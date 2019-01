Über den Autor dieses Finblog-Artikels Andreas Kunze, Düsseldorf, ist Finanzjournalist und als Finanzexperte aus zahlreichen Auftritten in Radio & TV bekannt, etwa N-TV oder ZDF Wiso. Sein Unternehmen FINTEXT, Agentur für Finanzwissen, arbeitet für namhafte Redaktionen und Finanzunternehmen.Sie haben eine Frage? Dann nutzen Sie bitte das Kontaktformular.

Urlaubsanspruch: Der Sonderurlaub bei Todesfall, Hochzeit, Geburt, Umzug (§ 616 BGB)

Zuletzt aktualisiert: 9. Januar 2019

Todesfall/Beerdigung, Hochzeit/Heirat, Geburt, Umzug: Bei diesen und anderen Anlässen besteht oft neben dem gesetzlichen Urlaubsanspruch Anspruch auf Sonderurlaub. Die Rechtsgrundlage: Wenn Arbeitnehmer „für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit durch einen in seiner Person liegenden Grund ohne sein Verschulden an der Dienstleistung verhindert wird“, so muss der Arbeitgeber ihm nicht nur freigeben – er muss auch für diese Zeit das Gehalt weiterzahlen. So regelt § 616 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB, Wikipedia-Link) die „persönliche Arbeitsverhinderung“.

Typische Beispiele für einen Anspruch auf Sonderurlaub im Arbeitsrecht sind der Unfall auf dem Weg zur Arbeit, der dringende Arzttermin (der außerhalb der Arbeitszeit nicht möglich ist) oder etwa die gerichtliche Vorladung. Wer also als Zeuge eines Verkehrsunfalls einen halben Tag im Gericht zubringt, der muss sich das nicht auf seinen Jahresurlaub anrechnen lassen oder eine Gehaltskürzung hinnehmen. Das Gleiche bei der Geburt eines Kindes oder bei einem Todesfall. Auch die eigene Hochzeit, obwohl durchaus selbst verschuldet, fällt darunter. Sogar für die Stellensuche, etwa für Vorstellungsgespräche, muss der Arbeitgeber Sonderurlaub gewähren, den so genannten Bewerbungsurlaub.

Mehr Sonderurlaub bei Todesfall als bei Umzug oder Hochzeit

Tarifverträge können die gesetzlichen Vorgaben beschränken oder erweitern. Meist sind detailliert die Anlässe aufgeführt, bei denen der Arbeitgeber Sonderurlaub zu gewähren hat. Die Dauer ist sehr unterschiedlich geregelt, mitunter von einem bis vier Tage. Einige Beispiele:

Todesfall Ehegatte: zwei bis vier Tage

Tod Elternteils: ein bis drei Tage

Umzug: ein bis zwei Tage

Hochzeit/Heirat: meist zwei Tage

Geburt: meist zwei Tage

Erkrankung eines Kindes bis 12 Jahre: bis fünf Tage

Einen Blick in den Tarifvertrag sollte jeder mal geworfen haben. Manche werden staunen, wie viel Sonderurlaub ihnen zusteht.“ Unabhängig von einem solchen Sonderurlaub ist übrigens ein Freistellungsanspruch nach dem Sozialgesetzbuch (Paragraf 45 SGB V), falls das Kind erkrankt ist (Finblog-Link). Dann gibt der Arbeitgeber unbezahlte Freizeit, die gesetzliche Krankenkasse zahlt ein Pflege-Krankengeld, und zwar bis zu 10 Tage pro Jahr und Kind. Ein Anspruch auf Sonderurlaub nach § 616 BGB geht allerdings vor.

Der Sonderurlaub für die Stellensuche (Bewerbungsurlaub)

Der so genannte Bewerbungurlaub kann genutzt werden für Vorstellungsgespräche, Bewerbertests oder den Gang zum Arbeitsamt, um sich arbeitssuchend zu melden. Geregelt ist dies im Paragrafen 629 des Bürgerlichen Gesetzbuches („Freizeit zur Stellensuche“). Auf Verlangen muss der Noch-Arbeitgeber demnach eine „angemessene Zeit“ zum „Aufsuchen eines anderen Dienstverhältnisses“ gewähren. In der Regel werden fünf Tage als angemessen angesehen. So ist das häufig in Tarifverträgen geregelt. Die Pflicht zur Lohnfortzahlung ergibt sich ebenfalls aus Paragraphen 616 Bürgerliches Gesetzbuch („vorübergehende Verhinderung“) – Tarifverträge können jedoch abweichende Vorschriften enthalten.

Für den Bewerbungsurlaub als besonderen Urlaubsanspruch spielt es keine Rolle, ob der Mitarbeiter selbst gekündigt hat oder gekündigt wurde. Umstritten ist indes, ob die bezahlte Freistellung zum Ende eines befristeten Arbeitsverhältnisses beansprucht werden kann. Das Gesetz spricht nur von „dauernden Dienstverhältnissen“. Nach Ansicht von Juristen sind darunter aber auch Jobs zu fassen, die trotz Befristung längere Zeit gedauert haben. Ansonsten gelten weitgehend die üblichen Regeln für Urlaub: Der Arbeitnehmer muss die gewünschte Freizeit rechtzeitig beantragen, damit der Chef den Betriebsablauf darauf einstellen kann.

Sich eigenmächtig frei zu nehmen, ist auch für die Stellensuche unzulässig. In Zweifelsfall droht sonst nach einer fristgerechten Kündigung noch der fristlose Rausschmiss. Aber: Der Arbeitgeber muss schon gute Gründe haben, wenn er einen solchen Urlaubsantrag ablehnt. Weigert er sich, kann der Anspruch auf Bewerbungsurlaub unter Umständen kurzfristig per Einstweiliger Anordnung des Arbeitsgerichtes durchgesetzt werden.

