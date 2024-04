Formalitäten bei einem Todesfall: Von Totenschein bis Erbschaftssteuer

Ein Todesfall kann viele Fragen aufwerfen: Was passiert mit Schulden und Erbe? Was ist mit einem Testament? Welche Formalitäten müssen erledigt werden? Unser Artikel gibt Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Schritte, die nach einem Todesfall zu tun sind.

Der Totenschein

Nach dem Todesfall muss zunächst ein Totenschein ausgestellt werden.

Starb ein Mensch in der Klinik, kümmert sich die Klinik darum. Bei einem Todesfall zu Hause muss ein Arzt gerufen werden.

Es empfiehlt sich, gleich mit der Suche nach dem Testament und anderen Verfügungen zu beginnen, denn es könnten Hinweise enthalten sein, wie und wo der Verstorbene bestattet werden möchte.

Die Sterbeurkunde

Für viele weitere Formalitäten ist eine Sterbeurkunde notwendig. Sie wird in Deutschland von den Standesämtern ausgestellt. Für die Beantragung werden der Personalausweis, der Totenschein sowie die Personenstandsunterlagen benötigt, etwa die Geburtsurkunde. Normalerweise kümmert sich ein Bestatter darum. Ein Bestatter sollte kurzfristig nach dem Todesfall beauftragt werden. In den meisten Bundesländern ist eine Aufbahrung zu Hause bis zu 36 Stunden erlaubt. Die Kosten für die Beerdigung trägt der Erbe (§ 1986 BGB).

Das Testament

Wird ein Testament gefunden, muss es beim örtlichen Nachlassgericht abgeliefert werden (§ 2259 BGB). Liegt das Testament hingegen bereits beim Notar oder Amtsgericht, geht alles automatisch seinen Weg. Die Erben werden benachrichtigt. Ein mögliches Problem: “Angehörige, die im Testament nicht gut wegkommen, könnten es verschwinden lassen”, sagt Dominik Hüren, Sprecher der Bundesnotarkammer in Berlin. “Der letzte Wille sollte daher stets hinterlegt sein.” Im Zentralen Testamentsregister für Deutschland werden alle erbfolgerelevanten Urkunden, die vom Notar errichtet werden oder in gerichtliche Verwahrung gelangen, registriert (mehr Infos: http://www.testamentsregister.de).

Die Erbschaft

Ohne Testament greift die gesetzliche Erbfolge. “Das Gut rinnt wie das Blut”, sagen Juristen gerne. Soll bedeuten: Nach der gesetzlichen Erbfolge erben neben dem Ehepartner immer die nächsten Blutsverwandten. Zunächst erben die Erben 1. Grades; also die Kinder. Im Regelfall müssen sich die Kinder den Nachlass mit dem überlebenden Ehegatten hälftig teilen.

Grundsätzlich gilt: Wer erben will, muss auch die Schulden übernehmen, etwa die Hypothek eines Hauses. Das kann teuer werden, denn der Erbe muss dafür auch mit seinem eigenen Vermögen gerade stehen. Bevor das Erbe angetreten wird, muss also überlegt werden, ob die Verbindlichkeiten den Nachlasswert übersteigen und das Erbe ausgeschlagen werden sollte.

Erbe ausschlagen: So geht das

Die Ausschlagung geschieht entweder zur Niederschrift beim Nachlassgericht oder durch ein formloses notariell beglaubigtes Schreiben. Es gilt eine Frist von sechs Wochen “ab Kenntnis des Erben von Anfall und Berufungsgrund”, also regelmäßig sechs Wochen nach dem Tod des Erblassers.

Besteht innerhalb dieser Zeit noch keine Klarheit darüber, ob Schulden vorhanden sind, gibt eine Vorsichtsmaßnahme: “Mit einer Nachlassverwaltung durch das Gericht kann man erreichen, dass sich die eigene Haftung nur auf die Erbmasse beschränkt”, so Dominik Hüren von der Bundesnotarkammer.

Das Erbe annehmen

Wer das Erbe annimmt, sollte sich alsbald einen Erbenschein beim Nachlassgericht besorgen. Der ist nötig, um zum Beispiel ein Grundstück oder ein Konto umschreiben zu lassen. Wichtig dabei: Mit Beantragung des Erbscheins liegt eine Annahme der Erbschaft vor und die Ausschlagung ist ausgeschlossen.

Die Lebensversicherung nach dem Todesfall

Nach einem Todesfall sollte auf die Police für die Lebensversicherung genau sorgsam geachtet werden wie auf das Testament. Der Versicherungsschein ist so gut wie bares Geld. Wer ihn in die Finger kriegt, kann sich alles auszahlen lassen”, sagt ein Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht. Das ist im Kleingedruckten geregelt und von mehreren Gerichten bestätigt worden (unter anderem Oberlandesgericht Koblenz, Az: 10 U 595/01). Die Versicherung darf somit an eine nicht berechtigte Person Leistungen erbringen – es sei denn, sie hat die fehlende Berechtigung gekannt oder dies grob fahrlässig übersehen.

Eine weitere Falle bei Lebensversicherungen: veraltete „Bezugsberechtigungen“. Ist jemand begünstigt worden, fällt die Versicherungsleistung nicht mehr in die Erbmasse. Auch nach einer Scheidung bleibt eine Bezugsberechtigung bestehen, wenn sie nicht gegenüber der Versicherung widerrufen wird. So kann es passieren, dass zum Beispiel plötzlich die Ex-Ehe-Frau noch vom Todesfall profitiert (OLG Köln, AZ: 8 U 103/96) . Deshalb: Regelmäßig überprüfen, ob die Bezugsberechtigung noch den Wünschen entspricht.

Nach Todesfall: Finanzamt informieren

Wer etwas geerbt hat, muss das innerhalb von drei Monaten dem für die Verwaltung der Erbschaftsteuer zuständigen Finanzamt schriftlich anzeigen (§ 30 Abs. 3 ErbStG). “Sind Vermögen oder Erträge noch nicht versteuert worden, ist der Erbe verpflichtet, eine ordnungsgemäße Nacherklärung abzugeben”, sagt ein Fachanwalt für Steuerrecht in Düsseldorf.

“Sonst kann er selbst sehr schnell in den Verdacht einer versuchten Steuerhinterziehung durch Unterlassen geraten.”

