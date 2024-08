Lärmbelästigung durch Nachbar: Die wichtigsten Urteile

Lärm vom Nachbarn? Wenn die Wände wackeln und die Nächte zum Tag werden, kann das friedlichste Zuhause zur Ruhezone des Grauens mutieren. Ob Poltern, Partys oder lautstarke Streitereien – viele Mieter kennen das Problem: Die Nachbarn halten sich nicht an die Ruhezeiten und die eigene Wohnqualität leidet gewaltig. Doch keine Panik: Mit den richtigen Tipps und Tricks können Sie die Lärmstörenfried ganz entspannt zur Ordnung rufen. Erfahren Sie hier, wie Sie auch in der lautesten Nachbarschaft die Nerven behalten und für Ihre Ruhe sorgen.

Die Ruhezeiten: Das regelt das Gesetz

Die Ruhezeiten sind geregelt: Per Hausordnung gilt in der Regel 13.00 bis 15.00 Uhr als Ruhezeit, die absolute Ruhezeit (Nachtruhe) von 22 bis 6 Uhr ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Nachtruhe wird zum Beispiel durch die Immissionsgesetze der Länder besonders geschützt. Das heißt zwischen 22 und 6 Uhr sind alle Tätigkeiten verboten, die die Nachtruhe stören. Geräusche dürfen in dieser Zeit nur Zimmerlautstärke haben und nicht außerhalb der Wohnung hörbar sein. Für die Mittagszeit von 13 bis 15 Uhr gibt es keine besondere Regelung. Wer einem Streit mit seinen Nachbarn vorbeugen will, sollte sie aber freiwillig einhalten. Das können Sie tun, wenn der Nachbar sich nicht daran hält.

Lärmprotokoll erstellen

Der genervte Nachbar notiert eine Zeitlang Tag für Tag genau die Uhrzeiten, zu denen er sich gestört fühlte und was die Ursache war. Etwa: „10. Februar, 23 bis 1.30 Uhr: Streit bei Familie X, Gepolter“. Das Lärmprotokoll dient als Beweismittel bei einer juristischen Auseinandersetzung. Es bekommt besonderes Gewicht, wenn Einträge von Zeugen (Familienangehörige, Besucher, Nachbarn oder Polizisten) bestätigt wird.

Anzeige wegen Lärms

Ruhestörung ist eine Ordnungswidrigkeit und kann mit einem Bußgeld von bis zu 5.000 Euro geahndet werden (Paragraph 117 Ordnungswidrigkeitengesetz). Kreuzen Polizisten vor der Wohnungstür auf, wird es meist recht schnell ruhig. Solche Einsätze sind bei der Polizei aber nicht unbedingt beliebt. Mitunter heißt es, der Anzeigenerstatter solle erst mal abwarten und sich gegebenenfalls später noch mal melden. Bei einer gewissen Hartnäckigkeit kommen die Polizisten schon beim ersten Anruf.

Unzulässiger Lärm (1) Ordnungswidrig handelt, wer ohne berechtigten Anlass oder in einem unzulässigen oder nach den Umständen vermeidbaren Ausmaß Lärm erregt, der geeignet ist, die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft erheblich zu belästigen oder die Gesundheit eines anderen zu schädigen. (2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden, wenn die Handlung nicht nach anderen Vorschriften geahndet werden kann. (Quelle 117 OWiG)

Unterlassungsklage einreichen

Mitbewohner könnten unmittelbar per Unterlassungsklage (Paragraph 1004 BGB) gegen einen Radau-Nachbarn vorgehen, wenn ihr Recht auf Ruhe gestört wird. Bei so einem zivilrechtlichen Verfahren helfen das Lärmprotokoll sowie Zeugen. Ebenso der Nachweis mehrerer Polizeieinsätze wegen Ruhestörung verbessert die Prozessaussichten. Setzt sich der Kläger durch, wird der Nachbar zur Unterlassung verurteilt – bei weiteren Ruhestörungen müsste er eine Vertragsstrafe zahlen.

Mietminderung fordern

Wer es in seiner Wohnung wegen des ständigen Lärms kaum aushält, kann sich zudem an den Vermieter wenden und unter Umständen eine Mietminderung durchsetzen. Denn der Vermieter hat dafür zu sorgen, dass der Nachbar sich ordnungsgemäß verhält – notfalls per Kündigungsandrohung. Passiert nichts, können die Mietminderungsansprüche erheblich sein. Für lautstarke Musik durch eine Wohngemeinschaft im selben Haus wurden zum Beispiel schon mal 50 Prozent Mietminderung zugesprochen (Amtsgericht Braunschweig, Az: 113 C 168/89 (9)).

Lärm-Urteile: So urteilen die Gerichte

Kinderlärm: Wenn kleine Kinder lachen, schreien, toben oder weinen, müssen die Nachbarn den Lärm hinnehmen. Je jünger die Kinder sind umso höher sollte die Toleranzgrenze sein. Eltern sollten im Gegenzug darauf achten, dass der Lärm im erträglichen Maß bleibt. Da nächtliches Weinen von Säuglingen nicht zu verhindern ist, muss es auch geduldet werden. Sind Kinder laut, bevor sie das Haus morgens in Richtung Kindergarten oder Schule verlassen, rechtfertigt das keine Mietminderung (LG München I 31 S 20796/04).

Lärm durch Fußball spielen, Fahrrad fahren, Inlineskaten: Aber auch beim toben und spielen in der Wohnung gibt es Grenzen. Fußball spielen, gehört beispielsweise nach draußen, in den Garten, auf die Wiese oder in den Hof. Auch andere Sportarten wie Inlineskaten, Fahrrad oder Skatebord fahren sind weder in der Wohnung noch im Treppenhaus erlaubt. Das Treppenhaus ist kein Spielplatz. Deshalb ist es auch nicht erlaubt, dass Kinder einfach zum Spaß mit dem Aufzug immer wieder hoch und runter fahren.

Lärm durch Rollläden, Waschmaschinen, Trockner: Mieter haben das Recht, auch abends nach 22:00 Uhr die Rollläden ihrer Wohnung herunterzulassen. Das gilt selbst dann, wenn sich ein Nachbar durch die Geräusche der Außenjalousien gestört fühlt und behauptet, sein Kind würde hierdurch allabendlich aus dem Schlaf gerissen (AG Düsseldorf 55 C 7723/10).

Auch eine Waschmaschine darf gelegentlich nach 22 Uhr noch laufen, wenn berufstätigen Mietern sonst kaum eine Möglichkeit dazu bleibt. Auch wenn es nach der Ruhezeitenregelung erlaubt ist, am Sonntagmorgen ab 8 Uhr den Staubsauger zu benutzen, sollte man seinen Nachbarn noch etwas Ruhe gönnen. Wenn in der Wohnung zur Entfeuchtung von Wasserschäden wochenlang Trocknungsgeräte aufgestellt werden müssen, können sich Mieter wehren. Ist der Lärm in der Wohnung nicht mehr zumutbar, kommt eine Mietminderung von 100 Prozent in Betracht (AG Schöneberg 109 C 256/07).

Lärm wegen Party: Ein Grundrecht auf Feiern in der Wohnung gibt es nicht – weder einmal im Monat noch dreimal im Jahr. Wer Gäste und Freunde einlädt, sollte auf die Nachbarn Rücksicht nehmen und ab 22 Uhr die Nachtruhe einhalten. Wer gerne länger laute Musik hören und feiern will, sollte sich vorher mit den Anwohnern absprechen. Frühzeitig informiert, drücken die Nachbarn im Zweifelsfall eher ein Auge zu.

Lärm wegen Toiletten- und Badbenutzung: Männer dürfen die Toilette im Stehen benutzen. Geräuschbeeinträchtigungen müssen von den Nachbarn in einem hellhörigen Haus hingenommen werden (AG Wuppertal 34 C 262/96). Genauso darf die Hausordnung nicht verbieten, dass Mieter nach 22 Uhr baden (LG Köln 1 S 304/96). Allerdings liegt die Toleranzgrenze hier bei 30 Minuten (OLG Düsseldorf 5 Ss [OWi] 411/90 – [OWi] 181/90 I).

Lärm wegen eigener Musik: Mieter dürfen in ihrer Wohnung musizieren. Täglich sind etwa zwei Stunden erlaubt. Dabei kommt es nicht auf die Qualität, sondern auf die Lautstärke an. Als Faustregel gilt: Je lauter das Instrument, desto kürzer die Spielzeit. Bei einem Schlagzeug sind beispielsweise nur rund 45 Minuten pro Tag erlaubt. Der Vermieter darf nicht ein 100-prozentiges Musikverbot aussprechen, ebenso kann er den Transport eines Klaviers in die Mietwohnung auch nicht per einstweilige Verfügung stoppen (LG Frankfurt 2/11 T 36/05).

Lärm aus Kneipen, Restaurants, Diskotheken (Gewerbe): Bei der Abwägung zwischen Ruhebedürfnis der Mieter und einem wirtschaftlichen Interesse des Gastwirtes geht immer die ungestörte Nachtruhe vor. Somit muss der Betreiber der Kneipe, des Biergartens oder eines Restaurants nach 22 Uhr die Gäste bitten, rein zu kommen und zusätzlich muss die Lokalität ausreichend mit Schallschutzmaßnahmen ausgerüstet sein. Auch lautes Gelächter oder Gespräche von gehenden Gästen muss ein Mieter nachts nicht hinnehmen.

Hunde-Lärm: Wer im ländlichen Bereich lebt, muss einen krähenden Hahn in der Nachbarschaft hinnehmen. Anders ist das in einem Wohngebiet, hier kann das Krähen eines lautstarken Federviehs verboten werden (OLG Hamm 22 U 265/87). Auch ein Papagei, der im Freien abgestellt wurde, darf nicht den ganzen Tag Pfeifen oder krächzen. Nachbarn müssen Geräusche nur zwischen 9 und 12 Uhr bzw. zwischen 14 und 16 Uhr ertragen. Auch Hundegebell ist nur gelegentlich zumutbar. Jault das Tier allerdings den ganzen Tag, können sich Nachbarn beschweren und dem Halter droht sogar eine Strafe.

Pendeluhr-Lärm: Es gehört zum vertragsmäßigen Gebrauch, wenn ein Mieter eine Pendeluhr aufhängt. Dass deren halbstündiges Schlagen in der Nachbarwohnung wahrnehmbar ist, muss geduldet werden (AG Spandau 8 C 13/3).

Laut einer forsa-Studie finden Deutsche das besonders nervig:

Lärmquelle Prozentsatz Laute Musik 36% Bohren und Hämmern 36% Laute Streitigkeiten 28% Partygeräusche 28% Hundegebell 25% Rasenmähen 20% Kindergeschrei 17% Klacken der Absatzschuhe 12% Spielen eines Instruments 11% Lautstärke beim Fußballgucken 7% Gesang des Nachbarn 7% Waschmaschinengeräusche 6% Staubsaugen 6% Toilettenspülung 5% Geräusche beim Sex 5% Schnarchen des Nachbarn 3% Duschgeräusche 2%

FAQ zu Ruhestörungen durch laute Nachbarn

Was sagt das Gesetz über Ruhestörungen in Mietshäusern?

Der Gesetzgeber schützt ruhesuchende Menschen. In der Regel müssen in Mehrfamilienhäusern zwischen 22 Uhr und 6 Uhr sowie mittags zwischen 13 und 15 Uhr Zimmerlautstärke herrschen. Was kann ich tun, wenn mein Nachbar laut ist?

Suchen Sie zunächst das persönliche Gespräch mit dem Nachbarn. Oft ist er sich nicht bewusst, dass sein Lärm andere stört. Was mache ich, wenn der Nachbar uneinsichtig bleibt?

Prüfen Sie lokale Vorschriften oder Hausregeln zur Lärmbelästigung und führen Sie ein Lärmprotokoll, um den störenden Lärm zu dokumentieren. Wie führe ich ein Lärmprotokoll?

Halten Sie fest, wann der Lärm auftritt, wie er Ihren Alltag beeinflusst und welche Art von Lärm es ist. Dies kann auch als Beweismittel dienen. Wann sollte ich den Vermieter oder die Polizei einschalten?

Wenn alle anderen Maßnahmen fehlschlagen und der Lärm weiterhin ein Problem darstellt, können Sie den Vermieter oder die Polizei informieren. Wie kann ich die Kommunikation mit dem lauten Nachbarn aufrechterhalten?

Halten Sie einen respektvollen Ton und versuchen Sie, Kompromisse zu finden, um eine friedliche Nachbarschaft zu fördern. Was kann der Vermieter tun, wenn der Nachbar weiterhin laut ist?

Der Vermieter kann eine Abmahnung aussprechen oder sogar eine Kündigung wegen Störung des Hausfriedens in Betracht ziehen. Kann ich eine Mietminderung verlangen?

Bei dauerhaftem Lärm kann eine Mietminderung möglich sein. Rechtsstreitigkeiten sind jedoch zeitintensiv und sollten nur als letzter Ausweg gewählt werden.

