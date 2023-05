Warnung vom Amt: Warum Sie immer Bargeld zu Hause haben sollten!

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) rät dazu, trotz des Trends zur Kartenzahlung eine Notreserve an Bargeld zu Hause zu haben. Ein plötzlicher Stromausfall oder ein technischer Defekt können Kartengeräte von einer Sekunde auf die andere lahmlegen. In solchen Fällen hilft nur noch Bargeld. Neben dem Bargeld empfiehlt das BBK , weitere Gegenstände für Krisensituationen im Haushalt zu lagern. Dazu gehören unter anderem Wasser- und Nahrungsvorräte sowie Batterien und Taschenlampen.

Doch wie viel Geld sollte man nun tatsächlich auf Vorrat haben? Das BBK gibt keine genauen Angaben darüber, aber der Zivilschutz in Österreich empfiehlt einen Betrag von etwa 500 Euro. Es sei ratsam, das Geld in kleinen Scheinen parat zu haben. Bargeld zu Hause im guten alten Sparstrumpf aufbewahren? Möglich ist das – aber ein solches “Homebanking” kann zu Problemen mit der Hausratversicherung und Finanzamt führen.

Bargeld und die Hausratversicherung

Eine private Finanzkrise kann der Kopfkissen-Sparer erleben, wenn das Geld zu Hause bei einem Feuer vernichtet wird oder von Einbrechern gestohlen wird. Das sind zwar mitversicherte Risiken in der Hausratversicherung – für Bargeld gelten aber Entschädigungshöchstgrenzen, und zwar meist 1.000 Euro (kann von Gesellschaft zu Gesellschaft unterschiedlich sein).

Wurde das Geld aus einem Safe entwendet, erstattet der Versicherer in Regel 20 Prozent der Versicherungssumme. Bei einer typischen Versicherungssumme von 50.000 Euro wären das nur 10.000 Euro. Der Safe muss außerdem die Anforderungen im Kleingedruckten erfüllen, etwa zumeist 200 Kilo Mindestgewicht haben.

Wer auf der Straße auf dem Weg von der Bank zur Wohnung überfallen und beraubt wird, hat ebenfalls einen begrenzten Schutz durch die so genannte “Außenversicherung” – in der Regel aber nur zehn Prozent der Versicherungssumme, höchstens 10.000 Euro.

Wer sein Geld in einem Bankschließfach aufbewahren will (ab etwa 50 Euro/Jahr) sollte ebenfalls auf das Thema Versicherung achten. Mitunter besteht gar keine Inhaltsversicherung und muss dazu gekauft werden oder die Versicherungssumme ist begrenzt, mitunter nur wenige Tausend Euro.

Bargeld und das Finanzamt

Noch negativer wird es allerdings, wenn das Finanzamt die Geschichte vom Bargeld zu Hause oder Schließfach nicht glaubt und doch eine verzinste Geldanlage unterstellt. Dann können die Zinsen geschätzt werden und müssen nachträglich versteuert werden. Verankert ist dieses Vorgehen im Paragrafen 162 Absatz 2 der Abgabenordnung (AO). Demnach darf der Fiskus insbesondere dann schätzen, wenn der Steuerpflichtige über seine Angaben keine ausreichenden Erklärungen zu geben vermag oder weitere Auskunft verweigert.

Laut Rechtsprechung (u.a. Bundesfinanzhof, Az: VIII B 163/03) spricht eine “allgemeine Lebenserfahrung” dafür, dass hohe Geldbeträge, wenn sie nicht alsbald benötigt werden, Zins bringend angelegt werden. Das musste sich auch ein Ehepaar vom Finanzgericht Düsseldorf sagen lassen. Es hatte rund 350.000 Euro abgehoben, um angeblich eine Wohnung in Spanien zu kaufen und bar zu bezahlen. Der Kauf sei geplatzt, also sei das Geld über die Jahre nach und nach ausgegeben worden. Doch echte Belege gab es nicht, so dass das Finanzamt über drei Jahre Zinseinnahmen unterstellte – zu Recht, wie die Finanzrichter in Düsseldorf meinten: Die Verwendung der Geldbeträge sei nicht feststellbar (Az: 9 K 3577/05 E,F).

Geld zu Hause richtig verstecken: 5 nicht ganz ernst gemeinte Vorschläge

Vorschlag 1: In der Steckdose

Verstecken Sie Ihr Geld in einem Steckdosensafe, der optisch wie eine gewöhnliche Steckdose wirkt, jedoch ein verborgenes Mini-Schließfach in der Wand darstellt.

Verstecken Sie Ihr Geld in einem Steckdosensafe, der optisch wie eine gewöhnliche Steckdose wirkt, jedoch ein verborgenes Mini-Schließfach in der Wand darstellt. Vorschlag 2: Im Locher

Nutzen Sie das Abfallfach eines Lochers, um zwei bis drei Geldscheine darin unterzubringen.

Nutzen Sie das Abfallfach eines Lochers, um zwei bis drei Geldscheine darin unterzubringen. Vorschlag 3: Im Mehl

Verstecken Sie Ihre Geldscheine, die in Plastik eingewickelt sind, in einer Großpackung Mehl.

Verstecken Sie Ihre Geldscheine, die in Plastik eingewickelt sind, in einer Großpackung Mehl. Vorschlag 4: Im Müsli

Füllen Sie eine Müsli-Verpackung mit Geld und platzieren Sie sie zwischen den echten Packungen im Küchenschrank.

Füllen Sie eine Müsli-Verpackung mit Geld und platzieren Sie sie zwischen den echten Packungen im Küchenschrank. Vorschlag 5: In der Suppe

Versenken Sie Geldscheine in einem wasserdichten Beutel in Suppe und frieren Sie diese ein.

Hausratversicherung: Weitere Ratgeber