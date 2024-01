Silvester Feuerwerk: Was, wann, wo erlaubt ist

Wo und wie ist ein privates Feuerwerk genehmigt? Das ist vor allem vor Silvester wichtig. Lesen Sie hier, was bei Feuerwerk zu beachten ist.

Wer darf Feuerwerk kaufen, was ist erlaubt?

Nur Volljährige dürfen Feuerwerkskörper der Klasse II kaufen, darunter fallen die meisten Böller und Raketen. Eine Ausnahme bilden Feuerwerkskörper der Klasse I, die Personen ab zwölf Jahren ganzjährig kaufen und verwenden dürfen. Verbraucher sollten am besten nur Produkte kaufen, die von der Bundesanstalt für Materialforschung (BAM) geprüft und zugelassen worden sind. Diese stehen nur vom 29. bis 31. Dezember zum Verkauf, außer einer dieser Tage fällt auf einen Sonntag, dann startet der Verkauf bereits am 28. Dezember

Wann darf Feuerwerk gezündet werden

„Das ‚Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe”, kurz SprengG, und die dazugehörigen Sprengstoffverordnungen regelt, wer wann und wo in Deutschland mit explosiven Materialien hantieren darf. Demnach gilt: Nur am 31.12. und am 1.1. ist Feuerwerk-Gebrauch generell erlaubt. Doch auch für die beiden „erlaubten“ Tage gibt es möglicherweise Einschränkungen. So haben das Ordnungsamt, die Polizei oder die für die allgemeine Gefahrenabwehr zuständige Behörde das Recht, das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände innerhalb bestimmter Schutzzonen zu verbieten.

Doch auch für die beiden restlichen Tage, den 31. Dezember und den 1. Januar, gibt es Vorschriften. Hintergrund dieser Regelungen ist der Lärm- und Brandschutz von gefährdeten Gebäuden und der darin lebenden Menschen sowie von Tier und Natur. Auch hat das Ordnungsamt, die Polizei oder die für die allgemeine Gefahrenabwehr zuständige Behörde das Recht, das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände innerhalb bestimmter Schutzzonen zu verbieten. Wer dort dennoch mit viel Lärm ins neue Jahr feiert, muss mit einer Geldbuße rechnen.

Wo ist Feuerwerk erlaubt, wo verboten?

Die Sprengstoffverordnung untersagt bundesweit das Abbrennen von Feuerwerk im näheren Umkreis von Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen, Kirchen, aber auch von Reet- und Fachwerkhäusern. Einige Stadt- und Bezirksregierungen haben außerdem für bestimmte Plätze, Orte und Teile der Innenstädte Böllerverbote verhängt, etwa auf belebten Plätzen.

So verbietet 2018 die Landeshauptstadt Hannover aus Sicherheitsgründen das Abbrennen von Feuerwerkskörpern in einem Teil der Innenstadt. Zuletzt waren dort Böller inmitten von Menschenansammlungen gezündet und Einsatzkräfte mit Raketen beschossen worden, es gab mehrfach Verletzungen. Andere Städte haben ähnliche Verbote erlassen.

Zusammenfassung Feuerwerk-Genehmigung

Es ist gesetzlich geregelt, wer wann und wo in Deutschland an Silvester böllern darf.

Nur am 31.12. und am 1.1. ist Feuerwerks-Knallerei gibt es eine generelle Genehmigung.

Nahe Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen, Kirchen, Reet- und Fachwerkhäusern gilt ein Feuerwerks-Verbot.

Feuerwerkskörper der Klasse II dürfen nur von Volljährigen gekauft und abgebrannt werden.