Hohe Versicherungsprämien für Fahranfänger: So lässt sich sparen

Manchmal sollen junge Leute mehre Tausend Euro Jahresprämie für die Autoversicherung zahlen – wieso ist denn das so teuer? Welche Sparmöglichkeiten gibt es? Zweitwagen und Rabatt-Übertrag sind die Stichwörter.

Junge Leute sind besonders häufig in Unfälle verwickelt, vor allem wegen zu hoher Geschwindigkeit oder Alkohol am Steuer. Kfz-Versicherer ersuchen gerne, solche Kundschaft abzublocken. Mitunter werden Anfragen gar nicht beantwortet oder aber es werden solche Mondprämien aufgerufen.

Die Spar-Tipps für Führerschein-Neulinge:

Zweitwagen: Ein einfacher Weg, die sehr hohen Einsteiger-Prämien zu vermeiden, ist die Anmeldung des Autos als Zweitwagen der Eltern. Der Zweitwagen-Tarif ist schon mal deutlich günstiger. Einige Versicherer stufen den Zweitwagen sogar mit dem gleichen Schadenfreiheitsrabatt ein wie den Erstwagen. Wer dann schadenfreie Eltern, also Eltern, die lange keinen Unfall hatten, fährt richtig günstig.

Vorteile und Nachteile der Zweitwagen-Versicherung

Und wenn der Sohn dann eine Unfall hat, wird es für die Eltern teurer? Nein, normalerweise nicht. Die Rückstufung erfolgt normalerweise Fall nur für den Zweitwagen. Aber aufgepasst: Jeder Versicherer kann das regeln, wie er will. Da sollte man ausdrücklich nach fragen.

Ein anderer möglicher Nachteil der Zweitwagen-Variante: Der Anfänger kann sich damit keinen eigenen Schadenfreiheitsrabatt erfahren. Will die Tochter oder der Sohn später das Auto auf eigenen Namen versichern, droht ein Prämiensprung, wenn der Schadenfreiheitsrabatt nicht übertragen werden kann.

Rabatt von Verwandten übertragen

Der Rabattübertrag: Bei einigen, nicht bei allen Autoversicherern ist, das möglich. Innerhalb der Verwandtschaft ersten Grades (Eltern, Großeltern) kann dann ein Schadenfreiheitsrabatt übertragen werden. Der Großvater könnte also seinen niedrigen Prozentsatz an den Enkel abgeben. Das wäre dann empfehlenswert, wenn der Großvater gar nicht mehr fahren will. Er verliert bei Rabatt-Übertrag seinen Anspruch auf günstige KFZ-Prämie, braucht sie aber auch nicht mehr.

Und dann kriege ich Opas 20 unfallfreie Jahre als Rabatt? Leider nein. Maximal werden die Jahre des Führerscheinbesitzes bei einem Rabatt-Übertrag anerkannt. Der Großvater ist möglicherweise schon seit 20 Jahren unfallfrei – hat der Enkel aber erst seit zwei Jahren den Führerschein, werden bei einem Rabatt-Übertrag maximal zwei schadenfreie Jahre gutgeschrieben.

Der Elternbonus: Was ist das denn? Das nennt man auch Familientarif und ist meist Ähnlich günstig wie die Zweitwagen-Anmeldung ist es, nach einem Elternbonus bei der gleichen Gesellschaft zu fragen, wo bereits die Eltern versichert sind. Dann ist ebenfalls eine Kfz-Versicherung für 140 Prozent des Grundtarifes möglich. Der Unterschied: In so einem Fall wird der Anfänger selber Versicherungsnehmer und kann einen eigenen Schadenfreiheitsrabatt aufbauen. Das stellt sich dann also nicht die Frage, ob man den Rabatt übertragen kann.

Welche Rolle spielt das Auto bei der Versicherungsrämie?

Eine große! Denn die Typklasse eines Autos bestimmt wesentlich, wie viel der Versicherungsschutz kostet. Berücksichtigt wird dabei, wie oft ein Autotyp in Unfälle verwickelt ist. Wenig PS und wenig Hubraum führen generell zu einer günstigeren Einstufung.

Also halten wir fest: Schadenfreie Eltern oder Opas sowie Autos mit wenig PS sind die besten Voraussetzungen, um als Fahranfänger eine günstige Versicherung zu bekommen.

Wie ist das mit Sonderrabatten, die für Erwachsene gibt?

Die gibt es für Fahrfänger meist auch. Wird z.B. die Klausel in Kauf genommen, dass das Auto nicht an andere überlassen werden darf (Alleinfahrer-Tarif), lässt sich oft zusätzlich die Prämie drücken. Der Anfänger kann dann aber nicht mal eben seiner Freundin die Schlüssel in die Hand drücken. Darüber hinaus gibt je nach noch Rabatte für frühere Mofa-Fahrer oder Teilnehmer von Sicherheitstrainings. Auch Führerscheinneulinge, die ihre Fahrerlaubnis mit 17 Jahren erhalten haben und in der Folge regelmäßig mit Begleitung gefahren sind, können versuchen, mit diesem Argument einen Rabatt auszuhandeln.

Mehr zu Kfz-Versicherung: