Workation: Arbeiten unter Palmen – Wissenswertes für deutsche Arbeitnehmer

Sonne, Strand und Laptop statt Büroalltag – immer mehr Arbeitnehmer zieht es für eine sogenannte Workation ins Ausland. Doch was genau verbirgt sich hinter diesem Trend? Und welche rechtlichen und organisatorischen Aspekte sollten deutsche Arbeitnehmer beim “Homeoffice unter Palmen” beachten? Wir beantworten die zehn wichtigsten Fragen.

Was ist eine Workation?

Der Begriff Workation setzt sich aus den englischen Wörtern „work“ (Arbeit) und „vacation“ (Urlaub) zusammen. Er beschreibt das Arbeiten von einem Ort außerhalb des regulären Arbeitsplatzes, oft verbunden mit Urlaubsaktivitäten. Im Gegensatz zu Work & Travel suchen sich Arbeitnehmer bei einer Workation nicht erst am Zielort einen Job, sondern nehmen ihre aktuellen Arbeitsaufgaben mit.

Für wen eignet sich eine Workation?

Grundsätzlich eignet sich eine Workation für alle Berufstätigen, deren Tätigkeit ortsunabhängig ausgeübt werden kann. Dazu zählen beispielsweise:

IT-Berufe

Marketing & Content Creation

HR

Buchhaltung

Welche Voraussetzungen müssen für eine Workation erfüllt sein?

Neben einem Beruf, der sich für ortsunabhängiges Arbeiten eignet, sind weitere Voraussetzungen für eine erfolgreiche Workation wichtig:

Eine stabile Internetverbindung am Zielort

Einverständnis des Arbeitgebers

Ausreichende Selbstdisziplin und gutes Zeitmanagement

Klärung der technischen und versicherungstechnischen Aspekte

Wie lange darf eine Workation dauern?

Die Dauer einer Workation ist gesetzlich nicht festgelegt und hängt von individuellen Absprachen mit dem Arbeitgeber ab. Aus steuerrechtlicher Sicht ist die sogenannte 183-Tage-Regel relevant. Diese besagt, dass Arbeitnehmer, die sich länger als 183 Tage im Jahr im Ausland aufhalten, dort steuerpflichtig werden können.

Welche arbeitsrechtlichen Regelungen gelten bei einer Workation?

Bei Workations innerhalb der EU von maximal vier Wochen Dauer gilt weiterhin deutsches Arbeitsrecht. Bei längeren Aufenthalten oder Workations außerhalb der EU können andere arbeitsrechtliche Bestimmungen des jeweiligen Landes greifen. Es ist daher wichtig, die individuellen Regelungen mit dem Arbeitgeber zu klären und vertraglich festzuhalten.

Wie sieht es mit der Sozialversicherung bei einer Workation aus?

Grundsätzlich bleiben Arbeitnehmer während einer Workation innerhalb der EU in der Regel in Deutschland sozialversichert. Voraussetzung ist, dass sie weiterhin bei einem deutschen Arbeitgeber angestellt sind und ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Bei Workations außerhalb der EU oder bei längeren Aufenthalten können andere Regelungen gelten. Informieren Sie sich daher vorab bei Ihrer Krankenkasse und dem Rentenversicherungsträger.

Welche steuerlichen Aspekte sind bei einer Workation zu beachten?

Solange Sie sich nicht länger als 183 Tage im Jahr im Ausland aufhalten, bleiben Sie in der Regel in Deutschland steuerpflichtig. Bei längeren Aufenthalten kann eine Steuerpflicht im Gastland entstehen. Um eine doppelte Besteuerung zu vermeiden, sollten Sie prüfen, ob ein Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und dem jeweiligen Land existiert.

Welche Kosten entstehen bei einer Workation und wer trägt diese?

Die Kosten für eine Workation variieren je nach Reiseziel, Unterkunft und Dauer. In der Regel tragen Arbeitnehmer die Kosten für Reise, Unterkunft und Lebenshaltung selbst. Einige Arbeitgeber übernehmen jedoch teilweise oder ganz die Kosten für eine Workation, beispielsweise als Incentive oder im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung.

Welche Versicherungen werden für eine Workation benötigt?

Für eine Workation im Ausland ist eine Auslandskrankenversicherung unerlässlich. Je nach Reiseziel und -dauer können weitere Versicherungen sinnvoll sein, beispielsweise eine Reiserücktrittsversicherung, eine Reiseunfallversicherung oder eine Haftpflichtversicherung. Informieren Sie sich vorab bei Ihrer Versicherung über den benötigten Versicherungsschutz.

Wo finde ich Unterstützung bei der Planung einer Workation?

Neben der Unterstützung durch den Arbeitgeber gibt es verschiedene Online-Plattformen und Anbieter, die bei der Planung und Organisation einer Workation helfen. Dazu zählen beispielsweise spezielle Workation-Anbieter, die Komplettpakete inklusive Unterkunft und Arbeitsplatz anbieten, sowie Portale mit Informationen und Tipps rund um das Thema Workation.

Mein Fazit: Eine Workation bietet Arbeitnehmern die Möglichkeit, Arbeit und Freizeit flexibel zu verbinden und neue Energie zu tanken. Damit die Workation ein Erfolg wird, sind gute Planung und Vorbereitung sowie die Klärung aller rechtlichen und organisatorischen Fragen unerlässlich.