Schwerbehindertenausweis: Die Vorteile im Überblick

Was nutzt ein Schwerbehindertenausweis, welche Vorteile und Vergünstigungen sind möglich? Manche Behinderte wissen gar nicht, dass sie das grüne Dokument beanspruchen und zahlreiche Vorteile des Schwerbehindertenausweises nutzen können.

Definition Schwerbehinderung

Menschen gelten im Sinne des Sozialgesetzbuches (SGB) als schwerbehindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist (Paragraph 2 SGB IX).

Voraussetzungen für Schwerbehindertenausweis

Ein Behindertenausweis wird ab einem Grad der Behinderung (GdB) von 50 ausgestellt. Zuständig sind die Versorgungsämter. Den jeweiligen Gesamt-GdB legt ein Gutachter in Zehnerschritten fest. Er hat dafür eine Skala von 20 bis 100. Die Hürde von 50 wird mitunter bereits mit einer Krebserkrankung erreicht, damit gilt man also schon als schwerbehindert – das können auch Diabetiker oder Menschen mit überstandener Krebserkrankung sein.

Fälschlicherweise nehmen viele an, dass diese Zahl den Grad der Behinderung in Prozent angibt. Tatsächlich aber bezeichnet sie nur den Wert auf einer Skala von 20 bis 100. Wer das nützliche Dokument bekommen will, sollte zudem einen Wohnsitz in Deutschland haben, hier arbeiten oder sich gewöhnlich hier aufhalten.

Der Aufwand für den Antrag ist gering: In der Regel genügt ein ausgefülltes Formular, dem am besten gleich eine ärztliche Bescheinigung beiliegt. Beides reichen die Antragsteller beim zuständigen Versorgungs-, beziehungsweise Landesamt ein.

Beispiele für Behinderungsmerkzeichen im Ausweis

Abhängig von der jeweiligen Beeinträchtigung enthält der Schwerbehindertenausweis so genannte Merkzeichen, die unterschiedliche Vorrechte bescheinigen, also Vorteile.

G („gehbehindert“): Dieses Merkzeichen berechtigt zu Freifahrten im öffentlichen Nahverkehr. Dafür muss eine Wertmarke für 60 Euro Jahresgebühr erworben werden. Stark übergewichtige Menschen können dieses Vorrecht ebenfalls beanspruchen und gelten als schwerbehindert, entschied das Bundessozialgericht (Az: B9/9a SB 7/06 R-4/08).

Dieses Merkzeichen berechtigt zu Freifahrten im öffentlichen Nahverkehr. Dafür muss eine Wertmarke für 60 Euro Jahresgebühr erworben werden. Stark übergewichtige Menschen können dieses Vorrecht ebenfalls beanspruchen und gelten als schwerbehindert, entschied das Bundessozialgericht (Az: B9/9a SB 7/06 R-4/08). aG („außergewöhnlich gehbehindert“): Dieses Merkzeichen erhalten unter anderem Querschnittgelähmte oder Menschen mit amputierten Beinen. Neben Freifahrten im öffentlichen Nahverkehr berechtigt das Merkzeichen dazu, Parkausweise für Behindertenparkplätze zu bekommen.

Dieses Merkzeichen erhalten unter anderem Querschnittgelähmte oder Menschen mit amputierten Beinen. Neben Freifahrten im öffentlichen Nahverkehr berechtigt das Merkzeichen dazu, Parkausweise für Behindertenparkplätze zu bekommen. H („hilflos“): Diese Menschen benötigen generell jeden Tag für die Dauer von mindestens zwei Stunden bei mindestens drei alltäglichen Verrichtungen (z. B. An- und Auskleiden, Nahrungsaufnahme, Körperpflege, Verrichten der Notdurft) fremde Hilfe. Unter anderem berechtigt das Merkzeichen H zu einem Freibetragsin Höhe von 3700 Euro bei der Einkommensteuer.

Diese Menschen benötigen generell jeden Tag für die Dauer von mindestens zwei Stunden bei mindestens drei alltäglichen Verrichtungen (z. B. An- und Auskleiden, Nahrungsaufnahme, Körperpflege, Verrichten der Notdurft) fremde Hilfe. Unter anderem berechtigt das Merkzeichen H zu einem Freibetragsin Höhe von 3700 Euro bei der Einkommensteuer. RF: („Rundfunk“): Das Merkzeichen RF zeigt an, dass der Ausweisinhaber von der Rundfunkgebührenpflicht befreit ist. Unter anderem erhalten dieses Merkzeichen Blinde und Sehbehinderte mit einem GdB von mindestens 60 wegen der Sehbehinderung sowie Hörgeschädigte mit einem GdB von mindestens 50 wegen der Hörbehinderung.

Vorteile im Berufsalltag als Schwerbehinderter

Wesentliche Vorteile bedeutet der Status Schwerbehindert im Berufsalltag. Zum einen steht einem Schwerbehinderten mehr Urlaub zu, zum anderen ist er nur unter erschwerten Bedingungen kündbar. Zahlreiche weitere Informationen bietet die Internetseite des Behindertenbeauftragten der Bundesregierung (http://www.behindertenbeauftragter.de), wo weitere Vorteile des Schwerbehindertenausweises genannt werden.

Wer den Ausweis vorlegen kann, bekommt außerdem nicht nur verbilligten Einlass in Freizeiteinrichtungen wie Museen, Schwimmbädern oder Kinos. Für Menschen mit erheblich eingeschränkter Bewegungsfähigkeit ist der Ausweis mit den entsprechenden Merkzeichen auch Voraussetzung für die verbilligte oder kostenlose Beförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Tip: Eine Tabelle mit Grad der Behinderung je nach Erkrankung gibt es beim Behindertenbeauftragen unter http://www.behindertenbeauftragter.de (PDF-Download).

Selbst eine Befreiung von der Kfz-Steuer sowie Hersteller-Rabatte beim Kauf bestimmter Neuwagen sind für die Inhaber des Ausweises mit entsprechenden Merkzeichen möglich. Andere Vergünstigungen, wie etwa steuerliche oder arbeitsrechtliche Vorteile, können schwerbehinderte Menschen auch ohne den Schein in Anspruch nehmen. Dennoch macht das Dokument im Arbeitsalltag, bei Behördengängen und im Umgang mit Sozialleistungsträgern vieles einfacher. Kein Freibrief ist der Schwerbehindertenausweis übrigens für die Nutzung von Behindertenparkplätzen: Dazu ist bei eingetragenem Merkzeichen ‚aG‘ zusätzlich ein blauer Parkausweis nötig, den die Verkehrsbehörden ausstellen.

Ausweis als Plastikkarte

Eine Liste der zuständigen Ämter ist im Internet unter www.versorgungsaemter.de zu finden. In aller Regel wird ein Schwerbehindertenausweis unbefristet ausgestellt und muss nicht verlängert werden. Seit 1. Januar 2013 kann übrigens der Schwerbehindertenausweis laut Bundesregierung als kleinere Plastikkarte ausgestellt werden. Das Format des neuen Schwerbehindertenausweises entspricht dann dem neuen Personalausweis oder einer Bankkarte. Er erfüllt damit auch einen Wunsch behinderter Menschen nach einem kleineren Ausweisformat, das weniger diskriminierend wirkt.

