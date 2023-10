Heizungsgesetz: Darauf müssen sich Mieter und Vermieter einstellen

Lesen Sie hier einen Überblick, was auf Mieter und Vermieter zukommt.

Zum 1. Januar 2024 tritt das Gesetz zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) – das sogenannte Heizungsgesetz – in Kraft. Damit werden Vorgaben für neu installierte Heizungsanlagen Jede neu eingebaute Heizung muss zu mindestens 65 Prozent mit Erneuerbaren Energien betrieben werden.

Rechenbeispiel (Quelle: DMB):

Ein Vermieter investiert 80.000 Euro in den Einbau einer Wärmepumpe in ein 500 Quadratmeter großes Mietshaus. Dafür erhält er einen staatlichen Zuschuss von 30 Prozent. Die Zuschusshöhe von 24.000 Euro (30 Prozent von 80.000 Euro) wird von den Renovierungskosten abgezogen. Die verbleibenden Kosten von 56.000 Euro werden um 15 Prozent für eingesparte Wartungskosten reduziert, was einem Betrag von 8.400 Euro entspricht. Die förderfähigen Renovierungskosten, die auf die Mieter umgelegt werden können, betragen 47.600 Euro.

Davon darf der Vermieter die jährliche Miete dauerhaft um 10 Prozent erhöhen, das sind 4.760 Euro pro Jahr oder 396,67 Euro pro Monat für das gesamte Gebäude mit 500 Quadratmetern. Das bedeutet für einen Mieter in einer 70 Quadratmeter großen Wohnung, dass ihm ein anteiliger Betrag von 0,79 Euro pro Quadratmeter berechnet werden kann (396,67 Euro dividiert durch 500 Quadratmeter = 0,79 €/m² x 70 m²). Seine Miete würde sich dadurch um 55,30 Euro pro Monat erhöhen. Allerdings ist der maximale Renovierungszuschlag bei einem Heizungswechsel auf 0,50 Euro pro Quadratmeter und Monat begrenzt (siehe Punkt 4). Daher kann der Vermieter die Miete nur um maximal 35 Euro pro Monat erhöhen (0,50 Euro x 70 m²).