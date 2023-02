Allianz Parkdepot im Check: Eine Alternative zum Tagesgeld?

UPDATE 09.02.2023: Die Allianz hat ihr ParkDepot schon vor Jahren als zum Tagesgeld vorgestellt – nun wurden gerade die Zinsen erhöht, und zwar auf 2 Prozent. Ist es sinnvoll? Hier mein Schnell-Check.

Vertragsunterlagen Allianz Parkdepot sofort per Mail

Wer auf www.allianz.de ein ParkDepot eröffnen möchte, braucht dafür nur ein Smartphone, seinen Ausweis und wenige Minuten Zeit, heißt es. Ein Klick genüge, um den Antragsprozess zu starten. Nach Eingabe der persönlichen Daten kommen die Vertragsunterlagen sofort per Mail; die gesetzlich vorgeschriebene Identifikation erfolgt im Anschluss per Videoident-Verfahren. Danach muss der Kunde nur die gewünschte Summe an sein ParkDepot überweisen, falls er sich zuvor nicht schon für einen Lastschrifteinzug entschieden hat.

Das Allianz ParkDepot ist nicht ganz neu, neu ist aber, dass der Kunde nun zusätzlich die Möglichkeit hat, das Videoident-Verfahren zu nutzen. Formal handelt es sich wohl um eine Lebensversicherung, denn Vertragspartner ist die Allianz Lebensversicherung und man kann eine Begünstigung für den Todesfall aussprechen, was einem richtigen Tagesgeld nicht vorkommt und auch keinen Sinn macht.

Folgende Konditionen werden derzeit online genannt:

Allianz Parkdepot: Der Zinssatz orientiert sich am gültigen Marktzins

Es fällt auf, dass eine Laufzeit von bis zu 5 Jahren genannt wird. Der Zins ist aber variabel, denn es heißt:

Der Zinssatz orientiert sich am gültigen Marktzins und wird Ihnen zu Beginn des ParkDepots mitgeteilt. Jeweils nach Ablauf von drei Monaten wird der Zinssatz für die nächsten drei Monate neu festgelegt und garantiert.

Wer vorzeitig an sein Geld will, kann das – muss aber mindestens 1.000 Euro entnehmen oder schriftlich kündigen. Dann verringert sich auch der Zinssatz: Es heißt:

Sie können auch während der Garantiezeit jederzeit Geld entnehmen. Wenn Sie es in ein Produkt der Allianz investieren, bekommen Sie darauf den garantierten Zins. Ansonsten verzinsen wir den entnommenen Betrag mit dem halben Zinssatz. Im ParkDepot müssen immer mindestens 3.000 Euro bleiben. Wenn Sie Ihr Geld zum Ende des Garantiezeitraums entnehmen, bekommen Sie immer den garantierten Zins.

Das entnommende Geld wird also nachträglich nur mit der Hälfte verzinst. Das hat mit einem Tagesgeld nicht so viel zu tun, mit dem ich flexibel über mein Geld verfügen kann. Als eine echte Alternative zum Tagesgeld kann ich das Allianz Parkdepot daher nicht einstufen, eher als Festgeld mit Spielrau,

Aber der Zins von 2 Prozent ist derzeit sicher nicht übel. Alternativ könnte man sich auch nach Festgeldern umschauen, die derzeit ihre Zinsen auch anheben. Bei der pbb sind für 12 Monate fest 2,25 % drin. Hier ein Financeads-Vergleich: