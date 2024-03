Wohnwagenversicherung: Dauercamper brauchen Campingversicherung

Die Wohnwagenversicherung ist gerade jetzt im Frühling wieder ein Thema für viele Bundesbürger. Denn nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes sind aktuell über 350.000 Wohnwagen und fast 580.000 Wohnwagen-Anhänger registriert. Da stellen sich Fragen nach wichtigen und sinnvollen Versicherungen.

Wer mit seinem Auto und einem Wohnwagen-Anhänger unterwegs ist, hat eine Kfz-Haftpflichtversicherung und vielleicht eine Kaskoversicherung. Passiert während der Fahrt ein Unfall, ist die Kfz-Haftpflichtversicherung des ziehenden Fahrzeugs zuständig. Eine Teilkaskoversicherung leistet, wenn der Wohnwagen selbst beschädigt wird.

Der Dauercamper hat seinen Wohnwagen dagegen meistens abgemeldet. Für ihn ist als Wohnwagen-Versicherung deshalb die Campingversicherung wichtig, denn der Caravan kann in Flammen aufgehen, vom Sturm durchgerüttelt oder vom Hagelschlag verbeult werden. Solche und ähnliche Schäden reguliert die Campingversicherung.

Camping-Versicherung für Wohnwagen setzt offiziellen Campingplatz voraus

Die Campingversicherung für den Wohnwagen ersetzt aber nicht nur Schäden am Wohnwagen selbst. Sie tritt auch bei Beschädigungen an Zelten, an der Unterhaltungselektronik oder am beweglichen Inventar des Wohnwagens ein. Bis zu einem bestimmten Alter erstattet sie den Neuwert. Allerdings muss der Camper meist eine Selbstbeteiligung tragen. Dabei unterscheiden sich die Versicherer, was bei einem Vergleich berücksichtigt werden sollte.

Voraussetzung für die Schadensregulierung ist laut Bund der Versicherten, dass sich der Wohnwagen auf einem offiziellen Campingplatz oder im Winterlager befindet. Zudem ist er auch beim Transport versichert, solange er nicht auf eigener Achse bewegt wird. Der Versicherungsschutz gilt das gesamte Jahr über, also auch dann, wenn sich der Wohnwagenbesitzer in seinem festen Zuhause befindet. Wenn er im Straßenverkehr auf eigenen Rädern bewegt wird, ist immer die Kfz-Haftpflichtversicherung zuständig.

Mein Finanztip: Soll der Caravan nur für die Überführung zum Stellplatz am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen, reicht ein Kurzzeitkennzeichen aus. Außerdem sollten die Preise für Wohnwagenversicherungen verglichen werden, denn die Preisunterschiede sind wie bei allen Versicherungen meist hoch