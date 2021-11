Wohnungsbesichtigung: Die Checkliste für clevere Mieter

Haben Sie eine Wohnungsbesichtigung geplant? Dann sollten Sie als Mieter eine gute Checkliste dabeihaben – damit Sie wissen, ob diese Wohnung das Geld wert ist und Sie sich darin wohlfühlen können. Wenn Sie Punkt für Punkt die Checkliste durchgehen, kann kaum etwas schiefgehen. Zögern Sie nicht, bei der Wohnungsbesichtigung diese wichtigen Fragen zu stellen.

Wichtig ist auch der Zeitpunkt der Wohnungsbesichtigung: Am besten ist ein Tag während der Woche, am besten nachmittags. Dann sind die Kinder von der Schule zurück, Fahrstühle, Fernseher und Waschmaschinen laufen, die ersten Berufstätigen haben Feierabend und kurven Parkplatz suchend in der Gegend herum. Außerdem gibt es zu dieser Tageszeit noch natürliches Licht.