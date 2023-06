EC-Karte/ Girocard bald ohne Maestro: Was Verbraucher wissen müssen

Ab dem 1. Juli wird 2023 das Maestro-Logo auf vielen neuen Girokarten (früher EC-Karte) nicht mehr zu finden sein. Die bestehenden Karten bleiben gültig und können weiterhin verwendet werden. Der Grund: Mastercard und Visa stellen ihre internationalen Zahlungssysteme um, wodurch das Maestro-System sukzessive nicht mehr eingesetzt wird. Die Sparkassen führen ab dem 1. Juli nur noch neue Sparkassen-Karten ein, die eine Kombination aus einer Girocard und einer Debitkarte von Mastercard oder Visa sind.

Kunden konnten bislang beim Zahlen in Geschäften und an Automaten entscheiden, ob sie das via Bank abwickeln oder via integrierte Bezahlfunktion von Maestro (Mastercard) oder V-Pay (Visa). Steckt die Bankkarte im Schlitz des Kassenterminals, tauchen auf dem Bildschirm des kleinen, grauen Kästchens die zwei Wörter “Girocard” und “Maestro” auf. Je nach Karte können es auch “Girocard” und “Vpay” sein. Damit es weitergeht, muss sich der Kunde entscheiden. Die EU-Verordnung hatte die die neue Wahlmöglichkeit 2016 geschaffen..

Die Girocard funktioniert eigentlich nur in Deutschland. Der Kunde gibt dafür die Zahlung per vierstelliger PIN frei, das Geld wird sofort vom Girokonto abgebucht. Genauso funktioniert es auch bei Maestro und Vpay, den Verfahren der großen Kreditkartenunternehmen Mastercard und Visa. Der Unterschied aus Kundensicht: Vpay funktioniert auch in Europa, Maestro sogar weltweit.

Das war der Grund, warum deutsche Banken zusätzlich noch das Angebot der Konkurrenz auf die Bankkarten genommen hatten. Sie wollen nicht, dass der Kunde im Ausland plötzlich nicht mehr mit der vertrauten Girocard bezahlen kann.

Nicht alle Banken werden bereits ab dem 1. Juli umstellen. Es ist bisher unklar, welche Geldinstitute trotz der Frist weiterhin Karten mit Maestro-Funktion herausgeben werden. Die Sparkassen hingegen werden ab dem 1. Juli nur noch neue Sparkassen-Karten ausgeben, welche eine Kombination aus einer Girocard und einer Debitkarte von Mastercard oder Visa sind.

Die Girokarten werden nun mit dem internationalen Debit-System von Mastercard oder dem VPay-System von Visa ausgestattet. Bei beiden Systemen wird das Girokonto sofort belastet, egal ob beim Einkauf im Geschäft oder beim Geldabheben am Automaten. Im Gegensatz dazu erfolgt bei Kreditkarten in der Regel nur eine monatliche Abbuchung vom Girokonto.

Einschränkungen im Ausland möglich

Eine neu ausgegebene Girocard ohne Maestro- oder VPay-Funktion kann möglicherweise nicht mehr im Ausland zum Bezahlen genutzt werden. Auch einige Autovermieter akzeptieren weder die neuen Debitkarten mit Visa- oder Mastercard-Logo noch deutsche Girocards für die Kaution. Reisende sollten daher zusätzlich eine herkömmliche Kreditkarte mitnehmen.

Urlauber zahlen im Ausland gerne mit Plastikgeld. Allerdings haben sich einige Gauner darauf spezialisiert, Kunden beim Karteneinsatz auszunehmen. Wer die Tricks der kennt, kann sich schützen.

Karten-Trick 1: In Geschäften mit Kartelese-Geräten sind unsichtbare Minikameras installiert, die die Eingabe der Geheimnummer verfolgen. Kurz darauf wird dem Opfer im Einkaufsgewühl die Karte gestohlen – der Weg zum Konto ist frei.

Karten-Trick 2: An Geldautomaten bringen die Gauner mitunter falsche Tastaturen oder täuschend echt aussehende Vorbauten an, mit denen sich Geheimnummer (PIN) und sowie die Daten des Magnetstreifens ausspionieren lassen.

Karten-Trick 3: Bei der so genannten „Marseiller Schlinge" wird der Eingabeschlitz des Geldautomaten so manipuliert, dass die Karte stecken bleibt. Vermeintliche Helfer erfragen beim Opfer die PIN, ohne tatsächlich die Karte herauszuholen. Das tun sie erst, wenn der Kartenbesitzer entnervt weitergeht.

Haftung bis Sperrung der Karte

Da bis zur Sperrung der EC-Karte zunächst der Kunde haftet, sollte der Urlauber regelmäßig prüfen, ob alle Karten noch vorhanden sind. Bei Verlust muss schnellstmöglich telefonisch die Kartensperrung veranlasst werden, zum Beweis sollte am besten ein Zeuge dabei sein.

Die Nummern sind je nach Kartentyp unterschiedlich. Wer sich als Urlauber im Ausland befindet, kann die meisten nationalen Dienste über Deutschland-Vorwahl 0049 erreichen, darüber hinaus gibt es internationale Dienste, die aber teilweise Englisch-Kenntnisse voraussetzen. Die Call-Center wollen üblicherweise die Kartennummer wissen – zumindest mit der Kontonummer müssen Anrufer dienen können. Kunden sollten deshalb insbesondere im Urlaub Infos zur Karte sowie Sperr-Nummer bei sich haben.