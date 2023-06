Baugemeinschaft statt Bauträger – So sparen Sie beim Bau

Beim Erwerb über eine Baugemeinschaft sollen die Kosten 20 bis 25 Prozent geringer sein. Die Ersparnis beträgt also einige Zehntausend Euro. Dafür gibt es mehrere Gründe: Wird zum Beispiel zunächst nur das Grundstück gekauft, so muss auch nur dafür Grundsteuer gezahlt werden – beim Kauf vom Bauträger fällt Grundsteuer auch für die eigentliche Immobilie an, weil es ein einheitlicher Preis ist. Entscheidend aber ist, dass die Marge des Bauträgers entfällt. Ein Bauträger hat zum Beispiel erhebliche Kosten für den Vertrieb. Bei einer Baugemeinschaft entfällt dieser Posten, denn die späteren Eigentümer stehen bereits fest.

Bei all diesen möglichen Vorteilen dürfen die Nachteile und Risiken nicht übersehen werden. Während man beim Bauträger zum Festpreis kauft, kann das eigene Projekt teurer werden als ursprünglich gedacht. Vor allem aber: Es bedarf präziser Verträge, um die Haftung untereinander zu begrenzen oder möglichst auszuschließen. Grundsätzlich haftet in so einer Gemeinschaft jeder für jeden („gesamtschuldnerisch“). Geklärt werden muss zum Beispiel, was passiert, wenn einer der Baupartner nicht mehr zahlen kann oder will. Zudem reagieren Banken mitunter zurückhaltend, wenn sie um Kredite für Selbsthilfeprojekte angefragt werden – schlechtere Konditionen können andere Ersparnisse wieder aufzehren.

Interessenten stehen aber nicht mehr alleine da. In immer mehr Städten helfen kommunale Lotsen, etwa bei der Grundstücksuche oder bei der Wahl eines Baubetreuers, der sich zum Beispiel um Zahlungspläne, Finanzierungen oder Versicherungen kümmert. Beispielhaft sei erwähnt die „Agentur für Baugemeinschaften“ in Hamburg. „Durchschnittlich werden 15 Prozent aller baureifen Grundstücke für Baugemeinschaften reserviert“, heißt es dort. „Bei mehreren Baugemeinschaftsbewerbungen haben Gruppen mit einem hohen Anteil junger Familien Vorrang.“

Mein Finanztip: Bei der Gründung einer Baugemeinschaft sollten Sie einen Anwalt einschalten, der sich damit auskennt. Außerdem sollte möglichst Schutz über eine Rechtsschutzversicherung bestehen.