Die 5 besten Alternativen zu Gold und Immobilien (Satire)

Die Angst vor Negativ-Zinsen treibt die Deutschen in Gold und Immobilien. Die Preise explodieren. Die typische Düsseldorfer Eigentumswohnung mit vergoldeten Wasserhähnen ist kaum noch bezahlbar. Welche Alternativen gibt es noch für das Geld?

Finblog nennt exklusiv die fünf besten Investment-Ideen, die Ihnen der Banker bislang verschwiegen hat.

1. Spirituosen! Statt lumpigen 0,001 Prozent auf dem Tagesgeldkonto sind locker 40 Prozent mit Wodka möglich – ohne Kontoführungsgebühren, ohne Abgeltungssteuer, Hartz4-sicher. Ein strategisches Investment mit Werterhaltungsgarantie. Analysten sind sicher: Gesoffen wird immer.

2. Pfandflaschen! Lasen Sie sich nicht von Messie-Gerede der Nachbarn beirren: Ein ordentlicher Vorrat an leeren Cola-Flaschen und –Dosen gehört heute in jedes Privat-Depot. Hohes Wertsteigerungspotenzial, sollte der Siegeszug der Grünen weitergehen und Habeck erster grüner Bundeskanzler werden. Analysten glauben: Der Marktwert könnte sich verdoppeln.

3. Benzin! Legen Sie sich einen vollen Tank im Keller zu – sozusagen ein Superinvestment. Der Literpreis wird sicher weiter steigen. Dafür sorgen die Ölkonzerne oder die Grünen (s. oben) oder beide.

4. Tageszeitungen! Abonnieren Sie noch heute eine Tageszeitung und heben Sie alle Ausgaben gut auf. In 30 Jahren werden die Kinder darüber staunen so wie die Kinder heute darüber staunen, wenn sie eine Schallplatte von Heintje in die Hand bekommen. Hohes Wertsteigerungspotenzial vor allem bei gut erhaltenen Ausgaben vom letzten Erscheinungstag.

5. Luftballons! Kaufen Sie mit Ihren Euros nicht nur 99, sondern am besten Hunderte Luftballons: Platzen genauso effektvoll wie in absehbarer Zeit die Gold- und Immobilienblase.