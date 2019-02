Über den Autor dieses Finblog-Artikels Andreas Kunze, Düsseldorf, ist Finanzjournalist und als Finanzexperte aus zahlreichen Auftritten in Radio & TV bekannt, etwa N-TV oder ZDF Wiso. Sein Unternehmen FINTEXT, Agentur für Finanzwissen, arbeitet für namhafte Redaktionen und Finanzunternehmen.Sie haben eine Frage? Dann nutzen Sie bitte das Kontaktformular.

Aktion: 3 GB Datenvolumen LTE für nur 7,99 € im Monat (WinSim LTE All)

Zuletzt aktualisiert: 30. Januar 2019

Vielsurfen auf dem Smartphone wird immer günstiger: Provider WinSIM bietet gerade 3GB für 7,99 Euro im Monat. Wer 5 GB im Monat braucht, kriegt das bei WinSIM (eine Marke der Drillisch Online AG) aktuell für 12,99 Euro im Monat – bei monatlicher Kündbarkeit.

Damit keine Missverständnisse aufkommen: Eine Flat für Festnetz- und Mobiltelefonie ist mit dabei, ebenso das regulierte EU-Roaming. So lassen sich dann ordentlich Urlaubsfotos aus Spanien oder Italien per Mail verschicken. Das Netz ist von o2/Telefonica. Beim Preis für WinSIM LTE All ist allerdings zu beachten: Nur bei einer 24-monatigen Laufzeit entfällt die Bereitstellungsgebühr von 9,99 Euro.

Was mir wirklich nicht gefällt, ist die Datenautomatik: Nach Verbrauch des monatlichen Inklusiv-Volumens wird beim WinSIM LTE All automatisch bis zu drei Mal pro Monat 200 MB zusätzliches Datenvolumen für jeweils 2 Euro dazugebucht. Dadurch wird das Ende doch deutlich teurer, wenn man nichts unternimmt. Am besten, man deaktiviert die Datenautomatik sofort. Insgesamt aber ist das starkes Angebot für mobile Vielsurfer.