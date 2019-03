Über den Autor dieses Finblog-Artikels Andreas Kunze, Düsseldorf, ist Finanzjournalist und als Finanzexperte aus zahlreichen Auftritten in Radio & TV bekannt, etwa N-TV oder ZDF Wiso. Sein Unternehmen FINTEXT, Agentur für Finanzwissen, arbeitet für namhafte Redaktionen und Finanzunternehmen.Sie haben eine Frage? Dann nutzen Sie bitte das Kontaktformular.

Sparbuch verloren; angebliche Verjährung: Das sind die Rechte von Sparbuch-Kunden

Zuletzt aktualisiert: 29. März 2019

Das Sparbuch ist der Klassiker unter den Geldanlagen der Bundesbürger, Millionen Sparbücher mit Guthaben in Milliardenhöhe liegen noch in Schubladen, obwohl die Zinsen meist gleich null sind. Deshalb beantworte ich hier typische Fragen zum Sparbuch und nenne die wichtigsten Urteile, die ein Sparbuch-Kunde wissen sollte.

Sparbuch verloren: Das ist zu tun

Unter Juristen wird das Sparbuch als „qualifiziertes Legitimationspapier“ eingestuft. Das bedeutet: Die Bank oder Sparkasse kann generell an jeden auszahlen, der das Dokument vorlegt. Deshalb sollte das Sparbuch niemals in falsche Hände geraten und genauso gut geschützt werden wie Bargeld. Ist das Sparbuch trotzdem verloren gegangen (oder einfach nicht auffindbar), ist Folgendes zu tun.

1. Sperrung: Da die Bank oder Sparkasse an jeden mit dem Sparbuch auszahlen kann, sollte der Verlust schnell gemeldet und das Sparbuch gesperrt werden. Dafür sind Sparbuchnummer und das Losungswort hilfreich. Fehlen diese Angaben, muss die Bank oder Sparkasse Ermittlungen anstellen. Helfen kann dann ein Datum, an dem zum letzten Mal etwas ein- oder ausgezahlt wurde oder der Tag, an dem das Sparbuch eröffnet wurde.

2. Ersatz: Der Sparer hat Anspruch auf ein Ersatz-Sparbuch. Für Sperrung und Ersatz-Sparbuch werden aber meist Gebühren berechnet. Verbraucherschützer in NRW ermittelten Gebühren zwischen 10 und 20 Euro bei der Deutschen Bank, Sparkasse Bochum, Commerzbank, Postbank und Hypo-Vereinsbank. Bei anderen Banken wurden sogar bis zu 50 Euro fällig.

Sparbuch: Wenn die Auszahlung verweigert wird

Ärger gibt es mitunter, weil Banken und Sparkassen bei Oldies die Auszahlung verweigern und behaupten, das Sparbuch habe keine Gültigkeit mehr, es sei zum Beispiel Verjährung eingetreten.

„Sparbuch bereits aufgelöst“

Was im Sparbuch steht, gilt. Das musste sich eine Bank sagen lassen, die angeblich das Sparbuch vor geraumer Zeit aufgelöst und das Guthaben ausgezahlt hatte. Das Sparbuch bestand seit 1971 und wurde später als Sicherheit für ein Bauspardarlehen hinterlegt. Erst 2005 bekam der Kunde sein Sparbuch zurück, in dem weiterhin ein Guthaben von 8.000 Euro ausgewiesen war. Eine Auszahlung verweigerte die Bank: Das Sparbuch sei laut internen Unterlagen 1982 aufgelöst worden. Das Oberlandesgericht Celle urteilte (Az: 3U 39/08): Buchungen ohne Vorlage des Sparbuchs seien unzulässig, interne Unterlagen reichten nicht als Beweis für eine Auszahlung aus.

„Guthaben bereits ausgezahlt“

In einem anderen Fall machte die Bank ebenfalls geltend, laut interner Unterlagen sei das Sparguthaben ausgezahlt worden. Der Prozess für vor dem Oberlandesgericht Köln endete aber wiederum zu Gunsten des Kunden: Da kein Vermerk im Sparbuch die Annahmen der Bank stütze und kein unterschriebener Überweisungs- oder Abhebungsbeleg vorgelegt werden konnte, sei der Betrag als noch verfügbar zu bewerten (Az: 1 U 107/99).

„Keine Unterlagen des Sparbuches mehr“

Nach dem Tod seines Vaters fand ein Sohn ein Sparbuch, das in den 50er Jahren eingerichtet worden war. Das letzte ausgewiesene Guthaben belief sich auf 106.000 Mark. Über 50 Jahre lang waren keine Umsätze mehr eingetragen worden. Der Sohn forderte die Auszahlung – samt Nachberechnung sämtlicher Zinsen. Der Bank weigerte sich, da sie angeblich keine Unterlagen mehr zu dem Sparbuch habe. Nach dem Urteil des Oberlandesgerichtes Frankfurt am Main ist ein Sparbuch aber Beweisurkunde genug. Die Sparbuch-Forderung sei keineswegs verjährt, nur weil Bank keine Kenntnis mehr davon habe.

„Anspruch auf Sparguthaben verjährt“

In einem vergleichbaren Prozess entschied der Bundesgerichtshof (Az: XI ZR 361/01): Verjährung könne erst eintreten, wenn das Konto gekündigt wurde. Aber auch Familienstreit ist wegen eines Sparbuches schon vorgekommen. Hier zwei Fälle aus dem Gerichtsalltag.

Geldgeschenke: Ein Vater hatte über Jahre auf ein Sparbuch eingezahlt, das auf den Namen seiner Tochter lief. Meist handelte es sich um Geldgeschenke von Angehörigen wie etwa der Großmutter für die Tochter. Ohne Wissen der Tochter hob der Vater später 1.600 Euro ab. Dazu war er nicht berechtigt, urteilte das Landgericht Coburg – es handele sich eindeutig um das Geld der Tochter (Az: 33 S 9/10).

Erbschaft: In einem ähnlichen Fall hatte ein Vater auf den Namen des Sohnes ein Sparbuch eingerichtet und ein erhebliches Vermögen angespart. Als der Vater starb, machte die Ehefrau geltend, das Sparbuch falle in den Nachlass. Somit stünde ihr die Hälfte zu. Der Bundesgerichtshof sah das anders: Der Vater habe ohne jeden Vorbehalt das Geld auf das Sparkonto seines Sohnes eingezahlt, somit sei das Guthaben Eigentum des Sohnes (Az: II ZR 103/03).

