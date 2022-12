Rolex: So ticken diese Uhren als Geldanlage

Rolex Uhren sind eine ungewöhnliche, aber durchaus interessante Geldanlage, sofern man sich etwas mit der Materie auskennt. Der Ruf der Chronografen ist legendär – Rolex ist nahezu zu einem Synonym für noble, hochwertige Uhren geworden, und das seit Jahrzehnten.

Ein Hauch von Klasse

Wer an Rolex denkt, hat nicht nur Armbanduhren von besonders hochwertiger Qualität vor Augen, sondern wird auch unweigerlich an Erfolgsmenschen, an die Reichen und Schönen dieser Welt denken. Die Marke ist fest verbunden mit einem illustren Ruf. Und diesen hat sie schon seit geraumer Zeit. Die Geschichte der Schweizer Luxusuhren begann 1905 und hat seither nichts von ihrem Zauber eingebüßt. Es ist die Kombination des hervorragenden Rufes und der erstklassigen Qualität, die Rolex-Uhren zu einer beliebten, wenn auch ungewöhnlichen und sicheren Wertanlage machen.

Welches Modell ist am besten geeignet?

Wer mit dem Gedanken spielt, eine Rolex als Wertanlage zu erwerben, sollte sich vorab mit dem Markt befassen, denn nicht jedes Modell ist gleich beliebt. Auch wenn im Grunde für alle Uhren eine Wertsteigerung zu erwarten ist, fällt die mögliche Gewinnspanne je nach Modell unterschiedlich aus. Zudem macht es einen großen Unterschied, ob man ein Exemplar zum Listenpreis erwerben kann oder auf dem Zweitmarkt zuschlägt.

Zum Listenpreis erworbene Uhren versprechen in der Regel die weitaus größere Gewinnspanne, jedoch ist meistens nur eine limitierte Stückzahl erhältlich, sodass auch etwas Glück im Spiel sein muss, wenn man ein solches Exemplar erwerben möchte. Wer daher für einen Kauf auf dem Zweitmarkt entscheidet, sollte die Preise gut vergleichen. Die Rolex Datejust Preise beispielsweise können stark variieren. Bei echtem Kaufinteresse ist es in jedem Fall ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen.

Worauf man beim Rolex-Kauf achten sollte

Der Kauf einer Rolex stellt in der Regel eine große Investition dar, weshalb es besonders wichtig ist, auf Nummer sicher zu gehen, dass man das kauft, was man haben möchte. Gerade bei diesen Uhren kann es vorkommen, dass Betrüger geschickte Fälschungen auf den Markt bringen , die für den Laien nicht einfach zu erkennen sind. Auch gestohlene Uhren werden hin und wieder zum Kauf angeboten.

Daher ist es ratsam, ausschließlich bei vertrauenswürdigen Händlern zu kaufen und nach Möglichkeit die Dienste eines Konzessionärs in Anspruch zu nehmen. In jedem Fall sollte ein garantierter Echtheitsnachweis vorliegen. Alle Papiere sollten vorhanden sein und die Uhr in einer unbeschädigten Box geliefert werden. Sind diese Kriterien erfüllt, sollte man recht sicher sein können, es mit einer unveränderten Original-Uhr zu tun zu haben.

Zusammenfassung