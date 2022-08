Indexmiete: So lässt sich der Mietvertag an Inflation koppeln

Mietrecht: Wer wie viele Schlüssel beanspruchen kann Es klingt eigentlich ganz einfach: Bei Beginn eines Mietvertrages bekommt ein Wohnungsmieter die Haus- und Wohnungsschlüssel, beim Ende gibt er sie zurück. Im Alltag allerdings …

Mietrecht: „Oben ohne“ auf dem Balkon – ist das erlaubt? Bald kommt der Frühling und wird mit Sonne und Wärme Millionen auf ihre Balkone und Terrassen locken. Die wenigen Quadratmeter Freiheit machen aber nicht nur …

Mietrückstand: Der Vermieter darf „doppelt“ kündigen – aber wegen Corona-Krise gelten Sonderregeln Die Corona-Krise trifft Deutschland mit voller Wucht. Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit können dazu führen, dass Mieter knapp bei Kasse sind und mit der Miete in Rückstand …

Wie viel Lärm ist Silvester erlaubt? Partys sind laut, vor allem die Silvesterparty. Aber wie viel Lärm dürfen Mieter zu Silvester überhaupt machen, wie lange muss man das als Nachbar ertragen? …

Mietvertrag: Maus im Haus – wer zahlt dafür? Wenn es draußen kalt und ungemütlich wird, dann ziehen sich nicht nur die Menschen ins Haus zurück. Auch Mäuse und anderes Ungeziefer suchen sich gerne …

Mietvertrag: Wann wegen Schimmel Mietminderung und Kündigung möglich ist Wenn sich in der Wohnung Schimmel ausbreitet, sieht das nicht nur schlimm aus – auch die Gesundheit kann darunter leiden. Sowohl Mieter als auch Vermieter …

Mietvertrag: Wer bei Fogging haftet Wenn es kalt wird und die Heizungen eingeschaltet werden, passiert es immer wieder: An Wänden, Decken Fensterrahmen oder Möbeln bildet sich schwarzer Schmierfilm – ein …

Mietrecht: Tauben füttern verboten – neues Urteil schockt Mieter Die weiße Taube gilt als Symbol des Friedens.Die gewöhnliche Wildtaube indes verursacht mitunter böse Streitereien im Mietrecht: Die einen mögen und füttern sie, die anderen …

Mietvertrag: Wann der Vermieter fristlos kündigen darf Eigenbedarf, Miete nicht gezahlt: Das sind häufige Gründe, warum Mieter aus der Wohnung fliegen. Aber auch Lärm, Beleidigungen oder böse Verdächtigungen können zur fristlosen Kündigung …

Kaution „abwohnen“ erlaubt? Die wichtigsten Fragen zur Mietkaution Kommt es zum Streit zwischen Vermieter und Mieter, liegt das häufig am Thema Kaution. Vor allem wann und in welcher Höhe die Sicherheit zurückzuzahlen ist, …

Kaution: Mit dieser fiesen Masche werden immer mehr Mieter betrogen Die Wohnungsnot lockt immer mehr Betrüger an: Mieter zahlen die erste Miete und die Kaution – und können trotzdem in die neue Wohnung nicht einziehen. …

Kaution, Bürgschaften, Auskünfte: Welche Sicherheiten ein Vermieter verlangen darf Aus Furcht vor schlechten Mietern möchten sich manche Vermieter am liebsten doppelt und dreifach absichern, etwa mit Kaution, Bürgschaft und mehreren Vertragspartnern. Das erleben vor …

Die vermietete Einliegerwohnung: So einfach ist die Kündigung Wer durch Mietangebote blättert, findet immer wieder Angebote, die mit dem Stichwort „Einliegerwohnung“ gekennzeichnet sind. Diesen Hinweis sollten Interessenten ernst nehmen: Bei einem solchen Vertrag …

Wohngemeinschaft: Darauf ist beim Mietvertrag zu achten Egal, ob eine Wohngemeinschaft neu gegründet werden soll oder sich neu zusammenfindet: Jedem Mieter sollte klar sein, um welche Form einer WG es sich handelt. …

Sex-Lärm: Wann Kündigung des Mieters droht Erst stöhnte die Mieterin vor Lust, dann über über den Vermieter, weil er ihr gekündigt hatte. Angeblich weil sie bei der Liebe zu laut war und …

Heizung kaputt: Wann Mieter selber den Handwerker rufen kann Ein zersprungenes Fenster oder ein undichtes Dach, kein warmes Wasser oder gar ein Totalausfall der Heizung: Wenn mit der Wohnung oder dem Haus etwas nicht …

Heizung: Was der Vermieter für die Isolierung tun muss Es ist kalt, die Heizung läuft auf Hochtouren – was die Heizkosten nach oben treiben wird. Besonders hart wird es jene Mieter treffen, deren Wohnung …

Heizung kaputt, Wohnung zu kalt: So heizen Mieter dem Vermieter ein Eine Heizungsausfall im Winter für Mieter kaum erträglich. Manchmal wird es einfach nicht warum genug. Was dann zu tun ist, um dem Vermieter einzuheizen, wie …

Schneeräumpflichten: Wann und wie der Mieter Schnee räumen muss Der Winter ist im Anmarsch, dann wird die Schneeräumpflicht wieder ein großes Thema. Ist das eine Pflicht des Mieters, ab wie Uhr und bis wann …

Haushaltsnahe Dienstleistungen: Mit den richtigen Rechnungen bis zu 2400 Euro Steuern sparen Bis zu 1.200 Euro gibt das Finanzamt jährlich für ordentlich abgerechnete „Haushaltsnahe Dienstleistungen“ sowie Handwerker-Arbeiten dazu. Mit geschicktem Taktieren zum Jahresende lässt sich das Steuergeschenk …

Mietrecht: Fenster putzen ist Mieterpflicht (Urteil BGH) Wer in einer Mietwohnung lebt, muss sich auch um die Reinigung der Fenster kümmern. Er kann diese Pflicht nicht auf den Vermieter abwälzen. Das gilt …

Paket vom Nachbarn angenommen: So ist die Rechtslage In den Wochen vor Weihnachten werden Millionen von Pakete via DHL oder Hermes verschickt – und viele davon vom Nachbarn angenommen. Wie ist eigentlich die …

Verwertungskündigung: Wann der Vermieter wegen Abriss kündigen darf Wenn Immobilien mehr und mehr leer stehen oder vergammeln, dann sehen Eigentümer mitunter nur einen Ausweg: Abriss. Für die verbliebenen Mieter ist so eine Verwertungskündigung, …

Vorkaufsrecht: Wann der Mieter beim Immobilienverkauf den Vorrang hat Wenn ein Miethaus in Eigentumswohnungen umgewandelt wird, dann hat der Mieter ein gesetzliches Vorkaufsrecht. Es gibt allerdings Ausnahmen, die Mieter wie Vermieter kennen sollten. Die …

Beleidigung: Einem Mieter droht die Kündigung Ob am Arbeitsplatz, auf der Straße oder im Treppenhaus: Mancher Streit eskaliert in einer Beleidigung. Wie kann man sich dagegen wehren? Was droht, wenn man …

Kinderwagen im Hausflur? Was das Mietrecht dazu sagt Ob Kinderwagen, Rollator oder Schuhen: Was im Hausflur oder Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses stehen darf und was nicht, ist im Mietrecht oft umstritten und einer häufiger …

Mietrecht: Wie oft darf der Vermieter besichtigen? Der erheblich gestiegenen Immobilienpreise bewegen einige Vermieter dazu, ihre Wohnung oder ihr Haus zum Kauf anzubieten. Mieter allerdings ärgern sich meist über Kaufinteressenten, die die …

Mietrecht: Was jetzt fürs Rauchen auf dem Balkon gilt Ob in der Bahn oder in der Bar: Im öffentlichen Leben sind Raucher kaum noch erwünscht. Nun drohen sogar Einschränkungen auf den eigenen Balkonen und …

Vermieterbescheinigung: Kann der Mieter wirklich ein Zeugnis verlangen? Bei Neu-Vermietungen wollen Vermieter möglichst viel über Interessenten wissen. Sehr beliebt: die Vermieterbescheinigung, eine Art „Persilschein“ des früheren Vermieters, der eine gute Zahlungsmoral bescheinigt. Nur …

Mietsachschäden: Wann die Haftpflichtversicherung dem Mieter hilft Vor allem beim Auszug eines Mieters gibt es oft Ärger. Der Vermieter entdeckt Schäden an der Wohnung und will den Mieter dafür zur Kasse bitten. …

www.wenigermiete.de im Test Viele Vermieter verlangen trotz Mietpreisbremse mehr Miete als erlaubt. wenigermiete.de will dabei helfen, zu hohe Miete zu erkennen und eine Mietminderung dann durchzusetzen. Ein Schnelltest …

Wichtig wie nie: Das Vorkaufsrecht des Mieters bei einer Eigentumswohnung Der Immobilienmarkt in Deutschland boomt. Aber wechselt eine Mietwohnung den Eigentümer, bleibt der Mietvertrag in der Regel unangetastet. Auch mit einer Kündigung ist nicht ohne …

Mietpreisbremse umgehen – mit möblierter Vermietung ganz einfach (SZ) Möblierte Apartments dürfen deutlich teurer vermietet werden als Wohnungen ohne Einrichtung. Die Mietpreisbremse, die den Anstieg der Wohnkosten in den Großstädten abmildern sollte, greift in …

Hochwasser-Schäden: Mieter können Miete mindern Das aktuelle Hochwasser richtet schwerste Schäden an. Der Deutsche Mieterbund (DMB) erläutertert die wichtigsten Rechte und Pflichten von Mietern und Vermietern in der aktuellen Situation und …

Mietrecht: Wieviel Gartenpflege der Mieter leisten muss Das Frühjahr ist die Zeit der Gartenpflege. Manche machen das gerne. Was muss aber ein Mieter laut Mietrecht im mitgemieteten Garten tun, wenn er dazu gar …

Vermieterbescheinigung: Seit 1. November 2015 Pflicht beim Einwohnermeldeamt (auch Wohnungsgeberbestätigung genannt) Seit 1. November 2015 gilt das neue Bundesmeldegesetz (BMG) und bedeutet neue Melde-Pflichten für Mieter und Vermieter. Ab diesem Tag muss ein Einzug oder Auszug gemeldet werden, und zwar …

Muster Vermieterbestätigung zur Ummeldung Ab 1. November 2015 tritt das neue Bundesmeldegesetz (BMG) in Kraft und bringt neue Pflichten für Mieter und Vermieter. Ab diesem Tag muss ein Einzug …

Bundesmeldegesetz (BMG) 2015 Bundesmeldegesetz (BMG) Artikel 1 G. v. 03.05.2013 BGBl. I S. 1084 (Nr. 22); zuletzt geändert durch Artikel 2a G. v. 20.06.2015 BGBl. I S. 970 …

Mietübersicht Studentenwohnungen: 3 NRW-Städte gibt es für Ossi-Preise Es gibt eine neue Mietübersicht zu Studentenstädten, also wie viel Miete ein Student 2015 veranschlagen muss. Erstellt wurde die Mietübersicht von Immowelt.de, wobei die Mieten …

Privatinsolvenz: Kündigung Wohnung möglich (Urteil VIII ZR 19/14) Vermieter dürfen grundsätzlich einem Mieter nicht kündigen, weil dieser Privatinsolvenz anmeldet. Gibt jedoch der Insolvenz-Treuhänder das Mietverhältnis frei, können Vermieter eine Kündigung mit Mietrückständen begründen, …

Betriebskosten Mietwohnung: So teuer ist es schon geworden Mieter müssen in Deutschland im Durchschnitt 2,19 Euro/qm/Monat für Betriebskosten zahlen, so der aktuelle Betriebskostenspiegel, den der Deutsche Mieterbund jetzt auf Grundlage der Abrechnungsdaten des …

Lärm durch Fußballplatz: Was Nachbarn jetzt hinnehmen müssen Die neue Fußball-Bundesliga-Saison beginnt, damit wird Lärm durch Fußballplatz wieder aktuell. Aber ebenso der Lärm, weil Hobby-Fußballer selber dem runden Leder nachzujagen, mal im Innenhof …

Mietpreis online checken: Mieterverein-Rechner verboten (Welt) Das Landgericht Hamburg hat mit einer einstweiligen Verfügung dem Mieterverein Hamburg verboten, Onlinecheck zur Mietpreisbremse weiter auf seiner Internetseite anzubieten. Grund unter anderem: unzureichende Differenzierung, …

Mietpreisbremse NRW: Diese 22 Städte machen 2015 mit Ab dem 1. Juli greift in 22 Städten von NRW die Mietpreisbremse, darunter Düsseldorf, Köln, Aachen und Bonn, wo die Mieten laut Immowelt-Zahlen in den …

Neue Rauchwarnmelder: Wehe, wenn der Mieter das verweigert Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass Mieter den Einbau von Rauchwarnmeldern durch den Vermieter auch dann dulden (und bezahlen) müssen, wenn sie ihre Wohnung schon selbst …

Vermietung an Touristen: Die wichtigsten Urteile In Großstädten wie Berlin, München, Hamburg, Köln oder Düsseldorf vermieten Eigentümer oder Mieter immer häufiger ihr Heim an Touristen, Vermiet-Portale wie airbnb machen das ganz …

Mietpreisbremse & Bestellerprinzip: Ab 1. Juni in Kraft (Haufe.de) Jetzt ist es amtlich: Ab 1. Juni 2015 gelten die neuen gesetzlichen Vorschriften zur Mietpreisbremse. Das Gesetz, das auch die Einführung des Bestellerprinzips für Maklerleistungen …

Uni-Städte: Wo Studis am günstigsten wohnen Im „Mietpreis-Check Unistädte“ hat immowelt.de die Angebots-Kaltmieten in Unistädten mit mehr als 20.000 Studierenden ausgewertet. Das Ergebnis (siehe Map unten): Während es im Norden und …

Bestellerprinzip: Wann es in Kraft tritt Das Bestellerprinzip im Immobilienmarkt kommt 2015. So viel scheint klar. Ab wann tritt das Gesetz in Kraft? Wie ist die Definition von Bestellerprinzip? Und was …

Nichtrauchvereinbarung im Mietvertrag zulässig? (WDR) In Halle an der Saale (Sachsen-Anhalt) werden in diesem Jahr die ersten Nicht-Raucher-Mietwohnungen fertiggestellt. Die Mieter müssen sich vertraglich dazu verpflichten, niemals zur Kippe zu …

Steuertipps 2014: Daran sollten Sie bis Jahresende noch denken Um 2014 noch Steuern zu sparen, sollten vor allem Fristen beachtet werden, die am 31. Dezember ablaufen. Der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine (NVL) hat wichtige …

Diskriminierung Schwule: 1.500 Euro Schadenersatz (147 C 68/14) Zwei Männer hatten den Vermieter eines Hauses für Veranstaltungen per E-Mail darüber informiert, dass sie homosexuell sind. „Ich hoffe, das stellt für Sie kein Problem …

Rauchen in Mietwohnung jetzt verboten? Ein Raucher muss seine Wohnung räumen, hat das Düsseldorfer Landgericht entschieden. Das ist die Schlagzeile des Tages. Aber ist damit Rauchen in der Mietwohnung oder …

Verrechnung Miet-Kaution mit Mietschulden, Nebenkosten, Schäden? (BGH-Urteil VIII ZR 234/13) Einem Vermieter ist es nicht erlaubt, die vom Mieter eingezahlte Miet-Kaution mit streitigen Forderungen zu verrechnen, etwa vermeintlichen Mietschulden, Forderungen wegen Nebenkosten oder Schäden, bei …

Eigenbedarf nachweisen: Auch ohne Name des Lebensgefährten (VIII ZR 107/13) In einer Kündigung wegen Eigenbedarfs muss der Lebensgefährte, mit dem die Tochter des Vermieters einen gemeinsamen Hausstand gründen möchte, nicht namentlich genannt werden. Das geht …

Immobilien ohne Makler vermieten: 7 Tipps Manche Vermieter werden künftig wohl ohne Makler vermieten wollen, wenn das geplante „Besteller-Prinzip“ kommen sollte. Denn die Reform des Mietrechts würde dazu führen, dass die …

Wohnung zu klein: Nicht immer Mietminderung (Urteil 424 C 10773/13) Enthält der Mietvertrag keine Angaben zur Wohnungsgröße, ist das ein wichtiges Indiz dafür, dass der Vermieter keine verbindlichen Zusagen dazu machen will. Das kann dazu …

Vermieterbescheinigung gefälscht: Fristlose Kündigung (BGH-Urteil VIII ZR 107/13) Wer dem Vermieter eine gefälschte (Vor)-Vermieterbescheinigung vorlegt, muss mit der fristlosen Kündigung rechnen. So lautet die heutige Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH, Az: VIII ZR 107/13). …

Mieterzeugnis – Vermieterbescheinigung (Muster) Vordruck Vermieterzeugnis: Hier Muster downloaden Bei Vermietungen wollen Vermieter möglichst viel über Miet-Interessenten wissen. Sehr beliebt: die Vermieterbescheinigung, eine Art „Persilschein“ oder „Mieterzeugnis“ des früheren Vermieters, …

§ 5 Wirtschaftsstrafgesetz (Mietpreisüberhöhung) [hbmd-search placeholder=“Blgosuche“] Gesetzestext § 5 Wirtschaftsstrafgesetz (Mietpreisüberhöhung), auch Wucher-Paragraph genannt: (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig für die Vermietung von Räumen zum Wohnen oder …

Haftpflicht-Versicherung: Schlüsselverlust und andere sinnvolle Extras Der Schlüsselverlust kann für einen Mieter sehr teuer werden, wie gerade ein BGH-Prozess gezeigt hat. Gut, wenn die private Haftpflichtversicherung für den Austausch einer Schließanlage …

Schlüsselverlust: Wann der Mieter für Schließanlage zahlen muss Wenn Mieter wegen eines verlorenen Schlüssels eine neue Schließanlage fürs Haus bezahlen müssen, kann das tausende Euro kosten. Der Vermieter kann Schadenersatz für den Austausch …

SEPA: Wie Vermieter jetzt am besten vorgehen Wer als Vermieter seine Mieten per Lastschriftverfahren einzieht, sollte jetzt auf die neuen SEPA-Standards umstellen. Die Übergangsfrist für die Umstellung auf den „einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum“ wurde …

Durchschnittsmiete Deutschland: 6,26 Euro/ Quadratmeter (GdW-Studie) Wie hoch ist die Durchschnittsmiete in Deutschland? Dazu gibt es neue Zahlen, und zwar erhoben im Auftrag der Wohnungswirtschaft: Die Nettokaltmiete pro Quadratmeter Wohnraum beträgt …

Bunte Wände bei Auszug: Schadenersatz (III ZR 416/12) Laut Bundesgerichtshof ist ein Mieter zum Schadensersatz verpflichtet, wenn er eine in neutralen Dekorationen übernommene Wohnung bei Mietende in einem ausgefallenen farblichen Zustand zurückgibt, der …

Mietwohnung: Katzenklappe erlaubt? Katzen lieben ihre Freiheit und lassen sich schwer an vorgegebene „Gassi“-Zeiten gewöhnen. Daher bauen viele Katzenbesitzer eine sogenannte Katzenklappe in die Wohnungs-, Haus- oder Terrassentür. …

Nachbar-Lärm: Das nervt am meisten (Studie) Lärm von Nachbarn ist ein typischer Grund für Streitereien unter Nachbarn. Welcher Lärm nervt am meisten? Laut einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag der Advocard Rechtsschutzversicherung …

Zu viele Katzen in Mietwohnung (Urteil 1 S 275/09) Eine sehr hohe Anzahl von Tieren lässt sich nicht mehr mit der vertraglichen Regelung „Hauskatzen erlaubt“ vereinbaren (LG Aurich, Az.: 1 S 275/09). Im vorliegenden Fall …

Falsche Angaben Mieter-Selbstauskunft (Urteil Amtsgericht Kaufbeuren, Az. 6 C 272/13 Wer als Mieter in der so genannten „Selbstauskunft“ flunkert, riskiert die spätere Anfechtung der Wirksamkeit des Mietvertrages wegen arglistiger Täuschung. Die unrichtige Beantwortung einer zulässigen …

Mietminderung: Die 20 wichtigsten Urteile des Bundesgerichtshofes (BGH) Mietminderung ist ein typischer Streitpunkt zwischen Mietern und Vermietern. Feuchtigkeitsschäden und Schimmelpilz, Lärm z.B. infolge von Baumaßnahmen, Wohnung kleiner als im Mietvertrag angegeben, Ausfall oder …

80 Prozent Mietminderung wegen Ratten in Wohnung (Urteil 3 C 128/12) Wird eine Wohnung im Erdgeschoss von Ratten heimgesucht, steht den Mietern für die Zeit des Befalls eine erhebliche Mietminderung zu. Das hat das Amtsgericht Dülmen …

Mieter haftet für Schlüsselverlust ( 5 S 52/12) Stellt ein Mieter beim Auszug fest, dass er einen der Schlüssel für die Schließanlage verloren hat, so muss er die Kosten für den Austausch der …

Nebenkosten Miete: 2,20 Euro pro Quadratmeter Mieter zahlen in Deutschland durchschnittlich 2,20 Euro pro Quadratmeter im Monat für Nebenkosten (auch Betriebskosten genannt), heißt es im neuen Betriebskostenspiegel, den der Deutsche Mieterbund …

NRW-Vergleich: Mieten in Düsseldorf am höchsten Düsseldorf, Köln, Bonn, Münster und Aachen sind nicht nur die teuersten Großstädte in Nordrhein-Westfalen, die Mieten bewegen sich hier auch unter dem Druck der Wohnungsnachfrage …

Mietrecht: Zigarettenrauch ist Kündigungsgrund (24 C 1355/13) In dem Mietrechtsstreit um einen extrem rauchenden Mieter hat das Amtsgericht Düsseldorf am 31.07.2013 geurteilt. Die fristlose Kündigung des Mieters wurde bestätigt. Ein Mieter dürfe …

BGH: Weitere Renovierungsklausel gestrichen (VIII ZR 285/12) Die sogenannte Quotenklausel für Schönheitsreparaturen in Mietverträge ist unwirksam, hat der für Mietrecht zuständige Senat des Bundesgerichtshofes (BGH) entschieden (VIII ZR 285/12) und damit eine …

Mietminderung: Welche Gründe anerkannt werden Die Minderung der Miete steht bei Gerichten als Thema ständig auf der Tagesordnung, etwa wegen Schimmel in der Wohnung. Da in vielen Mietverhältnissen irgendwann Probleme …

„Berliner Räumung“: Wie es funktioniert, wo es ein Muster gibt Die „Berliner Räumung“ ist durch das Mietrechts-Änderungsgesetz 2013 (Finblog-Link) ausdrücklich erlaubt worden. Das bedeutet: Der Räumungsauftrag bezieht sich nur auf die Wohnung, die Sachen des Mieters nimmt …

Lärmbelästigung: Wann der Nachbar den Rasen mähen darf Auch für die Lärmbelästigung im Garten gibt es Regeln. Und wer gegen die einschlägigen Vorschriften verstößt, muss mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro rechnen. …

Wasserschaden: Mietminderung bis 100 Prozent möglich Ein Wasserschaden ist keine Bagatelle. Mieter müssen dann unverzüglich die Hausverwaltung oder den Vermieter informieren, damit sich der Schaden nicht verschlimmert. Wer die Kosten eines …

Wohnung streichen: Wann Mieter das streichen können Ist Wohnung streichen eigentlich noch Pflicht? Das ist eine häufig gestellte Frage von Mietern auf Grund zahlreicher BGH-Entscheidungen zu Renovierungs- oder Schönheitsreparaturklauseln. Viele davon wurden …

Vergleichsmiete Vergleichsmiete ist ein Begriff aus dem Mietrecht, geregelt in § 558 BGB: § 558 Mieterhöhung bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete (1) Der Vermieter kann die Zustimmung …

Vergleichsmiete, Contracting, Kappungsgrenze: Zum 1. Mai ändert sich viel Egal ob Vergeichsmiete, Contracting oder Kappungsgrenze: 1. Mai 2013 gibt es wesentliche Änderungen im Mietrecht, denn das Mietrechtsänderungsgesetz 2013 tritt in Kraft. Der Deutsche Mieterbund …

Lärmbelästigung durch Nachbar: Die wichtigsten Urteile Wenn der Nachbar Lärm macht und die Nachtruhe stört, kommen Hausbewohner mitunter auf ruppige Ideen. Aber wie verhält man sich am besten, damit wieder Ruhe …

BGH: Eigenbedarf nach 3 Jahren möglich (VIII ZR 233/12) Der Bundesgerichtshof (BGH) hat entschieden, dass der Mieter eines Einfamilienhauses schon nach einer Mietzeit von drei Jahren wegen Eigenbedarfs gekündigt werden kann – mit der …

Wohnungsbesichtigung verweigert: Kündigung gerechtfertigt (6 S 75/12) Will der Vermieter für eine Wohnungsbesichtigung Zugang zur Wohnung haben, müssen Mieter das in einer angemessenen Frist gestatten. Verweigert der Mieter die Wohnungsbesichtigung, kann die …

BGH verbietet generelles Verbot von Hunde- und Katzenhaltung (VIII ZR 168/12) Der unter anderem für das Wohnraummietrecht zuständige VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) hat entschieden, dass eine Allgemeine Geschäftsbedingung des Vermieters, welche die Haltung von Hunden …

Mietrechtsreform: Mietnomaden schneller loswerden Mit Mietrechtsreform soll mehr Schutz für Vermieter kommen, insbesondere vor Mietnomaden. Das neue Mietrecht erlaubt jetzt eine härtere Gangart gegen die Miet-Gauner, schreibt die BHW …

Kapitalanlage: 7 Tipps für den Immobilienkauf Niedrige Kapitalmarktzinsen und steigende Preise lassen Immobilien als Kapitalanlage interessant erscheinen. Private Anleger, die auf Wertsteigerungen und sichere Mietzahlungen hoffen, sollten ihr Wunschobjekt aber genau …

Undichte Fenster: Mietminderung möglich, wenn… Undichte Fenster sind gerade in kalten Jahreszeit unangenehm. Mieter fragen sich dann, was das Mietrecht dazu sagt. Berechtigen undichte Fenster zum Beispiel zur Mietminderung? Muss …

Wohnungs-Genossenschaften haben die treuesten Mieter (Studie) Mit Wohnungsgenossenschaften machen Mieter die besten Erfahrungen: 58 Prozent aller Mieter würden bestimmt wieder bei ihrer Genossenschaft mieten. Weit weniger hoch ist die Bereitschaft, erneut …

Schnee räumen am Sonntag: Erst ab 9 Uhr (BGH -Urteil) Sonntags müssen Eis und Schnee in der Regel erst um 9 Uhr geräumt sein. Nur bei besonderer Gefahrenlage muss der Räumpflichtige auch früher tätig werden, …

Pflicht zum Schneeräumen: So vermeiden Sie Bußgelder In den meisten Gemeinden droht bei Verstoß gegen die Pflicht zum Winterdienst (z.B. Schneeräumen) auf den Gehwegen neben dem Grundstück Bußgeld. Das kann auch den …

Nebenkosten: Die 20 wichtigsten Urteile des Bundesgerichtshofes (BGH) Millionen von Betriebskostenabrechnungen werden jedes Jahr verschickt. Laut Deutschem Mieterbund (DMB) lösen diese Abrechnungen über Heizkosten und die „kalten Nebenkosten“, wie etwa Wasser, Aufzug und …

Kosten Räumungsklage: Damit müssen Vermieter rechnen Die Kosten einer Räumungsklage sind eine bange Frage für Vermieter. Denn: Wenn der Mieter auf die Kündigung nicht reagiert und einfach in der Wohnung bleibt, …

BGH-Urteil: Nicht bezahlte Prozesskosten rechtfertigen keine Vermieterkündigung „Nur Pflichtverletzungen, die eine bestimmte Erheblichkeitsschwelle überschreiten, können eine Vermieterkündigung rechtfertigen“, kommentierte der Direktor des Deutschen Mieterbundes (DMB), Lukas Siebenkotten, das heutige Urteil des Bundesgerichtshofs …

Mietwohnung: Mängel verjähren nicht (BGH-Urteil) Mieter können noch nach Jahren vom Vermieter fordern, dass ein Mangel beseitigt wird. Nur weil ein Mieter eine Zeit lang mit dem Mangel gelebt hat, …

Eigenbedarf – so kann man sich wehren Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in einem Grundsatzurteil Eigenbedarfs-Kündigungen für Nichten des Vermieters erleichtert: Kinder von Geschwistern seien noch als Familienangehörige im Sinne des Gesetzes anzusehen. …

Fensterln: Mieter darf gekündigt werden Wer nachts im betrunkenen Zustand versucht, in die Wohnung der Nachbarin einzudringen, begeht Hausfriedensbruch. Dies ist einem Urteil des Amtsgerichts Frankfurt am Main (Az.: 33 …

Die Stadtwerke Dreieich und die Eichung In einer großen Wirtschaftszeitung erschien ein Artikel aus dem Fintext-Themendienst. Es ging darum, dass Vermieter auf die regelmäßige Eichung von Messgeräten wie Stromzähler achten müssen …

Kein Rausschmiss, weil Jobcenter Miete unpünktlich zahlt Ein Vermieter hatte seinen Mietern fristlos gekündigt, weil die Mietzahlungen nicht wie vereinbart zu Beginn des Monats, sondern erst am 11. April, 7. Mai, 6. …

Immobilienmakler in Privatwohnung (VIII ZR 165/08) Manche Selbstständigen dirigieren in ihrer Ein-Mann-Wohnzimmer-Firma eine wahre Geisterarmee. Der Chief Operating Head of irgendwas ist natürlich nur über ein ausgefeiltes „Ticket-System“ zu erreichen, spricht in …

BGH-Urteil: Wohnung zu klein – Mieter darf kündigen Wenn eine Wohnung deutlich kleiner ist als vereinbart, dann kann ein Mieter nicht nur die Miete mindern – er ist auch zur fristlosen Kündigung berechtigt. …

BGH-Urteil: Mietzuschlag wegen Renovierung verboten In den vergangenen Jahren sind zahlreiche Renovierungsklauseln in Mietvertägen für unwirksam erklärt worden. Mieter mit solchen Verträgen müssen nun gar nicht mehr renovieren. Einige Vermieter …

