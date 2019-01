Über den Autor dieses Finblog-Artikels Andreas Kunze, Düsseldorf, ist Finanzjournalist und als Finanzexperte aus zahlreichen Auftritten in Radio & TV bekannt, etwa N-TV oder ZDF Wiso. Sein Unternehmen FINTEXT, Agentur für Finanzwissen, arbeitet für namhafte Redaktionen und Finanzunternehmen.Sie haben eine Frage? Dann nutzen Sie bitte das Kontaktformular.

Gesetzlicher Urlaubsanspruch 2019: Das sollten Arbeitnehmer wissen, die jetzt den Urlaub planen

Zuletzt aktualisiert: 9. Januar 2019

Wie ist mein gesetzlicher Urlaubsanspruch? Eine typische Frage von Arbeitnehmern gerade jetzt zu Jahresbeginn, weil sie ihren Jahresurlaub 2019 planen wollen und vielleicht von Frühbucher-Rabatten profitieren wollen. Ich beantworte hier die wichtigsten Fragen zum Urlaubsanspruch laut Gesetz und Rechtsprechung,

Bundesurlaubsgesetz regelt gesetzlichen Mindestanspruch

Nach dem Bundesurlaubsgesetz muss der Arbeitgeber derzeit mindestens 24 Werktage bezahlten Urlaub geben. Sonnabende zählen als Werktage mit, eine Woche hat also 6 Werktage. Daraus ergibt sich ein gesetzlicher Urlaubsanspruch von mindestens vier Wochen im Jahr.

Getrennt davon ist Sonderurlaub zu sehen, etwa:

Beim regulären Urlaubsanspruch sind im Schnitt sechs Wochen im Jahr üblich, da viele Tarifverträge einen höheren Urlaubsanspruch als den gesetzlichen vorsehen, meist gestaffelt nach Dauer und Betriebszugehörigkeit oder nach Alter. Ohne dass der Gesetzgeber eingreift, könnten die Tarifvertragsparteien also die Urlaubsansprüche reduzieren. Darum gibt es nicht selten Streit, so dass man mit einer Rechtsschutzversicherung im Vorteil. Eine Rechtsschutzversicherung lässt sich auf Arbeitsrecht begrenzen und ist dann besonders günstig, siehe Vergleich hier im Finblog.

Der Urlaubsanspruch bei Teilzeit

Wenn eine Teilzeitkraft wie eine Vollzeitkraft jeden Tag in den Betrieb kommt (aber z.B. nur vier Stunden arbeitet), dann ist Zahl der Urlaubstage gleich. Unterschiede sind nur etwa wegen anderer Altersklasse möglich. Macht der Arbeitnehmer indes z.B. nur eine 4-Tage-Woche, so verringert sich sein Anspruch anteilig. Angenommen, dem Vollzeit-Arbeitnehmer stehen 30Tage/6 Wochen zu, dann sind es bei einer 4-Tage-Woche nur 24 Tage. Die Berechnungsformel: (30/ 6)*4 .

Ab wann ein voller Urlaubanspruch besteht

Einen vollen Urlaubsanspruch hat ein Arbeitnehmer erstmalig nach sechsmonatigem Bestehen des Arbeitsverhältnisses erworben. Das bedeutet: Nach einem halben Jahr könnte er grundsätzlich z.B. schon für volle sechs Wochen eine Auszeit nehmen, wenn das sein Jahresanspruch ist. Vor oder nach Ablauf der Wartezeit ist „Teilurlaub“ möglich: Für den anteiligen Anspruch sind dann die vollen Monate der Betriebszugehörigkeit zu Grunde zu legen. Aber Achtung: Ein Anspruch auf Urlaub besteht nicht, wenn einem Arbeitnehmer für das laufende Kalenderjahr bereits von einem früheren Arbeitgeber voll Urlaub gewährt worden war. Ein Arbeitgeber ist deshalb verpflichtet, beim Ende des Arbeitsverhältnisses eine Urlaubsbescheinigung auszuhändigen.

Wie wird Urlaub richtig beantragt?

Üblicherweise haben Betriebe dafür Formulare, die im Personalbüro oder beim Betriebsrat erhältlich sind, Wenn nicht gesondert vereinbart, kann der Urlaub formlos beantragt werden. Ein Muster für einen Urlaubsantrag können Sie hier downloaden.

Wann verfällt der Urlaub z.B. wegen Krankheit?

Der Urlaubsanspruch muss generell im Laufe des Jahres genommen werden. Nur bei dringenden Gründen, betrieblichen wie privaten, ist es möglich, einige Tage ins nächste Jahr mit rüberzuretten. Dieser Resturlaub muss dann bis zum 31. März abgefeiert werden. Manche Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen haben die Frist allerdings verlängert. Ist ein Arbeitnehmer aus gesundheitlichen Gründen an seiner Arbeitsleistung gehindert, verfallen seine gesetzlichen Urlaubsansprüche des § 7 Abs. 3 Satz 3 BUrlG 15 Monate nach Ablauf des Urlaubsjahres (Bundesarbeitsgericht,Urteil vom 7. 8. 2012 – 9 AZR 353/10).

Mein Finanztip: In ers­ter In­stanz beim Arbeitsgericht hat man auch dann, wenn man per Urteil den Pro­zess ge­winnt, kei­nen An­spruch auf Er­stat­tung sei­ner An­walts­kos­ten (§ 12a Abs.1 Satz 1 Ar­beits­ge­richts­ge­setz). Ziehen Sie deshalb eine Rechtsschutzversicherung in Erwägung und vergleichen Sie die Angebote.

Der gesetzliche Urlaubanspruch bei Krankheit

Wenn ein während des Urlaubs krank wird, darf er nicht die ausgefallenen Tage einfach anhängen. Das könnte sonst ebenfalls Grund für eine Abmahnung oder eine Kündigung sein. Wird die Krankheit durch ein Attest nachgewiesen, dürfen die Urlaubstage, an denen ein Arbeitnehmer krank war, nicht auf den Jahresurlaub angerechnet werden.

Darf der Chef Urlaub einfach anordnen (Betriebsferien)?

Ja, das ist in einigen Betrieben und Branchen sogar üblich: Das Unternehmen legt Betriebsferien fest. Ansonsten soll der Chef die Urlaubswünsche seiner Arbeitnehmer berücksichtigen. Er kann sich jedoch dagegen entscheiden, wenn wichtige betriebliche Belange das erfordern (z.B. absehbarer Auftragsdruck) oder Wünsche von Kollegen als vorrangig zu betrachten sind. Dabei spielen soziale Aspekte eine Rolle (Paragraph 7 Bundesurlaubsgesetz). Ein Familienvater mit schulpflichtigen Kindern kann z.B. eher auf die typische Ferienzeit pochen als ein Alleinstehender.

Wer bei Urlaubs-Streitigkeiten entscheidet

Das letzte Wort hat der Chef. Falls vorhanden, hat der Betriebsrat oder Personalrecht ein Mitspracherecht. Meint ein Arbeitnehmer, sein Urlaubswunsch werde willkürlich missachtet, kann er vors Arbeitsgericht ziehen, in eiligen Fällen auch eine Einstweilige Verfügung erwirken. Wird eigenmächtig Urlaub genommen, ist das ein Kündigungsgrund – selbst bei langjährigen Mitarbeitern (Landesarbeitgericht Frankfurt, Az: 6Sa 380/04).

Der Urlaubsanspruch ab 50 oder einem höheren Alter

Oft wird geglaubt, dass Arbeitnehmer ab 50 automatisch einen höheren Urlaubsanspruch haben. Das kann so sein, muss aber nicht so sein. Das Gesetz selber kennt keine Altersstaffel beim Urlaubanspruch, außer bei Arbeitnehmern, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Sie unterliegen zusätzlich dem Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG). Gemäß § 19 JArbSchG ist der gesetzlicher Urlaubsanspruch nach Alter gestaffelt.

Der Urlaub beträgt jährlich mindestens 30 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahrs noch nicht 16 Jahre alt ist,

mindestens 27 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahrs noch nicht 17 Jahre alt ist,

mindestens 25 Werktage,wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahrs noch nicht 18 Jahre alt ist

Ansonsten kann ein besonderer Urlaubsanspruch wegen des Alters, zum Beispiel ab 50, im Arbeitsvertrag oder Tarifvertrag geregelt sein. Wegen des Verbots der Diskriminierung sind aber keine allzu großen Unterschiede möglich.So kippte das Bundesarbeitgericht eine Altersstaffel im Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, weil sie jüngere Beschäftigte diskriminiere (BAG-Urteil9 AZR 529/10). Der Tarifvertrag sah vor:

bis zum 30. Lebensjahr 26 Urlaubstage,

bis 40 Jahre 29 Urlaubstage

danach 30 Tage Urlaubstage

In einem anderen Fall erkannte das BAG keine Diskriminierung. Eine Schuhfabrik gewährte allen Angestellten, die das 58. Lebensjahr vollendet haben, zwei Tage zusätzlichen Jahresurlaub. Das sei ok, so die BAG-Richter. Sie verwiesen auf das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), das in § 10 Gründe einer zulässigen unterschiedlichen Behandlung wegen des Alters benennt. Demnach ist eine Ungleichbehandlung grundsätzlich dann erlaubt, „wenn sie objektiv und angemessen und durch ein legitimes Ziel gerechtfertigt ist“. Bei der harten Arbeit in einer Schuhfabrik sei ein etwas höherer Urlaubsanspruch in dem hohen Alter gerechtfertigt.

Urlaubsanspruch: Alle Ratgeber im Überblick