Insolvenzwelle: Schon über 70.000 Unternehmenspleiten in diesem Jahr

Die jüngsten Daten des Statistischen Bundesamtes zeigen einen dramatischen Anstieg der Insolvenzverfahren in Deutschland. Mit 11.245 Insolvenzverfahren allein im Juli wurde der bisherige Jahreshöchststand um mehr als 1.000 Fälle übertroffen. Diese Zahl übertrifft sogar den bisherigen Spitzenwert vom April um fast 7 Prozent und lässt Ökonomen von einer “Insolvenzwelle” sprechen. Insgesamt sind in diesem Jahr bereits übe 70.000 Unternehmen in die Insolvenz gegangen.

Insolvenzverfahren bis Juli 2024

Monat Anzahl Verfahren Januar 9566 Februar 9859 März 10158 April 10545 Mai 10037 Juni 9727 Juli 11245 Gesamt 71137 Quelle: Destatis, Tabelle (52411-0002)

Die wichtigsten Fakten: