Homes & Holiday AG: Die Horror-Aktie des Mallorca-Makler

Das Unternehmen Homes & Holiday, zu dem der Mallorca-Makler Porta Mallorquina gehört, ist für mich eines der dunkelsten Kapitel der deutschen Börsen-Geschichte der vergangenen Jahre. Homes & Holiday ging im Sommer 2018 an die Börse – seitdem hat sich der Wert der Aktie gefünftelt, s. Kurschart. Die Nachrichten sind geradezu erschreckend, viel Hoffnungen kann man m.E. bei der Horror-Aktie leider nicht haben. Denn: Der Immobilienmarkt Mallorca schwächt sich deutlich ab, das touristische Interesse geht zurück.

Homes & Holiday ist eine Holdinggesellschaft, die zum Zeitpunkt des Börsengangs nach eigenen Angaben drei bestehende Unternehmen aus der Branche Immobilien vereinte: Die deutsche Aktiengesellschaft Porta Mondial (Immobilienmakler Deutschland und Spanien), Porta Mallorquina (Immobilienmakler Mallorca, spanische GmbH) und Porta Holiday (Ferienvermietungsmakler vor allem auf Mallorca, spanische GmbH). Man sei der „einzige deutsche Franchise-Immobilienmakler, der sich auf Ferienimmobilien spezialisiert hat“, hieß es. Porta Mondial war seinerzeit in neun deutschen Städten aktiv, Porta Mallorquina hatte auf Mallorca zwei eigene sowie sechs Franchise-Filialen. Hier die Chronik.

2005: Porta Mallorquina auf Mallorca gegründet

2008: Expansion nach Ibiza, Deutschland (2010), auf die Kanaren (2011) und das spanische Festland (2015).

2014: Porta Holiday gegründet als Erweiterung des Geschäftsmodells um die Ferienvermietung.

2017 Homes & Holiday gegründet, die auf Wunsch auch das gesamte Property Management übernimmt.

Rückblick: Meine 1. Analyse zu Homes & Holiday VOR dem Börsengang (Februar 2018):

Spezialisierung auf Ferienimmobilien, etwa die Finca auf Mallorca, mag für die Süd-Europa-Standorte zutreffen, wohl aber kaum auf Deutschland. Weder Essen, Paderborn oder Krefeld sind bislang als Feriendestinationen bekannt, das Angebot von Immobilien bei Porta ist offenbar ohnehin überschaubar. Für Krefeld werden online derzeit gerade mal 20 Immobilien gezeigt. Wer steckt hinter dem Unternehmen? Vorstandsvorsitzender ist Joachim Semrau (69), der am Niederrhein geboren wurde, zwischenzeitlich auf Mallorca lebte und nun seinen Wohnsitz in München hat. Er ist einer der Online-Pioniere in Deutschland. Im März 2000 brachte er sein Reiseportal Travel24 an die Börse. Wenig später platzte allerdings die Dotcom-Blase. Wie viel Umsatz, wie viel Gewinn macht Homes & Holiday? Im Jahr 2017 hat die Gruppe ihre Verkaufsumsätze von 95 Mio. Euro um mehr als 25% auf über 120 Mio. Euro erhöht – Tendenz weiter stark steigend, so Angaben von Homes & Holiday in einer Veröffentlichung zum geplanten IPO. Verkaufsumsätze sind der Wert der vermittelten Immobilien. Bei einer Maklerprovision von 5 Prozent würde das etwa Jahreseinnahmen von etwa 5 bis 6 Millionen Euro bedeuten. Allerdings ist das Unternehmen an den meisten Standorten nur Franchisegeber und erhält nicht die volle Provision, sondern etwa 30 Prozent zuzüglich der jährlichen Franchisegebühr. Die tatsächlichen Einnahmen dürften daher deutlich unter 5 Millionen Euro/ Jahr liegen. Branchenkenner schätzen sie 2,5 Millionen Euro im vergangenen Jahr; etwa 90 Prozent davon dürften auf Mallorca erzielt worden sein. Angaben über den Jahresüberschuss wurden nicht gemacht. Veröffentlicht sind für 2016 die Geschäftszahlen der Porta Mondial AG, die nun zu Homes & Holiday gehört. Die Bilanz lässt aber m.E. nicht viel Gutes vermuten: Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag wird mit 4.2 Millionen Euro angegeben, nach 3.3 Millionen im Vorjahr. Und über Porta Mallorquina ist dort Folgendes zu lesen: Anteilsbesitz: Die Gesellschaft ist alleinige Gesellschafterin der Porta Mallorquina Real Estate SL, Spanien. Das Beteiligungsunternehmen weist zum 31. Dezember 2016 ein negatives Eigenkapital von € 97.622,52 und einen Jahresfehlbetrag von € 131.253,59 aus. Das sind, wie gesagt, die aktuell verfügbaren Zahlen. Wie das Jahr 2017 abgeschlossen wurde, ist mir nicht bekannt. Die Homes & Holiday AG wollte auf Anfrage dazu auch nicht sagen. Man müsse wegen Compliance-Richtlinien den Mund halten. Welche Story bietet Homes & Holiday als börsennotierte AG? Der Kauf von Ferienimmobilien liegt laut Homes & Holiday im Trend. Mehr als 60 % der Eigentümer kaufen auch zur Vermietung. Genau dabei unterstützt die Homes & Holiday Gruppe mit ihrem Rund-um-Sorglos Service. Homes & Holiday habe sich den Eintritt ins Geschäft an Nord- und Ostsee als Ziel gesetzt, sowie später auch in den Feriengebieten in Süddeutschland, sagte Joachim Semrau dem Manager-Magazin. Man wolle nicht nur organisch wachsen, sondern auch bestehende Makler- und Ferienvermietungsgesellschaften übernehmen. Dafür werde das Kapital aus dem Börsengang der Homes & Holiday benötigt. Wann genau ist der Börsengang geplant? Der Zeitpunkt für den IPO von Homes & Holiday steht noch nicht fest, erklärte Chef Joachim Semrau der Mallorca Zeitung. Auch angestrebtes Aktienvolumen und erhoffter Erlös wurden demnach noch nicht genannt. Nur eben, dass mit dem eingesammelten Geld soll unter anderem das Geschäft mit der Ferienvermietung ausgeweitet werden soll. Durch Zukäufe wolle man zunächst von 200 auf etwa 800 Objekte zur Vermietung auf Mallorca kommen. Branchenkennern zufolge wird etwa ein Erlös von 5 Millionen Euro aus dem Börsengang angestrebt Welche Kritik /Vorbehalte könnte es seitens Investoren geben? Ob ein Börsengang erfolgreich ist und der Kurs später steigt, ist von vielen Faktoren abhängig, etwa dem Marktumfeld. Steigen z.B. die Zinsen, sinkt das Interesse an Aktien. Private wie institutionelle Investoren achten unter anderem auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Ein Unternehmen, das bislang keinen oder nur wenig Gewinn gemacht hat, wird nur dann gekauft werden, wenn es außergewöhnliche Wachstumsphantasie verspricht und Alleinstellungsmerkmale aufweist, die vom Wettbewerb nicht so schnell eingeholt werden können. Würde ich vor der Frage stehen, ob ich in die Homes & Holiday AG investiere, wäre für mich sehr wichtig, in welcher zyklischen Phase sich das Unternehmen gerade befindet. Das wäre bei Homes & Holiday für mich ein Kritikpunkt, denn der Immobilienmarkt Deutschland geht bereits in das 8. Aufschwungjahr, und mittlerweile warnt die Bundesbank offen vor einer Immobilienblase. Ein Einbruch würde die Aktien der Homes & Holiday AG sicher mit nach unten reißen. In Spanien ist der Immobilienmarkt zwar noch in einer Erholungsphase, die 2014 nach einer schweren Krise einsetzte. Allerdings ist der Aufschwung derzeit insbesondere auf Mallorca so schnell, dass ich bereits Übertreibungstendenzen sehe. Zudem ist nicht absehbar, wie steigende Zinsen sowie der Brexit sich auf den spanischen Immobilienmarkt auswirken. Es wird in Spanien vielfach immer noch mit variablen Zinsen finanziert. Mein Fazit zum gepanten IPO von Homes & Holiday AG Immobilien sind generell ein solides Investment, vor allem wenn sie Sehnsüchte bedienen, so wie das bei Ferienimmobilien der Fall ist. Als Franchise-Unternehmen mit Fokussierung auf den Online-Vertrieb hat sich Porta Mondial / Mallorquina eine gute Marktposition erarbeitet. Aber für einen erfolgreichen Börsengang wird Homes & Holiday AG viele berechtigte Fragen von Investoren überzeugend beantworten müssen, um eine erfolgreiche Platzierung zu erreichen.

Der Horror nach dem Börsengang von Homes & Holiday

Schon kurz nach dem Börsengang zeigte sich, dass die großen Wachstumsprognosen nicht zu halten waren. Bereits das Jahr des Börsengangs war ein gigantisches Fiasko, was sich im Kursverlauf der Aktie zeigte. Im Mai 2019 berichtet Homes & Holiday dann:

16. Mai 2019. Die Homes & Holiday AG (ISIN: DE000A2GS5M9), Spezialist für Ferienimmobilien in Spanien und City Immobilien in Deutschland, hat heute den Konzernabschluss 2018 veröffentlicht. Wie bereits im Oktober 2018 mitgeteilt, lag die Entwicklung im vergangenen Jahr unter den Erwartungen der Gesellschaft. Im Jahr 2018 hat Homes & Holiday einen Konzernumsatz von 1,95 Mio. Euro (Vorjahr: 2,22 Mio. Euro) und einem Jahresfehlbetrag von 4,12 Mio. Euro (inklusive Einmalkosten für den Börsengang in Höhe von rund 1,0 Mio. Euro) erzielt (Vj: -2,03 Mio. Euro). Aufgrund des Börsengangs stieg das Eigenkapital im Berichtsjahr von 1,38 Mio. Euro auf 3,04 Mio. Euro erhöht. Quelle: https://www.homes-holiday.com/de/wp-content/uploads/190516_HH_2018.pdf

Ein Jahresfehlbetrag von 4 Millionen Euro – und das im Jahr des Börsenganges. Einem weiteren Jahr mit boomenden Immobilienmärkten in Spanien und Deutschland. Eigentlich unfassbar. Allen Ernstes will das Management dafür die Pleite von Air Berlin/ Niki Air verantwortlich machen. Im Bericht von der Hauptversammlung heißt es:

„Im Kernmarkt Mallorca konnte der Air Berlin-Ausfall im Frühjahr 2018, der die Flugverbindungen ab Deutschland teilweise erheblich einschränkte, wodurch auch die Besichtigungen und damit in Folge die Käufe entsprechend weniger wurden, auch durch ein starkes Sommergeschäft nicht vollständig kompensiert werden. In der Folge musste im Oktober 2018 eine Prognoseberichtigung veröffentlicht werden.“

Wie bitte? Die Pleite von Air Berlin war im Oktober 2017, Tochter Niki Air (die die Mallorca-Flüge durchführte) stellte den Flugverkehr Dezember 2017 ein. Das war also ein halbes Jahr VOR dem Börsengang. Wenn nun tatsächlich weniger Besichtigungen möglich waren, weil die typischen Kunden von Porta Mallorquina lieber mit einem Billig-Flieger anreisen, dann war das bereits vor dem Börsengang absehbar und hätte als Warnhinweis veröffentlicht werden können (was nach meiner Kenntnis nicht passiert ist). Jedenfalls war es offenbar bereits im Frühjahr 2018 bekannt, dass weniger Besichtigungen durchgeführt wurden.

Im September 2019 dann die nächste Horror-Nachricht für die Aktionäre.

02. September 2019. Die Homes & Holiday AG (ISIN: DE000A2GS5M9) ist im ersten Halbjahr 2019 im Kernmarkt Balearen wieder auf den Wachstumskurs zurückgekehrt. Nach vorläufigen Zahlen hat der Spezialist für Ferienimmobilien in Spanien und City Immobilien in Deutschland auf den Balearen in den ersten sechs Monaten des Jahres Immobilien im Gesamtwert von rund 30,5 Millionen Euro vermittelt. Dies sind 33 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. (…) Der Anstieg des Netto-Umsatzes im Maklergeschäft lag bei 5 Prozent auf 700.000 Euro. Deutlich zulegen konnte der Bereich Ferienvermietung. Aufgrund mehrerer Übernahmen ist die Gruppe im vergangenen Jahr mit dem Buchungsportal www.portaholiday.de zur Nummer zwei auf den Balearen aufgestiegen. Dies beginnt sich auszuzahlen: Im ersten Halbjahr 2019 stieg der Umsatz im Bereich Ferienvermietung von 28.000 Euro auf 300.000 Euro an. Auch auf der Ergebnisseite hat Homes & Holiday im ersten Halbjahr 2019 erste Erfolge erzielen können. Das operative Konzern-Ergebnis (EBITDA) lag bei -1,1 Mio. Euro, nach -2,2 Mio. Euro im Vorjahr. Quelle: Homes & Holiday AG im ersten Halbjahr 2019 zurück auf Wachstumskurs: Fokussierung auf Kernmarkt Balearen und Kostenreduzierungen führen zu Turnaround

Viel Blabla, in dem die bittere Wahrheit wohl nett verpackt werden sollte. Herauszulesen ist Folgendes: Man hat gut 1 Million Euro Erträge erzielt, aber 1,1 Millionen Verlust gemacht. Und das ist der EBITDA-Wert, also die Berechnung ohne Berücksichtigung von Zinsen, Steuern, Abschreibungen und sonstigen Finanzierungsaufwendungen. Gerade Abschreibungen, etwa bei neu übernommenen Unternehmen, können einen Verlust generell deutlich erhöhen. Geradezu eine Verhöhnung der Aktionäre ist es m.E., von einem Turnaround zu sprechen, wenn das Unternehmen weiterhin abturnende Verluste macht.

Mit weiteren Sparmaßnahmen will man 2020 den break-even schaffen, also Gewinn erzielen. Meine Prognose: Das wird nichts. Der Immobilienmarkt Mallorca hat sich 2019 deutlich abgeschwächt, die Verkäufe sind deutlich zurückgegangen.

Das wird 2020 noch spürbarer, da sowohl in Deutschland als auch in Spanien die Konjunktur schwächelt. Die Zahl der Touristen ist 2019 ebenfalls gesunken, ein Trend der ebenfalls anhalten wird. Die Horror-Aktie Homes & Holiday AG (ISIN: DE000A2GS5M9) wird wohl eine Horror-Aktie bleiben. Vielleicht kommt es sogar noch schlimmer: Einsparungen, etwa beim Personal oder Marketing, führen meist zu einer geringeren Produktivität. Begleitet von einem rückläufigen Immobilienmarkt könnte dies zu deutlich geringen Erträgen führen, so dass am Ende der Verlust sogar noch weiter steigt. Das würde der Aktie des Rest geben.

Bösenexperte Volker Glaser formulierte es Ende 2019 drastisch:

Wir verfolgen die Börsen seit über 20 Jahren. In diesem Zeitraum haben wir viel Schrott gesehen. Zu unserer TOP 10 zählt Homes & Holiday. (…) Derartige Gesellschaften wie Homes & Holiday haben an der Börse sicherlich nichts zu suchen und sorgen insgesamt dafür, dass der Kapitalmarkt einen schlechten Ruf hat. Wie Semrau mit dem Geschäftsmodell der Firma mehr als nur Geld wechselt und damit das Geld vernichtet, ist uns ein Rätsel. Der Kassenbestand hat sich vom 30. Juni 2018 von 5.9 Mio. Euro bis 30. Juni 2019 auf 1.5 Mio. Euro reduziert. Gibt’s bei Homes & Holiday ein schwarzes Loch? Die Firma ist ein Fall für eine Sonderprüfung.

