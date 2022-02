Cyberkriminalität: Diese Risiken sollten Unternehmen kennen

Aus einer Bitkom-Studie im vergangenen Jahr geht hervor, dass Cyberkriminalität zum allerersten Mal in die Top 10 der größten Risiken für ein Unternehmen aufgenommen wurde, was das Interesse vieler Unternehmen für die Cyberrisiko-Versicherung erklärt. Aber es gibt noch andere Risiken, die ein Unternehmen im Kopf behalten sollte.

Warum Cyberangriffe gefährlich sein können

Das operationelle Risiko eines Unternehmens hängt mit den täglichen Ereignissen und Prozessen des Unternehmens und dem Ausmaß, in dem diese Prozesse gesteuert werden, zusammen. Zu den operationellen Risiken können IT-Systeme und Mitarbeiter oder Personen gehören, die für den Betrieb des Unternehmens von entscheidender Bedeutung sind. Angenommen, ein Unternehmen wird Opfer eines Hackerangriffs, der die Daten kompromittiert, und das Unternehmen kann keine Bestellungen nicht mehr bearbeiten. Das ist eine absolute Horrorvorstellung. Immer mehr kleine und mittlere Unternehmen werden Opfer von Ransomware. Aus diesem Grund entscheiden sich viele Geschäftsführer für eine Cyber-Versicherung für Unternehmen .

Die Umweltrisiken

Das Verursacherprinzip leitet sich direkt aus der Umweltverantwortung ab und ist ein Risiko, dem ein Unternehmen ausgesetzt ist. Das Verursacherprinzip leitet sich direkt aus der Umwelthaftung ab. Es ist ein Risiko, dem ein Unternehmen ausgesetzt sein kann. Um dieser Art von Risiko zu begegnen, können Unternehmen eine Umwelthaftpflichtversicherung abschließen.

Das Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko betrifft vor allem Finanzinstitute, da es sich um die Fähigkeit handelt, einen Vermögenswert mehr oder weniger leicht zu kaufen oder wieder zu verkaufen. Dieser Vermögenswert muss nicht unbedingt finanzieller Art sein. Es kann sich um Waren handeln, deren Weiterverkauf oder Kauf von der Glaubwürdigkeit des Verkäufers oder Käufers abhängt, oder sogar von der Art der Ware selbst, wenn der Markt zu klein ist, um einen bestimmten Bestand abzusetzen. Zu sagen, dass ein Markt illiquide ist, bedeutet, dass nur wenige Käufer oder Verkäufer aktiv sind, was das Risiko erhöht, zum richtigen Zeitpunkt keinen Käufer oder Verkäufer finden zu können. Aber es geht noch weiter: Das finanzielle Risiko steht in direktem Zusammenhang mit den Verlusten, die das Unternehmen bei Eintritt eines Ereignisses erleiden würde, das direkt mit seinen Finanzen zusammenhängt. Zum Beispiel die Möglichkeit, dass Produktionskosten plötzlich steigen. Oder der plötzliche Rückgang einer Gewinnspanne bei einer bestimmten Tätigkeit. Denkbar wäre auch, dass ein hoch verschuldetes Unternehmen in eine schlechte Lage geraten könnte, wenn die Zinsen für seine Kredite steigen.

Das s trategisches Risiko

In einem sich ständig verändernden Umfeld kann eine Geschäftsstrategie schnell überholt sein. Die Analyse des strategischen Risikos bedeutet daher, die Elemente zu identifizieren, die dem Unternehmen schaden oder es jederzeit daran hindern können, produktiv zu bleiben. Das mitarbeiterbezogene Betriebsrisiko wäre z. B. der Verlust eines Mitarbeiters mit besonderen Fähigkeiten, der nicht innerhalb eines angemessenen Zeitraums ersetzt werden kann. Es könnte sich auch um eine Situation handeln, in der die Produktivität des Unternehmens nur von einer oder zwei Personen abhängt. In diesem Fall könnte der Verlust eines dieser Mitarbeiter zu erheblichen finanziellen Einbußen für das Unternehmen führen. Dies würde auch für einen Geschäftsbereich gelten, der im Vergleich zu einem anderen Geschäftsbereich des Unternehmens übermäßig profitabel ist. Viele Faktoren beeinflussen das strategische Risiko, mit dem ein Unternehmen konfrontiert ist. Es kann sich um einen technologischen Wandel handeln, an den sich das Unternehmen nicht anpassen kann. Um das strategische Risiko zu mindern, muss ein Unternehmen bereit sein, je nach den Umständen notwendige strategische Änderungen vorzunehmen. Dazu gehört natürlich auch, dass man darauf achtet, dass der eigene Ruf nicht geschädigt wird. Falsche Behauptungen gegen ein Unternehmen können sich auf allen Ebenen sehr negativ auswirken. Es senkt die Moral der Mitarbeiter, Kunden, Partner oder Investoren, die sogar alle Geschäftsbeziehungen abbrechen könnten. Wenn der Ruf eines Unternehmens beschädigt wird, kann dem Unternehmen ein demnach erheblicher Schaden entstehen. Im Internetzeitalter ist der gute Ruf eines Unternehmens von entscheidender Bedeutung für seine Geschäftstätigkeit .

Das Fazit: Es gibt viele Risiken, die man anfangs nicht vermuten würde, wenn man ein Unternehmen gründet. Umso wichtiger ist es, sich professionell beraten zu lassen, um möglichen Gefahren vorzubeugen. Da Cyber-Attacken zu den größten Unternehmer-Gefahren gehören, ist es von einem großen Vorteil, eine Cyber-Versicherung abzuschließen.