Annuität oder Endfälligkeit: Baufinanzierung im Vergleich

Zuletzt aktualisiert: 14. Dezember 2018

Annuität, Annuitäten-Darlehen, Endfälligkeits-Tilgung: Bauherren und Immobilienkäufer fliegen einige schwere Begriffe um die Ohren, wenn sie eine Baufinanzierung suchen. Je nach persönlicher Situation kann es sinnvoll sein, entweder ein Annuitätendarlehen oder ein endfälliges Darlehen zu beantragen, heißt es bei Sparkasse.de. Was unterscheidet diese Finanzierungsvarianten?

Zunächst sollte jeder Baufinanzierer ein Finanzierungskonzept aufstellen, in dem er die mögliche monatliche Ratenhöhe realistisch einschätzt. Das geht am besten mit einer monatlichen Budgetrechnung. Auch der Einsatz des Eigenkapitals sollte genau geplant werden – ein Notgroschen in Höhe von bis zu sechs Nettogehältern für unvorhergesehene Ausgaben sollte immer vorhanden sein, so die Devise bei den Sparkassen. Je genauer der persönliche Kreditbedarf kalkuliert wird, desto besser, denn reicht das aufgenommene Geld nicht aus, so kann eine teure Nachfinanzierung den Geldbeutel arg strapazieren.

Die Annuität bleibt immer gleich

Ein Annuitätendarlehen ist die gängigste Form einer Baufinanzierung. Neben einem Nominalzinssatz wird ein bestimmter Tilgungssatz vereinbart. Der Kredit wird in Form von monatlichen Annuitäten, die sich aus dem Zins- und dem Tilgungsanteil zusammensetzen zurückgeführt. Die Zinsen werden nur auf den geschuldeten Restbetrag berechnet, so dass die Zinszahlungen im Laufe der Rückzahlungszeit abnehmen. Die monatliche Rate bleibt jedoch immer in gleicher Höhe bestehen, so dass der Tilgungsanteil um den Anteil der ersparten Zinsen ansteigt.

Beginnt der Darlehensnehmer mit der Rückzahlung des Darlehens, so liegt der Tilgungssatz anfänglich in der Regel bei einem Prozent (wegen des niedrigen Zinsniveaus ist ein höherer Tilgungssatz aber sinnvoll, AK). Im Laufe der Zeit reduzieren sich die Zinsen, so dass der Tilgungssatz gerade gegen Ende der Darlehenslaufzeit erheblich ansteigt. Wer es genau wissen will: Die TU Dresden hat in einem Finanz-Wiki die Formel für eine Annuität aufgeschrieben und bietet Berechnungsbeispiele.

Zu beachten ist bei der Annuität, dass während der Laufzeit generell keine außerplanmäßigen Tilgungen zugelassen sind. Eine eventuelle Erbschaft oder ein fälliger Sparvertrag können während der Zinsfestschreibungszeit nicht zur Tilgung eingesetzt werden. Wer sich die Option einer Sonderzahlung offenhalten möchte, muss dies im Darlehensvertrag vereinbaren, raten die Sparkassen. Einige Institute akzeptieren eine bestimmte Summe als Sondertilgung, ohne dafür einen Zinsaufschlag zu berechnen.

Alternative zur Annuität: Lebensversicherung oder Sparvertrag

Ein endfälliges Darlehen wird nicht fortlaufend wie bei einer Annuität getilgt, sondern am Ende. Deshalb: Endfällig. Eine solche Baufinanzierung macht nach Meinung der Sparkassen für jene Kunden Sinn, die nach Ablauf einer bestimmten Zeit mit einer bestimmten Geldsumme rechnen. Wird in einigen Jahren ein Sparvertrag oder eine Lebensversicherung ausgezahlt, so kann das Guthaben zur Tilgung des Kredites verwendet werden. Während der Zinsfestschreibungszeit zahlt der Kreditnehmer nur Zinsen auf den Kreditbetrag, die Ablösung erfolgt zum vereinbarten Zeitpunkt in einer Summe.

Gerade Kreditnehmer, die in Kürze mit einem fälligen Bausparvertrag rechnen, greifen häufig auf diese Finanzierungsvariante zurück. Die Bausparsumme wird bis zur Zuteilung des Bausparvertrages kurzfristig zwischenfinanziert und bei Zuteilungsreife des Vertrages abgelöst. Bei dieser Finanzierungsvariante ist darauf zu achten, dass das Darlehen nur so lange festgeschrieben wird, bis der entsprechende Vertrag fällig wird. In der Regel lassen sich die finanzierenden Banken die Rechte aus den Verträgen abtreten.

Entscheidend für die Wahl der richtigen Finanzierung ist m.E. vor allem die persönliche und finanzielle Situation des Darlehensnehmers. Wer in fünf Jahren mit einer hohen Auszahlung aus einer fälligen Lebensversicherung rechnet, solle nicht ein Darlehen mit einer Festschreibungszeit von 10 Jahren wählen. Umgekehrt sollte ein Kreditnehmer, der klassisch im Rahmen eines Annuitätendarlehens tilgen möchte, ein günstiges Zinsniveau ausnutzen und den Zinssatz möglichst lange festschreiben.

