Mobilfunk-Aktion: 10 GB Datenvolumen LTE für nur 14,99 € im Monat (WinSim LTE All)

Zuletzt aktualisiert: 8. Dezember 2017

Dauersurfen auf dem Smartphone wird immer günstiger: Provider WinSIM hat jetzt volle 10 GB für 14,99 Euro im Monat raus. Das Angebot ist befristet bis 31.12.2017. Wer mit 5 GB im Monat auskommt, kriegt das bei WinSIM (eine Marke der Drillisch Online AG) aktuell für 9,99 Euro im Monat. Das Angebot ist ebenfalls befristet bei 31.12.2017.

Damit keine Missverständnisse aufkommen: Eine Flat für Festnetz- und Mobiltelefonie ist mit dabei, ebenso das regulierte EU-Roaming. So lassen sich dann ordentlich Urlaubsfotos aus Spanien oder Italien per Mail verschicken. Das Netz ist von o2/Telefonica. Beim Preis für WinSIM LTE All ist allerdings zu beachten: Er gilt nur bei einer 24-monatigen Laufzeit. Bei monatlicher Kündigung wird es 5 Euro teurer. Und das ist dann auch der Preis nach 24 Monaten.

Für mich ist das aber kein Hinderungsgrund, denn mittlerweile sollte man ohnehin nach spätestens 24 Monaten in einen neuen, besseren Mobilfunk-Tarif wechseln. Was mir wirklich nicht gefällt, ist die Datenautomatik: Nach Verbrauch des monatlichen Inklusiv-Volumens wird beim WinSIM LTE All automatisch bis zu drei Mal pro Monat 100 MB zusätzliches Datenvolumen für jeweils 2 Euro dazugebucht. Dadurch wird das Ende doch deutlich teurer, wenn man nichts unternimmt. Am besten, man deaktiviert die Datenautomatik sofort.

Insgesamt aber ist das starkes Angebot für mobile Vielsurfer. 10 GB muss man mit seinem Smartphone erstmal wegsurfen. Kennt jemand vergleichbare Angebote wie diese?