Bis zu 1,5 % für Festgeld in Estland (mit EU-Einlagensicherung)

Der Zinsbroker Weltsparen hat seit kurzem die estländische Inbank (Inbank AS) im Angebot, die für Festgeld aktuell zwischen 0,8 bis 1,5 % Zinsen zahlt.

Aber wie sieht das im kühlen Osten Europas mit der Einlagensicherung aus? Ich musste bei Wikipedia nachgucken, aber es ist wirklich so: Estland gehört zur EU, es gilt also die EU-Einlagensicherung. Positiv beim Inbank-Festgeld: Die Mindestanlage beträgt nur 2.000 Euro. Vielfach sind es ansonsten 10.000 Euro. Nachteil: Das Festgeld ist nicht vorzeitig verfügbar.

Hier die Konditionen im Überblick:

Festgeld 12 Monate: 0,80% p.a.

Festgeld 24 Monate: 1,00% p.a.

Festgeld 36 Monate: 1,20% p.a.

Festgeld 60 Monate: 1,50% p.a.

Die Zentrale des der Inbank befindet sich in der Hauptstadt Tallinn, und es gibt eine weitere Niederlassung in Riga, der Hauptstadt Lettlands. Die Bank konzentriert sich auf das Privatkundengeschäft und bietet ihren über 150.000 Kunden Produkte wie Einlagen, Kleinkredite, Autokredite und Mietkauf an. Einlagensicherung: Bis 100.000 Euro über die estnische Einlagensicherung „Deposit Guarantee Sectoral Fund“.

