Über den Autor dieses Finblog-Artikels Andreas Kunze, Düsseldorf, ist Finanzjournalist und als Finanzexperte aus zahlreichen Auftritten in Radio & TV bekannt, etwa N-TV oder ZDF Wiso. Sein Unternehmen FINTEXT, Agentur für Finanzwissen, arbeitet für namhafte Redaktionen und Finanzunternehmen.Sie haben eine Frage? Dann nutzen Sie bitte das Kontaktformular.

Versicherungen: So beschweren Sie sich richtig

Zuletzt aktualisiert: 6. Februar 2017

Wenn die Versicherung gar nicht oder nur teilweise zahlen will, dann ist der Ärger groß. Manchmal hilft nur ein Rechtsanwalt weiter, manchmal kommt der Kunde aber schon mit einer richtigen Beschwerde zu seinem Recht. Es gibt verschiedene Stellen, an die man sich mit einer Versicherungsbeschwerde wenden kann.

Die Vorstandsbeschwerde – ganz ohne Muster oder Vorlage

Finden beim Sachbearbeiter gute Argumente kein Gehör, dann kommt mitunter schon mit einer Beschwerde beim Vorstand Schwung in die Sache. Der Brief wird dafür ausdrücklich an „Versicherung XY – Vorstand – adressiert. Dort kümmert sich in der Regel niemand persönlich um den Fall, der Brief wird aber per Hauspost an den jeweiligen Abteilungsleiter weitergeleitet.

Weil es „von ganz oben“ kommt, wird nun noch mal gründlich geprüft. Selbst wenn es bei der bisherigen Entscheidung bleibt: Zumindest erhält der Kunde meist eine ausführliche Erläuterung, warum so entschieden wurde. Dafür bedarf es keines Musters oder einer Vorlage. Schreiben Sie einfach von der Leber weg, was Ihnen passiert ist.

Eingabe beim Ombudsmann

Der „Ombudsmann für das Versicherungswesen“ (www.versicherungsombudsmann.de) ist ein Schlichter, der von den meisten privaten Versicherungsgesellschaften akzeptiert wird. Das heißt: Bis zu einem Streitwert von 5.000 Euro kann er für diese Unternehmen verbindlich einen Streit entscheiden. Der Versicherer muss sich entsprechend verhalten. Der Kunde indes hat bei einer für ihn ungünstigen Entscheidung immer noch die Möglichkeit, Prozess zu erheben.

Bei höheren Streitwerten gibt der Versicherungsombudsmann nur eine Empfehlung ab, die zumeist befolgt wird. Für den Kunden ist das Verfahren kostenlos. Voraussetzung aber: Es wurde noch keine Prozess erhoben. Für die etwa 16 Millionen Kunden von privat Voll- und Zusatzkrankenversicherungen gibt es eine extra Schiedsstelle, den PKV-Ombudsmann (www.pkv-ombudsmann.de). Dieser Schlichter gibt aber bei allen Fällen nur unverbindliche Empfehlungen.

Für die Beschwerde gibt es ein Beschwerdeformular als PDF. Man kann es benutzen, eine Beschwerde ist aber auch ohne gültig.

Beschwerde bei der Bafin: Akt ohne Entscheidungsbefugnis

Bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de) werden jedes Jahr etwa 20.000 Beschwerden über Versicherungen bearbeitet. Anders als der Versicherungsombudsmann kann die Behörde nicht den Streit entscheiden. Sie fordert aber Stellungnahmen des Vorstandes ein, woraufhin der Fall erneut geprüft wird.

Mit der Aufsichtsbehörde im Nacken fällt die Entscheidung möglicherweise anders aus. Bemerkt die Bafin Rechtsverstöße, kann sie solche Praktiken einem Unternehmen verbieten. Darauf kann sich der Kunde dann direkt berufen. Allerdings sollten Sie nicht zu viel Engagement erwarten: Es sind Beamte, die dort ihren Job machen…

Info an die Verbraucherzentrale

Verbraucherzentralen: Stützt sich ein Versicherungsunternehmen auf eine unfaire Klausel, kann eine Verbraucherzentrale dagegen mit einer „Verbandsklage“ vorgehen. Unzulässig sind alle Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die einen Kunden „unangemessen benachteiligen“. Wird eine unfaire Klausel vom Gericht verboten, darf das Unternehmen sie nicht verwenden oder sich darauf berufen. Das nutzt dann unmittelbar einem Kunden, der deswegen Ärger mit der Versicherung hatte.

Mein Finanztip: Die Verjährung beachten! Lehnt ein Versicherer eine Leistung schriftlich ab, musste der Kunde innerhalb von drei Jahren Prozess erheben – sonst ist der mögliche Anspruch verloren (sofern der Versicherer über die Verjährungsgefahr schriftlich belehrt hatte). Beim Versicherungsombudsmann zählt die Beschwerdezeit bei der Verjährung nicht mit.

Haben Sie Erfahrungen mit Beschwerden oder Reklamationen?

Schreiben Sie darüber in den Kommentaren oder senden Sie mir eine Nachricht.