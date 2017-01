Gesetzlicher Urlaubsanspruch 2017: Das sollten Arbeitnehmer wissen, die jetzt den Urlaub planen

Andreas Kunze, Düsseldorf, ist Finanzjournalist und als Finanzexperte aus zahlreichen Auftritten in Radio & TV bekannt , etwa N-TV oder ZDF Wiso. Sein Unternehmen FINTEXT, Agentur für Finanzwissen, arbeitet für namhafte Redaktionen und Finanzunternehmen.Sie haben eine Frage? Dann nutzen Sie bitte das Kontaktformular .

Zuletzt aktualisiert: 18. Januar 2017

Wie ist mein gesetzlicher Urlaubsanspruch? Eine typische Frage von Arbeitnehmern gerade jetzt zu Jahresbeginn, weil sie ihren Jahresurlaub planen wollen und vielleicht von Frühbucher-Rabatten profitieren wollen. Ich beantworte hier die wichtigsten Fragen zum Urlaubsanspruch laut Gesetz und Rechtsprechung,

Nach dem Bundesurlaubsgesetz muss der Arbeitgeber derzeit mindestens 24 Werktage bezahlten Urlaub geben. Sonnabende zählen als Werktage mit, eine Woche hat also 6 Werktage. Daraus ergibt sich ein gesetzlicher Urlaubsanspruch von mindestens vier Wochen im Jahr.

Üblich sind aber im Schnitt sechs Wochen im Jahr, da viele Tarifverträge einen höheren Urlaubsanspruch vorsehen, meist gestaffelt nach Alter und Dauer und Betriebszugehörigkeit. Ohne dass der Gesetzgeber eingreift, könnten die Tarifvertragsparteien also die Urlaubsansprüche reduzieren. Darum gibt es nicht selten Streit, so dass man mit einer Rechtsschutzversicherung im Vorteil. Eine Rechtsschutzversicherung lässt sich auf Arbeitsrecht begrenzen und ist dann besonders günstig, siehe Vergleich hier im Finblog.

Wenn eine Teilzeitkraft wie eine Vollzeitkraft jeden Tag in den Betrieb kommt (aber z.B. nur vier Stunden arbeitet), dann ist Zahl der Urlaubstage gleich. Unterschiede sind nur etwa wegen anderer Altersklasse möglich. Macht der Arbeitnehmer indes z.B. nur eine 4-Tage-Woche, so verringert sich sein Anspruch anteilig. Angenommen, dem Vollzeit-Arbeitnehmer stehen 30Tage/6 Wochen zu, dann sind es bei einer 4-Tage-Woche nur 24 Tage. Die Berechnungsformel: (30/ 6)*4 .

Einen vollen Urlaubsanspruch hat ein Arbeitnehmer erstmalig nach sechsmonatigem Bestehen des Arbeitsverhältnisses erworben. Das bedeutet: Nach einem halben Jahr könnte er grundsätzlich z.B. schon für volle sechs Wochen eine Auszeit nehmen, wenn das sein Jahresanspruch ist. Vor oder nach Ablauf der Wartezeit ist „Teilurlaub“ möglich: Für den anteiligen Anspruch sind dann die vollen Monate der Betriebszugehörigkeit zu Grunde zu legen. Aber Achtung: Ein Anspruch auf Urlaub besteht nicht, wenn einem Arbeitnehmer für das laufende Kalenderjahr bereits von einem früheren Arbeitgeber voll Urlaub gewährt worden war. Ein Arbeitgeber ist deshalb verpflichtet, beim Ende des Arbeitsverhältnisses eine Urlaubsbescheinigung auszuhändigen.

Üblicherweise haben Betriebe dafür Formulare, die im Personalbüro oder beim Betriebsrat erhältlich sind, Wenn nicht gesondert vereinbart, kann der Urlaub formlos beantragt werden. Ein Muster für einen Urlaubsantrag können Sie hier downloaden.

Der Urlaubsanspruch muss generell im Laufe des Jahres genommen werden. Nur bei dringenden Gründen, betrieblichen wie privaten, ist es möglich, einige Tage ins nächste Jahr mit rüberzuretten. Dieser Resturlaub muss dann bis zum 31. März abgefeiert werden. Manche Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen haben die Frist allerdings verlängert. Ist ein Arbeitnehmer aus gesundheitlichen Gründen an seiner Arbeitsleistung gehindert, verfallen seine gesetzlichen Urlaubsansprüche des § 7 Abs. 3 Satz 3 BUrlG 15 Monate nach Ablauf des Urlaubsjahres (Bundesarbeitsgericht,Urteil vom 7. 8. 2012 – 9 AZR 353/10).

