Treuk AG pleite: So retten Sie Ihr Geld

Zuletzt aktualisiert: 3. November 2017

Insolvenz der Treuk AG in Köln: Sparer fürchten um ihr Geld! Die Treuk AG kaufte Verbrauchern Lebensversicherungen und Bausparverträge mit dem Versprechen ab, diese aufzuwerten. Nun musste das Unternehmen beim Amtsgericht Köln einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellen (Az. 75 IN 356/17), berichtet die Verbraucherzentrale Hamburg und rät Anlegern zur Prüfung ihrer Verträge, um möglicherweise Schadensersatz wegen Falschberatung verlangen zu können.

Die Treuk AG, die sich selbst „Kanzlei für Kapitalsicherung“ nannte, übernahm sichere Anlageverträge, indem sie Kauf- und Abtretungsverträge oder Nachrangdarlehensverträge mit Verbrauchern schloss und behauptete, in einigen Jahren mehr aus dem Geld zu machen. „Das Geschäftsmodell der Treuk AG war von Beginn an eine windige Angelegenheit“, meint Finanzexpertin Gabriele Schmitz von der Verbraucherzentrale Hamburg. „Tatsächlich war diese Behauptung ein Vorwand, um an die Auszahlungen aus den Verträgen zu kommen“, sagt Frau Schmitz.

So informiert Treuk auf http://www.treuk.de/ über die Insolvenz:

Sehr geehrter Besucher.

Die Treuk AG hat am 30.08.2017 beim Amtsgericht Köln unter dem AZ.: 75 IN 356/17 den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahren über das Vermögen der Treuk AG gestellt.

Anleger tauschten bei der Treuk AG staatlich überwachte und sichere Finanzprodukte wie Kapitallebensversicherungen oder Bausparverträge gegen riskante und völlig unbeaufsichtigte Geldanlagen ein. Denn immer wurde für die neuen Verträge eine Nachrangigkeit vereinbart, sodass sie nicht der Finanzaufsicht unterfielen. Nachrangigkeit bedeutet, dass Auszahlungsansprüche im Falle der Insolvenz eines Unternehmens erst nach den Forderungen aller anderen Gläubiger bedient werden. Bei der Treuk AG hat sich dieses Risiko nun verwirklicht. Die Firma kann die vereinnahmten Geldbeträge nicht mehr zurückzahlen und die Ansprüche der Betroffenen werden zuallerletzt befriedigt.

„Geld können Anleger nur noch zurückholen, wenn sie den Berater in Haftung nehmen, der den Vertragsschluss bei der Treuk AG empfohlen hat“, sagt Frau Schmitz. Die Verbraucherzentrale

Hamburg überprüft, welche Chancen Anleger haben, Schadensersatz zu fordern. Auch ein Anwalt kann helfen, das Geld zu retten.