Über den Autor dieses Finblog-Artikels Andreas Kunze, Düsseldorf, ist Finanzjournalist und als Finanzexperte aus zahlreichen Auftritten in Radio & TV bekannt, etwa N-TV oder ZDF Wiso. Sein Unternehmen FINTEXT, Agentur für Finanzwissen, arbeitet für namhafte Redaktionen und Finanzunternehmen.Sie haben eine Frage? Dann nutzen Sie bitte das Kontaktformular.

Auf dem Holzweg: Tree Value Forestry abgemahnt

Zuletzt aktualisiert: 21. Februar 2017

Auf www.tree-value.org wurde für Waldinvestments geworben – aber wohl nicht korrekt. Die Verbraucherzentrale Hamburg hat die Tree Value Forestry GmbH abgemahnt, weil Nutzer auf den Holzweg geführt wurden. Das Unternehmen aus Oberursel hat inzwischen die von der Verbraucherzentrale eingeforderte Unterlassungserklärung abgegeben, heißt es.

Das von Tree Value Forestry angebotene Produkt „Lucrecia“ beinhaltet laut Verbraucherzentrale den Kauf von Mahagonibäumen in der Dominikanischen Republik sowie den Abschluss eines Dienstleistungsvertrags über Verwaltung, Bewirtschaftung und Ernte der Bäume. Als Eigentümer von Mahagonibäumen in einem Karibikstaat haben Anleger kaum Kontrolle über ihr Investment, so die Verbraucherzentralle. Zudem tragen sie das volle Risiko, was Qualität, Verkäuflichkeit und erzielbaren Preis des geschlagenen Holzes betrifft. Dazu kommen Währungs- und Wechselkursrisiken.

Schlechte Erfahrungen möglich, so die Warnung

Im Falle einer Insolvenz der Tree Value Forestry ist zudem unklar, was mit dem Nutzungsrecht an den Bäumen geschieht und wie der Investor seine Ansprüche in der Dominikanischen Republik rechtlich durchsetzen kann. Der Anleger geht somit ein erhebliches Risiko bis hin zum Totalverlust seiner Investition ein.

Auf diese Risiken ging das Tree Value Forestry in seiner Werbung für das Produkt „Lucrecia“ jedoch nicht ein. Tree Value Forestry bewarb ihr Produkt „Lucrecia” mit Aussagen wie „Edelholz, eine nachhaltige und sichere Sachwertanlage“, „Grundbuchbesichert durch tree value forestry“, „Ertragssichere Reservefläche gegen Ernteausfall und Baumpool“ bzw. „Mahagoniholz bringt 9 % p. a.“.

Tree Value Forestry ändert die Website

Mit der Abgabe der Unterlassungserklärung verzichtet Tree Value Forestry zukünftig auf diese Form der irreführenden Werbung. Derzeit wird die Produktdarstellung im Internet nach Angaben des Unternehmens überarbeitet, wie man auf www.tree-value.org auch sehen kann:

„Gerade Waldinvestments werden von Anbietern gerne als sichere Anlageform und ideale Verbindung von Ökologie und Ökonomie verkauft, obwohl sie in aller Regel spekulative und riskante Geldanlagen sind. Wir raten dazu, auch Angebote mit ethisch-ökologischem Anspruch gut zu prüfen und nicht allein den Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit zu bewerten. Darüber hinaus ist der ökologische Wert von Wald-investments fraglich, da es sich häufig um Plantagen handelt, die nicht nachhaltig bewirtschaftet werden“, sagt Ulrike Brendel von Verbraucherzentrale Bremen über Waldinvestments.