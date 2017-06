Über den Autor dieses Finblog-Artikels Andreas Kunze, Düsseldorf, ist Finanzjournalist und als Finanzexperte aus zahlreichen Auftritten in Radio & TV bekannt, etwa N-TV oder ZDF Wiso. Sein Unternehmen FINTEXT, Agentur für Finanzwissen, arbeitet für namhafte Redaktionen und Finanzunternehmen.Sie haben eine Frage? Dann nutzen Sie bitte das Kontaktformular.

So erkennen Sie einen fairen Sofortkredit im Handumdrehen

Zuletzt aktualisiert: 16. Juni 2017

Vor allem die niedrigen Leitzinsen der EZB sorgen dafür, dass günstige Sofortkredite auf dem Markt zu finden sind. Es sind jedoch auch schwarze Schafe in der Branche vertreten, worauf auch andere Finanzjournalisten hinweisen (Link zu Stiftung Warentest). Doch wie haben Laien ohne große Fachkenntnisse mit einfachen Mitteln die Gelegenheit, die trügerischen Offerten zu erkennen?

Die Website im Blick

Zunächst ist es wichtig, die Seite eines Anbieters für Sofortkredite genau unter die Lupe zu nehmen. Schließlich gibt es auch für Kreditanbieter einige Siegel und Auszeichnungen, die nur von seriösen Stellen vergeben werden. Seriöse Unternehmen wie smava.de (Transparenz-Hinweis: Vor Jahren wurde diese Seite von Smava mit einem Preis ausgezeichnet) weisen deshalb Siegel der TÜV-Prüfung und ekomi auf. Ein Blick auf die Homepage eines Anbieters kann also schon genügen, um sich von diesen Möglichkeiten selbst zu überzeugen. Hinzu kommt der generelle Aufbau der Seite: Sollte die Seite deutlich sichtbar ohne großen Aufwand und fehlerhaft zusammengebaut worden sein, kann sich kaum ein seriöser Anbieter dahinter verbergen. Eine klar strukturierte Darstellung mit hochwertigen Texten und Beschreibung unterstreicht dagegen Qualität, welche auch Laien innerhalb weniger Sekunden abschätzen können.

Die Angebote kritisch beleuchtet

Weiterhin sind es die genauen Konditionen eines Sofortkredits, die sich zur Einschätzung der Lage eignen. Bietet der Anbieter alle wichtigen Informationen, die jede Gebühr transparent belegen, ist die sichere Nutzung des Angebots mit hoher Wahrscheinlichkeit möglich. In diesen Fällen ist direkt der effektive Jahreszins (Link Wikpedia) angegeben, welcher die absoluten Kosten bezeichnet. Sonstige Zinssatz-Angaben, die nicht effektiv sind, halten häufig das Potenzial für böse Überraschungen bereit.

Natürlich gibt es speziell in der Branche der Sofortkredite einige Anbieter, welche die schwierige Lage der Kunden für den eigenen Vorteil nutzen möchten. Schließlich liegt zumeist eine sehr angespannte finanzielle Situation vor, wenn nur noch ein Sofortkredit in Betracht gezogen wird. Das Letzte, welche den Ausweg aus der aktuellen Position beschleunigen würde, sind jedoch versteckte Kosten bei einem Kreditanbieter. Auch aus diesem Grund ist die sorgfältige Auswahl im Vorfeld in jedem Fall von so großer Bedeutung.

Vorhandene Erfahrungen prüfen

Nicht zuletzt sind es die Erfahrungen der Kunden, welche die Qualität eines Angebots unterstreichen können. Da es jedoch unseriöse Anbieter gibt, die Erfahrungsberichte gezielt fälschen, sollten diese Informationen von unabhängiger Seite stammen. Hier fällt der Blick natürlich zunächst auf renommierte Institutionen wie die Stiftung Warentest, die sich seit Jahren mit der Materie befassen und dadurch dazu in der Lage sind, ein fundiertes Urteil zu fällen. Auf der anderen Seite bietet das World Wide Web inzwischen viele Portale, welche den gezielten Austausch von Erfahrungen ermöglichen. Auch auf diese Art ist es deshalb möglich, an wichtige Informationen zu kommen, um die Nutzung des falschen Angebots im Vorfeld zu verhindern.

Die passende Umsicht

Wer sich in der eigenen Not für die Nutzung eines unseriösen Angebots entscheidet, erhöht die finanzielle Belastung dadurch unnötig. Bereits die vorgestellten Schritte sind deshalb dazu geeignet, um sich ein erstes Urteil zu einem Unternehmen zu bilden. Wer einen Blick auf die Seite und ihre Siegel wirft und sich zusätzlich über die Konditionen der Angebote in Kenntnis setzt, hat bereits gute Chancen, ein solides Angebot zu nutzen. Am Ende sind auch die vorhandenen Erfahrungen anderer Kunden von großem Wert, um sich ein Bild der Anbieter zu machen. Entgegen der weitläufigen Meinung ist die Seriosität von Firmen aus dem Internet generell nicht geringer einzuschätzen. Aufgrund der geringeren Kosten für Mitarbeiter und Verwaltung sind sie oft sogar dazu in der Lage, attraktivere Offerten zu unterbreiten, die sich auf lange Sicht auszahlen.