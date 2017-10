Über den Autor dieses Finblog-Artikels Andreas Kunze, Düsseldorf, ist Finanzjournalist und als Finanzexperte aus zahlreichen Auftritten in Radio & TV bekannt, etwa N-TV oder ZDF Wiso. Sein Unternehmen FINTEXT, Agentur für Finanzwissen, arbeitet für namhafte Redaktionen und Finanzunternehmen.Sie haben eine Frage? Dann nutzen Sie bitte das Kontaktformular.

Achtung im Oktober! Saisonkennzeichen: Das müssen Sie über die Gültigkeit wissen

Zuletzt aktualisiert: 11. Oktober 2017

Saisonkennzeichen sind jetzt wieder ein Thema, vor allem bei Cabrio-Besitzern Mit dieser Autoversicherung kann man das gute Auto über den Winter abmelden und Steuern und Versicherungsbeiträge sparen. Aber die Regeln sollte man genau kennen, denn ansonsten kann es sogar Strafen geben.

Laut Kraftfahrt-Bundesamt waren im vergangenen Jahr über 2 Millionen Kraftfahrzeuge mit Saisonkennzeichen zugelassen. Die meisten Saisonkennzeichen gelten ab dem 1. April. Die Gültigkeit dieses Kennzeichens ist auf einen bestimmten Zeitraum (mindestens zwei, höchstens elf Monate) begrenzt und lässt sich ablesen. Steht oben eine 4 und unten eine 10, ist das Kennzeichen z.B. von Anfang April bis Ende Oktober gültig. Ist das Saisonkennzeichen abgelaufen, darf das Auto auf keinen Fall vom privaten Parkplatz bewegt werden – nicht einmal das Anlassen ist erlaubt. Der Halter muss das Fahrzeug in einer Garage oder einem umfriedeten Grundstück abstellen.

Zahlen zum Saisonkennzeichen

Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes waren 2016 über 1,2 Millionen Motorräder und knapp 750.000 Pkw mit einem Saisonkennzeichen unterwegs. Im Vergleich zum Jahr 2005 ist die Zahl der Saisonkennzeichen für Motorräder um knapp 40 Prozent, für Pkw sogar um über 75 Prozent gestiegen, berichtet der Versichererverband GDV.

Das regelt die Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) in § 9 Abs. 3 S. 6. Verstöße werden mit einem Bußgeld von 50 Euro und 3 Punkten im Flensburger Verkehrszentralregister geahndet. Wer seinen Wagen ohne gültiges Saisonkennzeichen, also ohne bestehende Kfz-Haftpflichtversicherung fährt, verstößt außerdem gegen § 6 Pflichtversicherungsgesetz (PflVG). Das ist ein Straftatbestand, der im schlimmsten Fall sogar mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr geahndet wird, so die ARAG Rechtsschutzversicherung.

Was viele nicht wissen: Wenn das Fahrzeug ordnungsgemäß untergebracht ist, gilt auch außerhalb der Saison der Kfz-Versicherungsschutz beitragsfrei weiter, so die uniVersa. Besteht beispielsweise eine Kaskoversicherung, so ist das Fahrzeug in der Ruhephase nach wie vor gegen Diebstahl oder bei einem Brand versichert.

Strafe bei Missbrauch des Saisonkennzeichens

Bei einer Verurteilung werden zudem 6 Punkte im Flensburger Verkehrszentralregister registriert. Kommt es zum Unfall mit Sach- oder Personenschaden, muss auch die Versicherung nicht einspringen. Für den Halter bzw. Fahrer bedeutet das, dass er mit seinem persönlichen Vermögen für entstandene Schäden haftet. Schon das bloße Parken auf öffentlichen Straßen und Parkplätzen mit abgelaufenem Saisonkennzeichen ist im Übrigen verboten. Auch das ist in der FZV geregelt. Wer dagegen verstößt und erwischt wird, muss mit einem Bußgeld von 40 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Saisonkennzeichen und der Schadenfreiheitsrabatt

Wer das Fahrzeug mindestens sechs Monate versichert, profitiert im folgenden Jahr auch von einem höheren Schadenfreiheitsrabatt. Bei weniger als sechs Monaten verbessert sich die Schadenfreiheitsklasse hingegen nicht.