„Frühlingskredite“ für Umschuldung nutzen

Im Frühling blühen nicht nur die Krokusse, auch die Banken-Werbung treibt mitunter Blüten: So zum Beispiel, wenn derzeit „Frühlingskredite“ angeboten werden. Zur Umschuldung kann ein Ratenkredit aber sinnvoll sein.

In diesen Wochen groß in Mode sind die so genannten „Frühlingskredite“, teilweise mit Zinsen von unter drei Prozent. Mit den Jahreszeiten hat das wenig zu tun, sondern damit, dass im Frühjahr traditionell der private Autohandel in Schwung kommt und mancher Haushalt sich mit neuen Möbeln ausstattet. Mitunter locken Banken mit dem vermeintlichen Extravorteil, es würden keine Bearbeitungsgebühren erhoben – letztlich kommt es aber nur auf den Effektivzins an.

Miese auf Girokonto noch teurer

„Am günstigsten kommen Verbraucher stets weg, wenn sie nur das Geld ausgeben, das sie haben“, sagt der zertifizierte Finanzplaner Ralf Nomrosky aus Düsseldorf mit Blick auf die hohe Zahl von überschuldeten Bundesbürgern. Ein Ratenkredit kann jedoch ausnahmsweise sinnvoll sein, wenn man schon Schulden hat – und zwar zum Beispiel dann, wenn das Girokonto deutlich überzogen ist. Denn beim Dispokredit fallen Zinsen an, die immer noch weit über den Zinssätzen für einen Ratenkredit liegen. Derzeit sind in das im Schnitt über zehn Prozent. In diesem Fall spart es Geld, das überzogene Konto mit einem Ratenkredit zu günstigeren Konditionen auszugleichen.

Vergleich von Krediten zahlt sich aus

Außerdem lässt sich ein alter, teurer Ratenkredit in einen mit günstigeren Zinsen umwandeln. Verbraucherkredite dürfen mit der gesetzlichen Frist von drei Monaten gekündigt werden, wenn der Vertrag bereits länger als ein halbes Jahr gelaufen ist (§ 489 des Bürgerliches Gesetzbuches). Das ist vorteilhaft, wenn der Restlaufzeit noch zwei Jahre und mehr beträgt und die neue Bank um einige Prozentpunkte günstiger ist.