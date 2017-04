Über den Autor dieses Finblog-Artikels Andreas Kunze, Düsseldorf, ist Finanzjournalist und als Finanzexperte aus zahlreichen Auftritten in Radio & TV bekannt, etwa N-TV oder ZDF Wiso. Sein Unternehmen FINTEXT, Agentur für Finanzwissen, arbeitet für namhafte Redaktionen und Finanzunternehmen.Sie haben eine Frage? Dann nutzen Sie bitte das Kontaktformular.

1,22 % fürs Tagesgeld: Französische Oney Bank startet mit Top-Konditionen

Zuletzt aktualisiert: 7. April 2017

Die französische Oney Bank kommt via Zinsbroker Zinspilot nach Deutschland und startet mit sehr guten Konditionen für Tagesgeld und Festgeld. Aktuell werden von der Oney Bank folgende Zinsen geboten:

Tagesgeld (Flexgeld24): 1,22% p.a.

Festgeld 3 Monate: 1,22% p.a.

Festgeld 12 Monate: 1,33% p.a.

Das Tagesgeld-Angebot wird Flexgeld24 genannt, weil es genau genommen kein echtes Tagesgeld ist: Es bietet zweimal monatlich Zinszahlungen – und nur zu diesen Terminen sind Auszahlungen möglich. Da aber die meisten Tagesgeldkonten ohnehin lange nicht angerührt werden, dürfte das für den Durchschnittsanleger nicht ins Gewicht fallen. Anlagen sind beim Festgeld bereits ab 1 Euro möglich, der Maximalanlagebetrag beträgt je Anleger 100.000 Euro.

Die in Croix (Lille) ansässige Oney Bank ist eine französische Großbank und Tochtergesellschaft der Auchan Holding, einer weltweit tätigen Warenhauskette. Hauptgeschäftsfelder der Oney Bank sind der Zahlungsverkehr für Endkunden sowie Geldanlage und Kreditgeschäft. Seit dem Jahr 2000 ist die französische Bank international tätig und betreibt mittlerweile Filialen in elf Ländern. Die Bank wird laut Zinspilot von S&P mit BBB+ bewertet. Laut Wikipedia hieß sie früher Banque Accord und wurde 2016 in Oney Bank umbenannt.

Frankreich wird von der Ratingagentur Fitch mit AA bewertet. Das ist wichtig, da Spareinlagen geschützt sind durch den französischen Einlagensicherungsfonds FGDR (Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution), und zwar nach den EU-Vorschriften bis 100.000 Euro.