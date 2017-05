Über den Autor dieses Finblog-Artikels Andreas Kunze, Düsseldorf, ist Finanzjournalist und als Finanzexperte aus zahlreichen Auftritten in Radio & TV bekannt, etwa N-TV oder ZDF Wiso. Sein Unternehmen FINTEXT, Agentur für Finanzwissen, arbeitet für namhafte Redaktionen und Finanzunternehmen.Sie haben eine Frage? Dann nutzen Sie bitte das Kontaktformular.

o2 Mobilfunk: Am besten gleich eine Rechtsschutzversicherung mit dazu abschließen

Zuletzt aktualisiert: 12. Mai 2017

Wer darüber nachdenkt, einen Mobilfunkvertrag mit o2 abzuschließen, also mit Telefonica, der spanischen Mobilfunkgesellschaft, die o2 übernommen hat, sollte möglichst eine Rechtsschutzversicherung haben oder eine neu abschließen. Das ist jedenfalls mein Fazit nach den bisherigen Erfahrungen mit dem o2-Kundenservice.

Ich werde hier chronologisch berichten, was ich mit diesem Kundenservice erlebt habe und wie der Prozess gegen o2/ Telefonica ausgeht, den ich wegen Unterschiebens eines angeblichen bestellten Tarif-Updates angestrengt habe.

9. April 2017: o2 bestätigt eine nie getätigte Buchung

In der Nacht zum Sonntag, um 0:49 Uhr, sendet 02 Kundendienst eine Mail und bestätigt eine angebliche Bestellung, und zwar eine Erhöhung des Datenvolumens.

Hallo Herr Kunze, viel Spaß mit Ihrem neuen Pack. Ihre Konditionen, sowie alle weiteren Vertragsbestandteile finden Sie hier zusammengefasst… Sie haben das Surf Upgrade L gebucht.

• 5 GB mit bis zu 50 Mbit/s

• Die Mindestlaufzeit für das Paket beträgt 1 Monat(e) 19,99

Der Vertragsabschluss über den Mobilfunkvertrag ist, Zufall oder nicht, genau ein halbes Jahr her. Ein Surf Upgrade L für fast 20 Euro extra im Monat habe ich nie gebucht. Mein erster Gedanke: Vielleicht gibt es gar einen Automatismus, dass Neukunden von o2 nach einem halben Jahr ein teures Mobilfunktarif Upgrade bestätigt wird, egal ob sie etwas bestellt oder nicht. Im Netz finden sich jedenfalls zahlreiche Stimmen von o2-Kunden, die davon sprechen, ihnen seien nie gebuchte Leistungen berechnet worden – auf Proteste würde nicht reagiert. Sogar auf dem o2-eigenen Hilfe-Portal gibt es unwidersprochen solche Aussagen. Screenshot https://hilfe.o2online.de/thread/30118:

9. April 2017: o2 erhält einen Widerspruch und einen Widerruf

Am gleichen Tag teile ich dem o2 Kundendienst mit, dass ich eine solche Leistung nicht gebucht habe, erkläre den Widerspruch und vorsorglich den Widerruf (selbst wenn ich etwas gebucht hätte, könnte ich mit dem Widerruf diese ungewollte o2 Leistung loswerden).

Meine Mail an den o2 Kundendienst im Wortlaut:

Guten Tag,

ich habe weder eine zusätzlich Leistung gebucht noch eine Vertragsänderung gewünscht. Einer Vertragsänderung wird ausdrücklich widersprochen, vorsorglich wird zudem der Widerruf erklärt.

Bestätigen Sie mir bitte bis 12.4. 2017 in Textform, dass

a) der Vertrag unverändert fortbesteht und keine zusätzliche Leistungen gebucht wurden.

b) Sie es künftig unterlassen werden zu behaupten, es seien Leistungen gebucht worden, wenn sie nicht von mir gebucht wurden.

c) Sie es unterlassen werden, für nicht gebuchte Leistungen Gebühren einzuziehen.

Sollte Ihre Erklärung nicht bis zum genannten Datum vorliegen, werden die Ansprüche im Wege der Feststellungs- und Unterlassungsklage geltend gemacht.

Der o2 Kundendienst antwortete wie folgt:

Vielen Dank, dass Sie mit uns Kontakt aufgenommen haben.

Wir haben Ihre Nachricht vom 09.04.2017 erhalten und werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihr Anliegen zu Ihrer Zufriedenheit zu klären.

Wir tun unser Möglichstes, um unsere Erreichbarkeit und Antwortzeit wieder auf ein normales Maß zu bringen. Dies wird jedoch aufgrund der Vielzahl von Anfragen noch etwas Zeit in Anspruch nehmen.

In diesem Punkt bitten wir um Ihr Verständnis und um etwas Geduld. Vielen Dank.

Freundliche Grüße

Ihre o2 Kundenbetreuung

13. April 2017: o2 erhält eine anwaltliche Unterlassungsforderung

Da o2 auf meine Mail mit Fristsetzung nicht reagiert hat, erhält der Mobilfunkanbieter Telefonica als Vertragspartner des o2-Tarifes nun ein Schreiben meiner Anwältin. Auszug:

Namens und mit Vollmacht meines Mandanten widerspreche ich nochmals der Buchung dieses „Surf Upgrade L“-Packs und weise ich den unter dem 09.04.2017 vorgebrachten Zahlungsanspruch über 19,99 € zurück.

Eine solche Forderung Ihrerseits besteht nicht; mein Mandant hat zu keinem Zeitpunkt ein „Surf Upgrade L“-Pack bei Ihnen bestellt – darauf hat er Sie auch bereits selbst mit Mail vom 09.04.2017 an

widerruf@cc.o2online.de und impressum@cc.o2online.de hingewiesen und bereits Widerspruch, vorsorglich Widerruf und äußerst vorsorglich die fristlose Kündigung hinsichtlich der angeblichen Zusatz-Buchung eines „Surf Upgrade L“-Packs erklärt.

Mangels einer entsprechenden Buchung hat er auch keine Kosten für irgendwelche Nutzung eines solchen Pakets zu tragen.

Ich fordere Sie hiermit auf,

bis zum 28.04.2017 eingehend

rechtsverbindlich und schriftlich (ggf. vorab per Telefax oder Mail) zu erklären, dass kein wirksamer Vertrag zwischen Ihnen und meinem Mandanten über die Buchung eines „Surf Upgrade L“-Packs besteht, Ihnen keine Ansprüche aus einem solchen angeblichen Vertrag zustehen und sie sich solcher auch nicht weiter berühmen.

Ein Vertrag über das „Surf Upgrade L“-Pack besteht nicht;

vorsorglich widerrufe ich

namens und mit Vollmacht meines Mandanten jedoch noch einmal ausdrücklich eine etwaig darauf gerichtete Erklärung meines Mandanten und erkläre namens und mit Vollmacht meines Mandanten nochmal auch

hilfsweise vorsorglich ausdrücklich die fristlose Kündigung eines etwaigen Vertrages über ein „Surf Upgrade L“-Pack.

2.)

Durch die unberechtigte Buchung des Zusatzpacks und indem Sie Kosten hierfür von meinem Mandanten verlangen, die Ihnen nach dem Vertrag nicht geschuldet sind, haben Sie Ihre Pflicht zur gegenseitigen Rücksichtnahme nach § 241 Abs. 2 BGB verletzt und hierdurch in die Rechts meines Mandanten eingegriffen, nicht in weitergehendem Umfang in Anspruch genommen zu werden als vertraglich vereinbart.

Die Buchung des Zusatzpacks und die Berechnung der Kosten hierfür, sind sachlich unbegründet und im Sinne des § 280 Abs. 1 Satz 1 BGB pflichtwidrig.

Insoweit fordere ich Sie hiermit ausdrücklich und unmissverständlich auf, es zu unterlassen, vermeintliche Vertragsabschlüsse meinem Mandanten „unterzuschieben“, die er nicht gebucht hat und ihm nicht gebuchte Leistungen in Rechnung zu stellen und spätestens

bis zum 28.04.2017

(hier eingehend) die beigefügte oder eine andere, hinreichend strafbewehrte Unterlassungserklärung unterschreiben an mich zurückzureichen. Die Vorabübermittlung per Telefax oder per Mail wird zur Fristwahrung akzeptiert, sofern das Original unverzüglich nachgereicht wird.

28.04.2017: o2/ Telefonica lässt die anwaltliche Frist verstreichen

Wie bei meiner Mail an den Kundendienst, reagiert o2/ Telefonica auf das Schreiben meiner Anwältin: überhaupt nicht. Nun ist als nächstes die Frage, ob o2/ Telefonica tatsächlich auch noch Frechheit besitzt, die Gebühr für diese nicht bestellte Leistung zu berechnen und abzubuchen. Dann ist eine Prozess unausweichlich.

11.05.2017: o2/ Telefonica berechnet die nicht gebuchte Leistung

Von Telefónica Germany GmbH & Co. OHG Georg-Brauchle-Ring 23-25 80992 München Deutschland www.o2.de kommt heute die neue Rechnung per Mail. Für den Abrechnungszeitraum 08.04.2017 –

07.05.2017 wird tatsächlich das nicht gebuchte Surf Upgrade L-Pack berechnet, also rund 20 Euro extra.

Dieses Unternehmen ist nur durch ein gerichtliches Urteil zu stoppen. Ich habe meine Anwältin beauftragt, Prozess zu erheben. Wenn o2 sich genau verhält wie bislang, also gar nicht reagiert, wird das ein einfaches Verfahren. Daneben wird eine Beschwerde bei der Bundesnetzagentur eingereicht sowie eine Strafanzeige bei der Staatsanwalt München gestellt. Bei der Bundesnetzagentur ist o2 ist bereits einschlägig bekannt. Die ZEIT berichtete online im Herbst 2016:

Nach Kundenbeschwerden über die Servicequalität von O2 erwägt die Bundesnetzagentur Schritte gegen den Mobilfunkanbieter. „Wir prüfen, ob und welche Maßnahmen gegen das Unternehmen eingeleitet werden können“, sagte ein Sprecher der Aufsichtsbehörde dem Tagesspiegel. (…) Bereits vor zwei Monaten hatten Portale wie Teltarif.de über massive Probleme bei O2 berichtet. Geändert habe sich seither offenbar nichts, berichtet der Tagesspiegel.

Ich berichte weiter über meine Erfahrungen mit dem o2-Kundendienst