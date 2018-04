Über den Autor dieses Finblog-Artikels Andreas Kunze, Düsseldorf, ist Finanzjournalist und als Finanzexperte aus zahlreichen Auftritten in Radio & TV bekannt, etwa N-TV oder ZDF Wiso. Sein Unternehmen FINTEXT, Agentur für Finanzwissen, arbeitet für namhafte Redaktionen und Finanzunternehmen.Sie haben eine Frage? Dann nutzen Sie bitte das Kontaktformular.

nexible Versicherung: Hallo, Herr Roboter

Zuletzt aktualisiert: 22. März 2018

Die nexible Versicherung ist eine neue Autoversicherung mit Sitz in Düssseldorf. Sie gehört zur Ergo Versicherung. Was taugt sie, sollte man sich dort versichern? Diese Fragen habe ich zuletzt öfter gehört.

Nexible ging Oktober 2017 an den Start und will eine reine Online-Versicherung sein. Bislang gibt es nur Autoversicherungen, also Kfz-Haftpflicht und Kfz-Kasko. „Das Potential, unnötig komplizierte Prozesse bei Versicherungen zu vereinfachen, ist riesig“, sagt John-Paul Pieper, Mitglied der Geschäftsführung der nexible GmbH. „Davon können vor allem die Kunden profitieren, für die große Flexibilität, schnelle Lösungen und digitale Kommunikation besonders wichtig sind.“ Nach dem Vertragsabschluss lässt sich die jeweilige Autoversicherung monatlich verändern oder auch kündigen. Abschlüsse sind zudem über die Vergleichsportale Check24 und Verivox möglich, auf denen die Nexible-Tarife gelistet sind.

Keine Hotline bei nexible: Die Post kommt vom Roboter

Eine Schaden wird den Angaben zufolge ebenfalls online abgewickelt, und zwar mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz. Service-Hotlines gibt es nicht. Laut nexible sollen die Kunden innerhalb von zwei Stunden ab der Schadenmeldung ein Regulierungsangebot mit Reparaturkostenschätzung vorgelegt bekommen. Also nicht mehr: Hallo, Herr Kaiser – sondern Herr Roboter. Die Versicherten könnten dann wählen, ob sie sich den Betrag direkt auszahlen oder ihr Fahrzeug reparieren lassen. Schwierige Schadenfälle, insbesondere mit Personenschäden sollen indes klassisch von einem Menschen bearbeitet werden.

Knapp sechs Monate nach dem Start veröffentlichte nexible im März 2018 erste Geschäftszahlen. Demnach waren zum Ende des Jahres 2017 bei nexible 20.000 Autos versichert. Bereits mehr als 80 Prozent der Schäden würden online gemeldet. Mittlerweile nähern sich die Beitragseinnahmen von nexible der 10-Millionen-Euro-Grenze, heißt es von dem ERGO Unternehmen. Ein Marktstart in Österreich ist für dieses Jahr geplant. Angedeutet wurde außerdem, dass neben Autoversicherungen unter anderem Unfall- und Krankenzusatztarife denkbar seien. „Das beobachtete Wachstum bestätigt, dass nexible ein Experiment mit Potenzial ist“, meint John-Paul Pieper. „Das bestärkt uns, unserer Linie treu zu bleiben: einfache Produkte, schnell zum fairen Preis, schnell zur Schadensabwicklung im Fall des Falles. Eben so wenig Versicherung wie nötig.“

Ist nexible wirklich günstig? Berichten Sie von Ihren Erfahrungen

In den Vergleichen von Check24 und Verivox tauchte nexible in den vergangenen Monaten öfter auf, berichten Nutzer. Allerdings kommt es immer auf die jeweiligen Versicherungsdaten an. Ich habe meine Kfz-Haftpflichtversicherung durchgerechnet (hohe Schadenfreiheitsklasse) und kam zum Ergebnis, dass die WGV günstiger ist als nexible. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht: Haben Sie mit nexible Geld gespart, war die Schadenregulierung wirklich so schnell? Schreiben Sie dazu in den Kommentaren – andere Leser werden Ihnen dankbar sein.