Mopedkennzeichen: Ab 1. März 2017 schwarze Farbe Pflicht

Zuletzt aktualisiert: 9. Februar 2017

Achtung beim Mopedkennzeichen: Wer seinen zweirädrigen Roller nun aus dem Winterschlaf weckt, muss beachten: Ab dem 1. März 2017 muss das Versicherungskennzeichen für Mopeds und Mofas schwarz sein. Das ist dann die richtige Farbe.

Das grüne Schild gilt dann nicht mehr (Die Farbe der jeweils bis Ende Februar gültigen Kennzeichen wechselt jährlich zwischen schwarz, blau und grün). Die neuen Kennzeichen erhalten Besitzer bei ihrem Kfz-Haftpflichtversicherer – hier können sie sich auch über die aktuellen Tarife erkundigen.

Die neuen Schilder gelten übrigens auch für Pedelecs, wenn diese laut Betriebserlaubnis als Leichtmofas gelten. Hier eine Übersicht, erstellt vom Versichererverband GDV. Ein neues Mopedkennzeichen brauchen demnach:

Kleinkrafträder wie Mofas und Mopeds, die nicht mehr als 50 Kubikzentimeter Hubraum haben und nicht schneller als 45 Stundenkilometer fahren.

Elektrofahrräder mit einer Tretunterstützung bei Geschwindigkeiten über 25 Stundenkilometer oder einer tretunabhängigen Motorunterstützung über 6 bis max. 45 Stundenkilometer.

Segways und ähnliche Mobilitätshilfen mit elektrischem Antrieb und einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 20 km/h.

Quads und Trikes mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von maximal 45 Stundenkilometer und einem Hubraum von maximal 50 Kubikzentimetern.

E-Roller, die über eine Betriebserlaubnis verfügen und maximal 45 Stundenkilometer schnell sind.

Motorisierte Krankenfahrstühle.

Mofas und Mopeds aus DDR-Produktion mit einer Höchstgeschwindigkeit bis 60 Stundenkilometer, die bereits vor dem 01.03.1992 versichert waren.

Mit grünem Mopedkennzeichen droht 2017 Strafe

Wer einfach mit den alten Kennzeichen weiterfährt, hat keinen Haftpflichtversicherungsschutz mehr und macht sich strafbar. Außerdem wichtig: Wenn das Motorrad oder Moped für die erste Tour aus der Garage geholt wird, sollten sich die Fahrer ein bisschen Zeit zum Aufwärmen lassen.

Denn selbst langjährigen Motorrad- und Mopedfahrern fehlt nach der langen Winterpause ein wenig die Routine. Ungeübte sollten sich fernab vom hektischen Großstadtverkehr zunächst einmal mit der Handhabung ihrer Maschine vertraut machen. Mitunter endet die Ausfahrt schon mal im Graben oder in einem parkenden Auto – ein teures und schmerzhaftes Missgeschick, das sich mit etwas Übung vermeiden lässt, rät die Ergo Versicherung.

Das Unfallrisiko der Kleinkrafträder ist hoch: Nach den Statistiken des GDV haben im Jahr 2015 die rund 1,7 Millionen Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen knapp 22.000 Haftpflicht-schäden verursacht, das waren rund sechs Prozent weniger als im Vorjahr. Da die Versicherer für jeden Schaden im Schnitt sechs Prozent mehr zahlen mussten, blieben die Gesamtkosten mit rund 60 Millionen Euro so hoch wie im Vorjahr. Richtig viel Geld. Also: Denken Sie an das neue Mopedkennzeichen 2017.