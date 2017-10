Über den Autor dieses Finblog-Artikels Andreas Kunze, Düsseldorf, ist Finanzjournalist und als Finanzexperte aus zahlreichen Auftritten in Radio & TV bekannt, etwa N-TV oder ZDF Wiso. Sein Unternehmen FINTEXT, Agentur für Finanzwissen, arbeitet für namhafte Redaktionen und Finanzunternehmen.Sie haben eine Frage? Dann nutzen Sie bitte das Kontaktformular.

Moneyou Fonds: Es gibt was Besseres

Zuletzt aktualisiert: 26. September 2017

Moneyou war lange einer der Lieblinge der Tagesgeld-Anleger, da die Zinsen meist über dem Durchschnitt lagen. Allerdings sind die Zinsen nun kaum noch attraktiv. Nun wird intensiv Moneyou ein neues Angebot beworben: Neben Tagesgeld und Festgeld gibt es nun Investmentfonds, und zwar von der Investmentgesellschaft ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS. Die Investmentgesellschaft wie Moneyou selbst gehören zur niederländischen Bank ABN AMRO N.V.

Damit ist dann zugleich geklärt, was ich immer wieder gefragt werde: Was ist Moneyou, zu wem gehört Moneyou, welche Bank steht hinter Moneyou? Moneyou ist eine Marke der ABN AMRO, gehört also unmittelbar der Bank.

Nun also Fonds bei dem Tagesgeld-Klassiker. Wieso das? Die Fonds selber hat ABN AMRO schon länger auf dem Markt, sie wurden für deutsche Kunden als Teilfonds neu aufgelegt (die Anlagerichtlinien bleiben dadurch unverändert). Möglicherweise geht Moneyou davon aus, dass sich selbst hartgesottene Tagesgeld-Anleger irgendwann mit Grausen von Minizinsen abwenden und will sie mit einer Alternative bei sich behalten.

Angeboten werden gerade mal drei Fonds. Alle sind Mischfonds Welt, jedoch mit unterschiedlichem Aktienanteil und damit unterschiedlichem Risiko. Und zwar…

ABN AMRO Profilfonds A WKN: A140ZT / ISIN: LU1253566217 (sicherheitsorientiert)

ABN AMRO Profilfonds B WKN: A140ZU / ISIN: LU1253566647 (wachstumsorientiert)

ABN AMRO Profilfonds C WKN: A140ZV / ISIN: LU1253567298 (chancenorientiert)

Das schmale Angebot wird damit erklärt, dass man dem Kunde die Auswahl erleichtern möchte. Die Mindestanlage beträgt 500 € bei Einmalanlage, ein Sparplan ist ab 50 € im Monat möglich. Die Erträge aus den Fonds werden einmal jährlich ausgeschüttet und dem Tagesgeldkonto gutgeschrieben. Das Tagesgeldkonto ist nämlich das Verrechnungskonto und zwingend notwendig für den Fondskauf. Moneyou erhöht so zugleich Zahl der Tagesgeldkonten.

Wie sieht es mit den Fondsgebühren aus? MoneYou erhält einen Ausgabeaufschlag in Höhe von 1,25 % des Anlagebetrages beim Fondskauf. Der reguläre Ausgabeaufschlag beträgt den Angaben zufolge 5 % Prozent. Die laufenden Fondskosten betragen je nach Fonds zwischen 0,93 % – 1,60 % (Stand: Februar 2016) des verwalteten Anlagebetrages pro Jahr.

Hiervon erhält MoneYou je nach Fonds eine Rückvergütung (Provision) in Höhe von 0,35 % – 0,70 %, wie freimütig geschrieben wird. Depotgebühren und keine weiteren Kosten oder Gebühren fallen nicht an, heißt es.

Mein Fazit: Der Ausgabeaufschlag erscheint zwar gering, doch kann man Fonds auch ganz ohne Ausgabeaufschlag kaufen, zum Beispiel bei einer Fondsvermittler wie Fondsssupermarkt. Zudem gibt es Fonds, die bereits langfristig erfolgreich sind, was man bei der Stiftung Warentest nachlesen kann. Dabei ist dann ein Kriterium, wie viel laufende Verwaltungskosten anfallen. Bei Moneyou Fonds sind diese Kosten für meinen Geschmack recht hoch.