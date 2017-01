Über den Autor dieses Finblog-Artikels Andreas Kunze, Düsseldorf, ist Finanzjournalist und als Finanzexperte aus zahlreichen Auftritten in Radio & TV bekannt, etwa N-TV oder ZDF Wiso. Sein Unternehmen FINTEXT, Agentur für Finanzwissen, arbeitet für namhafte Redaktionen und Finanzunternehmen.Sie haben eine Frage? Dann nutzen Sie bitte das Kontaktformular.

Mobilfunk: „Echte“ EU-Flat schon ab 9.99 Euro im Monat – 1 GB Daten Roaming inklusive

Zuletzt aktualisiert: 25. Januar 2017

Schnäppchenjäger können schon jetzt von dem für 2017 geplanten Verbot der Roaming-Gebühren profitieren, das die EU durchsetzen will (WDR-Bericht). In Deutschland wie z.B. auf Mallorca sind dann Telefonate „flat“, außerdem stehen bis zu 1 GB an Datenvolumen auf Mallorca zur Verfügung („Daten Roaming“).

Immer öfter ist in der Werbung für Mobilfunk zu sehen, dass Anbieter bereits von „EU Roaming inklusive“ sprechen. Es sind dann jedoch meist nur sehr begrenzt Gesprächsminuten mit abgedeckt, sehr dürftig vor allem ist das Datenvolumen, meist nur 100 MB. Zwei Discount-Reseller von 02-Tarifen (Telefonica) allerdings fallen mit großzügigen Tarifen auf, die für mich „echtes“ EU-Roaming darstellen.

Die Sim-Karte von Tarifhaus

Der Reseller aus München bietet im günstigsten Tarif 3 GB Internet sowie Flat-Telefonie in alle deutsche Netze (also auch Mobilfunk). Reizvoll ist das EU-Flat-Roaming: Im EU-Ausland sind damit ebenfalls alle Telefonat in hiesige Netze abgedeckt, ebenso Gespräche nach Deutschland sowie ankommende Gespräche aus Deutschland. Und: Pro Monat sind 1 GB Datenvolumen im EU-Ausland frei.

Die Kosten: 16, 99 Euro pro Monat, nach 6 Monaten reduziert sich der Preis auf 15,99 € pro Monat, nach 12 Monaten auf 14,99 € pro Monat. Vertragspartner ist direkt Telefonica Deutschland. Der Abschluss muss aber online über Tarifhaus erfolgen.

Die Sim-Karte von Premiumsim

Das ist eine Marke der Drillisch Online AG in Maintal. Das Angebot ist ähnlich wie das von Tarifhaus; Telefon und SMS flat in Deutschland, allerdings nur 2 GB Datenvolumen im günstigsten Tarif. Das EU-Roaming ist indes identisch: Auf Mallorca kann damit kostenlos in die hiesigen Netze telefoniert werden, außerdem reist 1 GB des Datenvolumens mit. Dahinter steht ebenfalls das Netz der Telefonica.

Die Kosten: 9,99 Euro im Monat, der Vertrag ist monatlich kündbar. Allerdings fallen einmalige Anschlusskosten von 9.99 Euro an. Das Angebot läuft noch bis 31. Januar.

Mein Fazit: Wer nicht darauf warten will, bis alle Mobilfunker das EU-Roaming anbieten müssen, kann schon jetzt das Telefonieren in Deutschland und z.B. Mallorca per günstiger Flat bekommen. Das Frei-Datenvolumen von 1 GB dürfte für Aufenthalte von ein oder zwei Wochen im EU-Ausland vollkommen ausreichen.

Und: Wer aus einem bestehenden Vertrag noch nicht herauskommt oder einfach erst mal einen neuen Anbieter testen will, ist mit einem Dual-Sim-Telefon sehr flexibel. Man kann damit zwei Sim-Karten gleichzeitig verwenden. Solche Geräte, wie das Samsung Galaxy J5 ( 13,2 cm Touch-Display, 16 GB Speicher, Android 5.1), gibt es bei Amazon schon für unter 200 Euro.