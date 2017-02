Über den Autor dieses Finblog-Artikels Andreas Kunze, Düsseldorf, ist Finanzjournalist und als Finanzexperte aus zahlreichen Auftritten in Radio & TV bekannt, etwa N-TV oder ZDF Wiso. Sein Unternehmen FINTEXT, Agentur für Finanzwissen, arbeitet für namhafte Redaktionen und Finanzunternehmen.Sie haben eine Frage? Dann nutzen Sie bitte das Kontaktformular.

Kinderfreibetrag 2017: Höhe zu gering? Bundesverfassungsgericht soll entscheiden

Zuletzt aktualisiert: 28. Februar 2017

Der 7. Senat des Niedersächsischen Finanzgerichts hat zum Thema Kindergeld das Bundesverfassungsgericht angerufen. Das Gericht ist davon überzeugt, dass der Gesetzgeber die Kinderfreibeträge in § 32 Abs. 6 des Einkommensteuergesetzes (nicht nur) 2014 in verfassungswidriger Weise zu niedrig bemessen hat, also auch 2017.

Das Finanzgericht hält die Regelung in § 32 Absatz (Abs.) 6 Sätze 1 bis 3 Einkommensteuergesetz (EStG) für verfassungswidrig, nach der bei der Veranlagung zur Einkommensteuer für das Jahr 2014 für jedes zu berücksichtigende Kind der Steuerpflichtigen nur ein Freibetrag von 2.184 Euro für das sächliche Existenzminimum des Kindes (Kinderfreibetrag) sowie ein Freibetrag von 1.320 Euro für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf des Kindes vom Einkommen abgezogen werden. Diese Beträge verdoppeln sich u.a. bei zusammen veranlagten Ehegatten oder bei einer verwitweten Steuerpflichtigen.

Dieser Betrag sei für alle Kinder ab Vollendung des 6. Lebensjahres evident zu niedrig, da er unter deren sozialrechtlichem Regelbedarf liegt. Der monatliche sozialrechtliche Regelsatz betrug im Jahr 2014:

eines Kindes im Alter bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres € 229

eines Kindes im Alter von 6 bis unter 14 Jahren € 261

eines Kindes im Alter von 14 bis unter 18 Jahren € 296

eines erwachsenen (volljährigen) Kindes ohne eigenen Haushalt € 313

eines mit einer anderen erwachsenen Person in einem gemeinsamen Haushalt lebenden

erwachsenen Kindes € 353

eines erwachsenen Kindes, das einen eigenen Haushalt führt € 391.

Das vorlegende Gericht ist davon überzeugt, dass § 32 Abs. 6 Sätze 1 bis 3 EStG auch deshalb gegen den allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) verstoßen, weil sie das aus Art. 3 Abs. 1 GG folgende Gebot der Ausrichtung der Steuerlast am Prinzip der Leistungsfähigkeit und das Gebot der Folgerichtigkeit verletzen, da zur Ermittlung des auch für volljährige Kinder geltenden Kinderfreibetrages der – gegenüber minderjährigen Kindern anders geartete – Bedarf volljähriger Kinder nicht ermittelt worden ist.

Das vorlegende Gericht setzt deshalb das Verfahren 7 K 83/16 aus und holt gemäß Artikel (Art.) 100 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) ein.