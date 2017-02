Über den Autor dieses Finblog-Artikels Andreas Kunze, Düsseldorf, ist Finanzjournalist und als Finanzexperte aus zahlreichen Auftritten in Radio & TV bekannt, etwa N-TV oder ZDF Wiso. Sein Unternehmen FINTEXT, Agentur für Finanzwissen, arbeitet für namhafte Redaktionen und Finanzunternehmen.Sie haben eine Frage? Dann nutzen Sie bitte das Kontaktformular.

Kauf auf Rechnung: Klarna, Billpay und PayPal Plus im Check

Zuletzt aktualisiert: 2. Februar 2017

Kauf auf Rechnung oder die Bestellung auf Rechnung ist eine der beliebtesten Zahlarten beim Onlineshopping. Doch für Kunden wird er zunehmend zum Ärgernis, weil Unternehmen wie Klarna, Billpay oder PayPal Plus eingeschaltet werden, schreibt die Verbraucherzentrale NRW.

Jeder dritte Shop habe mittlerweile einen solchen Payment-Dienstleistern, so ein Check der Verbraucherschützer, die 30 Onlineshops verglichen haben, bei denen die Bonitätsprüfung und Zahlungsabwicklung ausgelagert wurden.

Das bedeutet: Die Händler bleiben weiterhin zuständig für Versand und Retouren, Reklamationen und Gewährleistung. Die Payment-Dienstleister übernehmen die Bonitätsprüfung der Kunden, wickeln die Zahlung und das Mahnwesen ab. Im Fokus standen die Regularien von sechs Payment-Dienstleistern, darunter Branchenprimus Klarna, Billpay, Billsafe, Payolution, Ratepay und PayPal Plus.

Wichtig zu wissen: Die meisten Shops (21) übernahmen die Kosten für Klarna, Billsafe & Co. Jeder dritte aber reichte zumindest einen Teil davon an seine Kunden weiter. Mal waren das zwei Euro, mal waren das satte fünf Prozent „vom Rechnungspreis“. Einnehmend zeigte sich hier vor allem das Gros der Billpay-Partner. Besonders akribisch taxierte laut Verbraucherzentrale ein Klarna-Shop für Wohnträume seine „Gebühren“: mit 2,27325 Euro. Zwei Drittel der Shops in der Stichprobe schränkten den Kauf auf Rechnung ein – teils drastisch. Die Grenze lag mal zwischen 20 und 200 Euro, mal zwischen 79,90 und 5500 Euro. Bei mehreren Shops war nach einigen Hundert Euro Einkaufswert Schluss mit dem Rechnungskauf.

Zahlungsfristen bei Klarna meist 14 Tage

Die Unterschiede von Dienstleister zu Dienstleister waren erheblich, etwa bei den Zahlungsfristen. Während Klarna die in der Regel mit 14 Tagen vorgab, waren sie beim Gros der Konkurrenz „mit dem Händler abgestimmt“ (Ratepay). Von Shop zu Shop führte das zu Vorgaben von „anschließend“ oder „sofort“ über sieben bis zu 30 Tagen. Noch verwirrender: Mal sollte die Frist „nach Erhalt der Ware“ beginnen, in anderen Shops schon „nach Versand“. „Ab Rechnungsdatum“ hieß es wiederum bei den besuchten Klarna-Shops.

Wie beim Kauf auf Rechnung die Rechnung kommt

Auf unterschiedlichen Wegen kam dabei die Rechnung selbst. Möglich waren E-Mail, Post oder zusammen mit der Ware. Je nach Verschickungsart liegen in der Regel mehrere Tage dazwischen. Zu Problemen kann das führen, wenn sich nach einer Bestellung die Lieferung verzögert oder wenn ein Teil der Bestellung retourniert wird. Beispiel Klarna. Als Kostenfalle entpuppte sich hier das Händler-Versprechen „erst die Ware, dann wird bezahlt“. Schließlich sollte auch bei verspäteter Ware eine Rechnung („direkt von Klarna“) eintrudeln. Wer darauf nicht reagierte, erhielt – selbst ohne Ware – eine kostenpflichtige Mahnung.

Hohe Kosten bei Zahlungsverzug möglich

Während vier Payment-Unternehmen kurz vor oder nach Fristablauf noch einmal kostenfreie Zahlungserinnerungen rausschickten, war das bei Billsafe und Klarna nicht vorgesehen. Hier schlug der „Mahnkosten-Hammer“ direkt zu, heißt es. PayPal Plus kassierte 4,70 Euro nach elftägigem Zahlungsverzug. Bei Billsafe war man „am ersten Tag des Verzugs“ mit 3,70 Euro dabei, am siebten Tag noch einmal mit 3,95 Euro.

Bei Klarna konnte es noch teurer kommen. Wie teuer, wollte der Branchenprimus der Verbraucherzentrale angeblich nicht offenbaren, heißt es: „Mehrfache Anfragen bei der Pressestelle in Köln wurden nicht beantwortet – versprochene Rückrufe blieben aus.“

Jedoch machte ein Klarna-Händler auf seiner Seite öffentlich: gestaffelte Mahnkosten je nach Höhe des Rechnungsbetrags. Dabei waren für die erste Mahnung zwischen fünf und 17 Euro, für eine zweite Zahlungsaufforderung weitere sieben bis 20 Euro fällig. Danach drohte Inkasso.

Hilfe bei der Prüfung von fraglichen Mahn-Posten bietet die Verbraucherzentrale NRW in ihren Beratungsstellen.