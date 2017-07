Über den Autor dieses Finblog-Artikels Andreas Kunze, Düsseldorf, ist Finanzjournalist und als Finanzexperte aus zahlreichen Auftritten in Radio & TV bekannt, etwa N-TV oder ZDF Wiso. Sein Unternehmen FINTEXT, Agentur für Finanzwissen, arbeitet für namhafte Redaktionen und Finanzunternehmen.Sie haben eine Frage? Dann nutzen Sie bitte das Kontaktformular.

Immobilienpreise Deutschland: Aurich teurer als München

Zuletzt aktualisiert: 25. Juli 2017

Sieht man das Verhältnis von Mieteinnahmen und Kaufpreis, dann sind Immobilen in Nordfriesland und Aurich teurer als in München. Das zeigt der Postbank Wohnatlas 2017, für den das Hamburgische WeltWirtschaftsInstitut (HWWI) die Immobilienmärkte und Immobilienpreise Deutschland unter die Lupe genommen hat.

Während in Nordfriesland das 61-fache der Jahresmiete für eine Immobilie gezahlt werden muss, ist es in München nur das 33-fache. Die Erklärung: Oben an der Nordseeküste ist es wegen der Ferienimmobilien, vor allem auf Sylt, besonders teuer.

„Wohnimmobilien zu vergleichsweise moderaten Preisen finden sich in 195 der 402 Landkreise und kreisfreien Städte“, sagt Georg Hoogendijk, Geschäftsführer der Postbank Immobilien GmbH. „Dort werden für den Kauf einer Immobilie nicht mehr als rund 20 Jahresnettokaltmieten fällig, in 51 Kreisen sogar nur bis zu rund 15 Jahresmieten.“ Das zeigt die Gesamttabelle.

Dortmund, Essen, Bremen und Hannover noch günstig

Besonders hoch in Relation zu den Mieten sind die Kaufpreise nicht nur an der Küste, sondern in einer Reihe von Kreisen in Süddeutschland. Die Erklärung: Die positive Wirtschaftsentwicklung im Süden der Republik zieht immer mehr Arbeitnehmer an, zusätzlich befeuern die niedrigen Zinsen die Nachfrage am Immobilienmarkt.

Die Mehrheit der Kreise, in denen die Kaufpreise bis auf das 25-fache und mehr der örtlichen Jahresmieten angestiegen sind, liegt in Bayern. Ähnlich sieht es bundesweit in den großen Städten aus, während auf dem Land im Verhältnis zu den örtlichen Mieten noch günstigere Preise zu finden sind.

Tabelle: Preise für Wohneigentum in Anzahl der Jahresnettokaltmieten

Region Faktor Nordfriesland, Landkreis 60,9 Aurich, Landkreis 41,4 Miesbach, Landkreis 38,8 Wittmund, Landkreis 36,9 Vorpommern-Rügen, Landkreis 36,8 Starnberg, Landkreis 35,1 Rostock, Landkreis 34,6 München, Landeshauptstadt 33,4 Ebersberg, Landkreis 32,8 Dachau, Landkreis 32,0 Garmisch-Partenkirchen, Landkreis 31,8 Leer, Landkreis 31,5 Eichstätt, Landkreis 30,7 München, Landkreis 30,7 Baden-Baden, kreisfreie Stadt 30,6 Hamburg, Freie und Hansestadt 30,4 Freising, Landkreis 30,4 Bad Tölz-Wolfratshausen, Landkreis 30,2 Landshut, kreisfreie Stadt 30,1 Cuxhaven, Landkreis 30,1 Fürstenfeldbruck, Landkreis 30,0 Regensburg, Landkreis 29,8 Pfaffenhofen a.d.Ilm, Landkreis 29,6 Rosenheim, Landkreis 29,6 Regensburg, kreisfreie Stadt 29,4 Berlin, Stadt 29,3 Frankfurt (Oder), Stadt 29,1 Rosenheim, kreisfreie Stadt 29,1 Ostholstein, Landkreis 28,8 Landsberg am Lech, Landkreis 28,8 Erding, Landkreis 28,7 Freiburg im Breisgau, kreisfreie Stadt 28,4 Friesland, Landkreis 28,2 Ingolstadt, kreisfreie Stadt 28,2 Main-Spessart, Landkreis 28,1 Forchheim, Landkreis 27,9 Weilheim-Schongau, Landkreis 27,9 Ulm, kreisfreie Stadt 27,9 Rostock, kreisfreie Stadt 27,7 Potsdam, Stadt 27,7 Aichach-Friedberg, Landkreis 27,3 Frankfurt am Main, Stadt 27,0 Landshut, Landkreis 27,0 Bamberg, kreisfreie Stadt 27,0 Kelheim, Landkreis 26,9 Augsburg, Landkreis 26,7 Berchtesgadener Land, Landkreis 26,6 Deggendorf, Landkreis 26,6 Düsseldorf, Stadt 26,5 Ostallgäu, Landkreis 26,4 Vorpommern-Greifswald, Landkreis 26,4 Aschaffenburg, kreisfreie Stadt 26,3 Oberallgäu, Landkreis 26,3 Wiesbaden, Landeshauptstadt, Landkreis 26,3 Nordwestmecklenburg, Landkreis 26,3 Plön, Landkreis 26,3 Ammerland, Landkreis 26,3 Fürth, Landkreis 26,1 Cochem-Zell, Landkreis 26,1 Stuttgart, Landeshauptstadt 26,0 Dithmarschen, Landkreis 26,0 Unterallgäu, Landkreis 25,9 Bodenseekreis, Landkreis 25,9 Würzburg, Landkreis 25,8 Eifelkreis Bitburg-Prüm, Landkreis 25,7 Traunstein, Landkreis 25,7 Augsburg, kreisfreie Stadt 25,3 Kempten (Allgäu), kreisfreie Stadt 25,3 Straubing, kreisfreie Stadt 25,3 Erlangen, kreisfreie Stadt 25,2 Heidelberg, kreisfreie Stadt 25,1 Roth, Landkreis 25,1 Dingolfing-Landau, Landkreis 25,0 Fürth, kreisfreie Stadt 24,9 Neuburg-Schrobenhausen, Landkreis 24,8 Mühldorf a.Inn, Landkreis 24,6 Lichtenfels, Landkreis 24,6 Westerwaldkreis, Landkreis 24,6 Köln, Stadt 24,6 Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt 24,6 Trier-Saarburg, Landkreis 24,5 Memmingen, kreisfreie Stadt 24,5 Erlangen-Höchstadt, Landkreis 24,3 Würzburg, kreisfreie Stadt 24,3 Nürnberger Land, Landkreis 24,2 Karlsruhe, kreisfreie Stadt 24,2 Schwandorf, Landkreis 24,2 Cloppenburg, Landkreis 24,1 Neumarkt i.d.OPf., Landkreis 23,9 Emmendingen, Landkreis 23,9 Münster, Stadt 23,9 Nürnberg, kreisfreie Stadt 23,9 Ravensburg, Landkreis 23,8 Leipzig, Stadt 23,8 Altötting, Landkreis 23,8 Trier, kreisfreie Stadt 23,8 Hochtaunuskreis, Landkreis 23,7 Amberg, kreisfreie Stadt 23,7 Donau-Ries, Landkreis 23,6 Schwabach, kreisfreie Stadt 23,6 Oldenburg (Oldenburg), Stadt 23,6 Dillingen a.d.Donau, Landkreis 23,5 Breisgau-Hochschwarzwald, Landkreis 23,5 Dresden, Stadt 23,5 Konstanz, Landkreis 23,3 Lübeck, Hansestadt 23,3 Ludwigsburg, Landkreis 23,3 Bamberg, Landkreis 23,3 Rems-Murr-Kreis, Landkreis 23,2 Esslingen, Landkreis 23,2 Ansbach, Landkreis 23,1 Ahrweiler, Landkreis 23,1 Dahme-Spreewald, Landkreis 23,1 Mannheim, kreisfreie Stadt 23,0 Haßberge, Landkreis 22,9 Bad Kreuznach, Landkreis 22,9 Aschaffenburg, Landkreis 22,9 Günzburg, Landkreis 22,9 Ortenaukreis, Landkreis 22,7 Merzig-Wadern, Landkreis 22,7 Zweibrücken, kreisfreie Stadt 22,6 Kaufbeuren, kreisfreie Stadt 22,6 Wetteraukreis, Landkreis 22,6 Kiel, Landeshauptstadt 22,5 Reutlingen, Landkreis 22,5 Darmstadt, Wissenschaftsstadt 22,5 Rottal-Inn, Landkreis 22,5 Karlsruhe, Landkreis 22,4 Speyer, kreisfreie Stadt 22,4 Kitzingen, Landkreis 22,4 Böblingen, Landkreis 22,4 Stormarn, Landkreis 22,4 Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt 22,3 Flensburg, Stadt 22,2 Bad Dürkheim, Landkreis 22,2 Havelland, Landkreis 22,1 Braunschweig, Stadt 22,1 Brandenburg an der Havel, Stadt 22,1 Tübingen, Landkreis 22,1 Koblenz, kreisfreie Stadt 22,1 Rastatt, Landkreis 22,0 Main-Taunus-Kreis, Landkreis 22,0 Bad Kissingen, Landkreis 22,0 Vechta, Landkreis 22,0 Schleswig-Flensburg, Landkreis 21,9 Bernkastel-Wittlich, Landkreis 21,9 Lörrach, Landkreis 21,9 Biberach, Landkreis 21,8 Bonn, Stadt 21,8 Rhein-Sieg-Kreis, Landkreis 21,8 Weiden i.d.OPf., kreisfreie Stadt 21,8 Heilbronn, Landkreis 21,8 Potsdam-Mittelmark, Landkreis 21,8 Mainz, kreisfreie Stadt 21,8 Rhein-Pfalz-Kreis, Landkreis 21,8 Borken, Landkreis 21,8 Mayen-Koblenz, Landkreis 21,7 Südliche Weinstraße, Landkreis 21,6 Passau, Landkreis 21,6 Ansbach, kreisfreie Stadt 21,6 Miltenberg, Landkreis 21,6 Gießen, Landkreis 21,6 Lüneburg, Landkreis 21,6 Weißenburg-Gunzenhausen, Landkreis 21,5 Neu-Ulm, Landkreis 21,5 Paderborn, Landkreis 21,5 Herzogtum Lauenburg, Landkreis 21,5 Mainz-Bingen, Landkreis 21,4 Rhein-Neckar-Kreis, Landkreis 21,4 Ostprignitz-Ruppin, Landkreis 21,4 Alb-Donau-Kreis, Landkreis 21,3 Rendsburg-Eckernförde, Landkreis 21,3 Coburg, kreisfreie Stadt 21,3 Erfurt, Stadt 21,3 Gütersloh, Landkreis 21,3 Main-Tauber-Kreis, Landkreis 21,3 Wesermarsch, Landkreis 21,3 Teltow-Fläming, Landkreis 21,2 Lindau (Bodensee), Landkreis 21,2 Osnabrück, Landkreis 21,1 St. Wendel, Landkreis 21,1 Germersheim, Landkreis 21,0 Enzkreis, Landkreis 21,0 Heilbronn, kreisfreie Stadt 21,0 Hersfeld-Rotenburg, Landkreis 21,0 Rhön-Grabfeld, Landkreis 20,9 Rheingau-Taunus-Kreis, Landkreis 20,9 Kassel, documenta-Stadt 20,9 Oldenburg, Landkreis 20,9 Rhein-Hunsrück-Kreis, Landkreis 20,9 Diepholz, Landkreis 20,8 Region Hannover, Landkreis 20,8 Tuttlingen, Landkreis 20,8 Oder-Spree, Landkreis 20,8 Passau, kreisfreie Stadt 20,7 Gifhorn, Landkreis 20,7 Rheinisch-Bergischer Kreis, Landkreis 20,6 Ostalbkreis, Landkreis 20,6 Neuwied, Landkreis 20,6 Jena, Stadt 20,6 Bayreuth, kreisfreie Stadt 20,6 Schwerin, kreisfreie Stadt 20,6 Offenbach am Main, Stadt 20,6 Leverkusen, Stadt 20,6 Mecklenburgische Seenplatte, Landkreis 20,6 Limburg-Weilburg, Landkreis 20,5 Main-Kinzig-Kreis, Landkreis 20,5 Harburg, Landkreis 20,4 Viersen, Landkreis 20,4 Steinfurt, Landkreis 20,4 Emsland, Landkreis 20,4 Grafschaft Bentheim, Landkreis 20,4 Göppingen, Landkreis 20,4 Märkisch-Oderland, Landkreis 20,4 Euskirchen, Landkreis 20,4 Rhein-Kreis Neuss, Landkreis 20,3 Alzey-Worms, Landkreis 20,2 Bergstraße, Landkreis 20,2 Schweinfurt, Landkreis 20,2 Darmstadt-Dieburg, Landkreis 20,2 Städteregion Aachen 20,2 Marburg-Biedenkopf, Landkreis 20,2 Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, Landkreis 20,0 Stade, Landkreis 20,0 Coburg, Landkreis 19,9 Frankenthal (Pfalz), kreisfreie Stadt 19,9 Rottweil, Landkreis 19,9 Osnabrück, Stadt 19,9 Oberhavel, Landkreis 19,9 Halle (Saale), Stadt 19,9 Solingen, Stadt 19,9 Pforzheim, kreisfreie Stadt 19,9 Soest, Landkreis 19,8 Bremen, Stadt 19,8 Schweinfurt, kreisfreie Stadt 19,8 Pinneberg, Landkreis 19,8 Mettmann, Landkreis 19,8 Verden, Landkreis 19,8 Cottbus, Stadt 19,7 Segeberg, Landkreis 19,7 Heidenheim, Landkreis 19,7 Offenbach, Landkreis 19,7 Straubing-Bogen, Landkreis 19,6 Hohenlohekreis, Landkreis 19,6 Mülheim an der Ruhr, Stadt 19,6 Meißen, Landkreis 19,6 Lahn-Dill-Kreis, Landkreis 19,6 Warendorf, Landkreis 19,5 Ennepe-Ruhr-Kreis, Landkreis 19,5 Kassel, Landkreis 19,4 Coesfeld, Landkreis 19,4 Sigmaringen, Landkreis 19,3 Siegen-Wittgenstein, Landkreis 19,3 Groß-Gerau, Landkreis 19,3 Leipzig, Landkreis 19,2 Cham, Landkreis 19,2 Tirschenreuth, Landkreis 19,2 Rhein-Lahn-Kreis, Landkreis 19,1 Olpe, Landkreis 19,0 Kleve, Landkreis 19,0 Waldeck-Frankenberg, Landkreis 19,0 Wesel, Landkreis 19,0 Zollernalbkreis, Landkreis 19,0 Wolfsburg, Stadt 18,9 Barnim, Landkreis 18,9 Unna, Landkreis 18,9 Odenwaldkreis, Landkreis 18,9 Rotenburg (Wümme), Landkreis 18,8 Höxter, Landkreis 18,8 Altenkirchen (Westerwald), Landkreis 18,8 Recklinghausen, Landkreis 18,8 Saarlouis, Landkreis 18,7 Bielefeld, Stadt 18,7 Eichsfeld, Landkreis 18,7 Amberg-Sulzbach, Landkreis 18,6 Osterholz, Landkreis 18,6 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Landkreis 18,6 Schwarzwald-Baar-Kreis, Landkreis 18,5 Regionalverband Saarbrücken 18,5 Neustadt a.d.Waldnaab, Landkreis 18,5 Kulmbach, Landkreis 18,4 Schwäbisch Hall, Landkreis 18,4 Schwalm-Eder-Kreis, Landkreis 18,4 Bochum, Stadt 18,3 Bottrop, Stadt 18,3 Fulda, Landkreis 18,3 Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt 18,3 Worms, kreisfreie Stadt 18,3 Essen, Stadt 18,3 Helmstedt, Landkreis 18,3 Oberhausen, Stadt 18,2 Hagen, Stadt 18,2 Krefeld, Stadt 18,2 Dortmund, Stadt 18,2 Waldshut, Landkreis 18,2 Herford, Landkreis 18,1 Hildesheim, Landkreis 18,1 Weimar, Stadt 18,0 Remscheid, Stadt 17,8 Rhein-Erft-Kreis, Landkreis 17,8 Göttingen, Landkreis 17,8 Kronach, Landkreis 17,8 Greiz, Landkreis 17,7 Peine, Landkreis 17,7 Märkischer Kreis, Landkreis 17,7 Lippe, Landkreis 17,7 Saarpfalz-Kreis, Landkreis 17,6 Düren, Landkreis 17,5 Hamm, Stadt 17,5 Neckar-Odenwald-Kreis, Landkreis 17,4 Vulkaneifel, Landkreis 17,4 Magdeburg, Landeshauptstadt 17,4 Wolfenbüttel, Landkreis 17,3 Schaumburg, Landkreis 17,3 Heinsberg, Landkreis 17,1 Minden-Lübbecke, Landkreis 17,0 Calw, Landkreis 17,0 Hof, kreisfreie Stadt 17,0 Herne, Stadt 17,0 Ilm-Kreis, Landkreis 17,0 Kusel, Landkreis 16,9 Vogelsbergkreis, Landkreis 16,9 Steinburg, Landkreis 16,7 Saale-Holzland-Kreis, Landkreis 16,7 Oberbergischer Kreis, Landkreis 16,7 Uelzen, Landkreis 16,7 Elbe-Elster, Landkreis 16,7 Heidekreis, Landkreis 16,6 Wuppertal, Stadt 16,5 Nienburg (Weser), Landkreis 16,4 Freudenstadt, Landkreis 16,4 Delmenhorst, Stadt 16,4 Kaiserslautern, kreisfreie Stadt 16,3 Kaiserslautern, Landkreis 16,3 Mönchengladbach, Stadt 16,2 Südwestpfalz, Landkreis 16,2 Gotha, Landkreis 16,1 Werra-Meißner-Kreis, Landkreis 16,1 Donnersbergkreis, Landkreis 15,9 Regen, Landkreis 15,9 Neumünster, Stadt 15,8 Weimarer Land, Landkreis 15,8 Hof, Landkreis 15,8 Bremerhaven, Stadt 15,7 Duisburg, Stadt 15,7 Stendal, Landkreis 15,7 Emden, Stadt 15,7 Eisenach, Stadt 15,6 Hochsauerlandkreis, Landkreis 15,6 Neunkirchen, Landkreis 15,6 Hameln-Pyrmont, Landkreis 15,5 Birkenfeld, Landkreis 15,4 Lüchow-Dannenberg, Landkreis 15,4 Chemnitz, Stadt 15,3 Nordsachsen, Landkreis 15,3 Saalfeld-Rudolstadt, Landkreis 15,3 Gelsenkirchen, Stadt 15,2 Schmalkalden-Meiningen, Landkreis 15,1 Ludwigslust-Parchim, Landkreis 15,1 Bayreuth, Landkreis 15,1 Saale-Orla-Kreis, Landkreis 15,0 Altenburger Land, Landkreis 15,0 Altmarkkreis Salzwedel, Landkreis 15,0 Wilhelmshaven, Stadt 15,0 Celle, Landkreis 15,0 Uckermark, Landkreis 14,9 Bautzen, Landkreis 14,8 Mansfeld-Südharz, Landkreis 14,8 Suhl, Stadt 14,8 Hildburghausen, Landkreis 14,8 Northeim, Landkreis 14,7 Freyung-Grafenau, Landkreis 14,6 Oberspreewald-Lausitz, Landkreis 14,4 Mittelsachsen, Landkreis 14,3 Pirmasens, kreisfreie Stadt 14,3 Salzgitter, Stadt 14,1 Holzminden, Landkreis 14,0 Spree-Neiße, Landkreis 13,8 Erzgebirgskreis, Landkreis 13,8 Harz, Landkreis 13,6 Wartburgkreis, Landkreis 13,5 Börde, Landkreis 13,5 Nordhausen, Landkreis 13,2 Saalekreis, Landkreis 13,2 Sonneberg, Landkreis 13,2 Wunsiedel i.Fichtelgebirge, Landkreis 13,1 Wittenberg, Landkreis 13,0 Görlitz, Landkreis 12,9 Prignitz, Landkreis 12,8 Unstrut-Hainich-Kreis, Landkreis 12,7 Gera, Stadt 12,5 Burgenlandkreis, Landkreis 12,4 Dessau-Roßlau, Stadt 12,3 Sömmerda, Landkreis 12,1 Anhalt-Bitterfeld, Landkreis 11,7 Salzlandkreis, Landkreis 11,7 Zwickau, Landkreis 11,6 Goslar, Landkreis 11,6 Jerichower Land, Landkreis 11,5 Vogtlandkreis, Landkreis 10,7 Osterode am Harz, Landkreis 10,3 Kyffhäuserkreis, Landkreis 10,1 Region Faktor Avg = 21,0 Min = 10,1 Max = 60,9

Quellen: Empirica, Berechnungen HWWI

Im Vergleich der deutschen Großstädte bieten Dortmund, Essen, Bremen und Hannover im Verhältnis zu den örtlichen Mieten noch vergleichsweise günstige Preise. In diesen Städten ist ein Investment in Wohneigentum also besonders attraktiv, denn die Mietpreise sind bereits relativ hoch, die Immobilienpreise dagegen noch moderat. Besonders in Bremen und Hannover haben kaufinteressierte Mieter die Chance, als Eigentümer günstiger wegzukommen. Mit rund 31 bzw. 28 Prozent verschlingen die Mieten bereits jetzt einen vergleichsweise hohen Anteil der regionalen Durchschnittseinkommen. Die Kosten für eine Baufinanzierung könnten aufgrund des niedrigen Zinsniveaus geringer ausfallen als die bisherige Mietzahlung.

Gemessen am Mietniveau sind die Immobilienpreise in den drei größten deutschen Städten besonders hoch. In Berlin werden für Käufer rund 29, in Hamburg 30 und in München sogar 33 Jahresnettokaltmieten fällig.

Tabelle: Immobilienpreise in deutschen Großstädten

Stadt Kaufpreis in Jahresnetto-

kaltmieten Anteil Kaltmiete

am Einkommen* München 33,4 44,1% Hamburg 30,4 36,7% Berlin 29,3 37,8% Frankfurt/ Main 27,0 40,7% Düsseldorf 26,5 31,5% Stuttgart 26,0 38,1% Köln 24,6 36,5% Nürnberg 23,9 32,3% Leipzig 23,8 27,9% Dresden 23,5 30,2% Hannover** 20,8 27,9% Bremen 19,8 30,5% Essen 18,3 25,5% Dortmund 18,2 27,1%

Deutsche Großstädte mit mehr als 500.000 Einwohnern (Stand 2015)

*Anteil durchschnittliche Jahreskaltmiete für eine 70-Quadratmeter-Wohnung am verfügbaren Pro-Kopf-Jahreseinkommen des Kreises im Jahr 2016 **Region

Quellen: Empirica, Berechnungen HWWI

Graphik: Das sind die Immobilien-Hotspots in Deutschland

Graphik: Postbank

Infos zur Postbank Studie Wohnatlas 2017

Die Postbank Studie Wohnatlas 2017 wurde unter der Leitung von Prof. Dr. Alkis Henri Otto, Forschungsbereichsleiter Hamburg, Städte und Regionen, vom hamburgischen WeltWirtschaftsInstitut (HWWI) durchgeführt. Analysiert wurden 402 Landkreise und kreisfreie Städte (darunter noch der Landkreis Osterode am Harz, der am 1. November 2016 Teil des Landkreises Göttingen wurde).