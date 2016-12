Frisierter Hund im Haus steuerlich günstiger als frisierte Frau im Haus

Hundebesitzer spitzen die Ohren. Das BMF hat es geregelt: Der Hundefriseur wird bezuschusst, Frauchens Friseur aber nicht. BILD-Montage: Screenshot BMF/ Kuno

Weiß hier jeder, was „Haushaltsnahe Dienstleistungen“ sind? Damit kann man richtig Steuern sparen. Etwa mit dem Friseur, wenn er ins Haus kommt. Aber nur der Hunde-Friseur! Kommt der Friseur fürs Frauchen, gibt es nichts vom Finanzamt dazu. Der Grund: Nur die Fellpflege wird gefördert. Steht wirklich so in einer aktuellen Verwaltungsanweisung des Bundesfinanzministeriums (BMF).

Aber der Reihe nach: Bis zu 1.200 Euro zahlt das Finanzamt jährlich für ordentlich abgerechnete „Haushaltsnahe Dienstleistungen“ sowie Handwerker-Arbeiten dazu. Neben den Kosten für typische „Haushaltsnahe Dienstleistungen“ (z.B. Wohnungsreinigung, Gartenpflege, Betreuung von Kindern) beteiligt sich der Fiskus laut § 35a Einkommensteuergesetz an Handwerker-Kosten, die wegen Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen im eigenen Haushalt anfallen, – egal ob Mieter oder Eigentümer.

Nicht nur absetzen, sondern sogar abziehen

Die Förderung ist erheblich: Der Steuerzahler kann 20 Prozent der Anfahrts- und Arbeitskosten geltend machen. Materialkosten bleiben jedoch außen vor. Das Maximum sind 1.200 Euro pro Jahr (zuvor maximal 600 Euro im Jahr). Geltend machen heißt in diesem Fall: Der Betrag für Haushaltsnahe Dienstleistungen oder Handwerker-Arbeiten mindert in voller Höhe die Steuerschuld – also nicht nur das zu versteuernde Einkommen. Wer zum Beispiel in diesem Jahr 6.000 Euro Handwerker-Kosten (ohne Material) zahlt und das später bei der Einkommensteuererklärung geltend macht, den kostet die Arbeit effektiv nur 4.800 Euro. Denn den Rest, 1200 Euro oder 20 Prozent, übernimmt nachträglich das Finanzamt.

Geht die Rechnung über 6.000 Euro hinaus, so bringt das steuerlich nichts mehr. Ein Vor- oder Rücktrag in ein anderes Jahr ist nicht möglich, entschied der Bundesfinanzhof (Az: VI R 44/08). Um den Steuervorteil zu optimieren, sollten größere Arbeiten wie eine Sanierung daher über zwei Jahre verteilt werden – einen Teil bezahlt der Kunde in diesem Jahr, den Rest im nächsten Jahr. Insgesamt könnten dann bis zu 2.400 Euro vom Staat als Zuschuss fließen.

Sehr wichtig: Die Rechnung muss die absetzbaren Anfahrts- und Arbeitskosten von den Materialkosten trennen. Außerdem ist es notwendig, dass der Kunde die Zahlung auf ein Konto des Handwerkers durch einen Beleg des Kreditinstitutes nachweist, also einen Kontoauszug. Bar-Zahlungen werden in keinem Fall berücksichtigt, wie der Bundesfinanzhof in einem anderen Urteil klargestellt hat (Az: VI R 14/ 08). Ziel der steuerlichen Förderung ist vor allem, die Schwarzarbeit einzudämmen.

Neue Liste zu anerkannten Haushaltsnahen Dienstleistungen

Was genau von den Finanzämtern zu akzeptieren ist, wird regelmäßig vom Bundesfinanzministerium (BMF) in neuen Verwaltungsanweisungen zu Paragraf 35a EStG geregelt, aktuell ist die Verwaltungsanweisung vom 9. November mit Aktenzeichen IV C 8 – S 2296-b/07/10003 :008. Zu den Haushaltsnahen Dienstleistungen gehört seit kurzem auf Grund dieses Schreibens ausdrücklich auch auch die Haustier-Betreuung. Das hatte zunächst der Bundesfinanzhof entschieden (Urteil vom 3. September 2015, Az. VI R 13/15), das Bundesfinanzministerium reagierte nun darauf und nahm diese Ausgaben in die Liste der anerkannten „Haushaltsnahen Dienstleistungen“ mit auf, etwa „Ausführen“ und „Fellpflege“.

Aber: Personenbezogene Dienstleistungen für Frauchen und Herrchen wie z.B. Frisör- oder Kosmetikerleistungen sind keine Haushaltsnahen Dienstleistungen, selbst wenn sie im Haushalt des Steuerpflichtigen erbracht werden, so die Anweisung wörtlich. Diese Leistungen können nur dann zu den geförderten Pflege- und Betreuungsleistungen gehören, wenn sie im Leistungskatalog der Pflegeversicherung aufgeführt sind. Die vollständige Liste ist abrufbar unter http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2016-11-09-Paragraf-35a-EStG.pdf oder per Kurzlink www.finblog.de/hnd2016.

Frauchens Friseur wird als nur mitbezahlt, wenn sie ein Pflegefall sein sollte und der Gesetzgeber das ohnehin als Versicherungsleistung deklariert hat. Für Männer gilt natürlich das Gleiche, ist aber finanziell weniger haarig, denn zum einen ist der Friseur für Männer viel günstiger, außerdem brauchen viele Männer ab einem gewissen Alter den Friseur auch gar nicht mehr so oft.