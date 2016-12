Über den Autor dieses Finblog-Artikels Andreas Kunze, Düsseldorf, ist Finanzjournalist und als Finanzexperte aus zahlreichen Auftritten in Radio und TV bekannt, etwa N-TV oder ZDF Wiso. Sein Unternehmen FINTEXT, Agentur für Finanzwissen, arbeitet für namhafte Redaktionen und Finanzunternehmen. Sie haben eine Frage? Dann nutzen diese bitte dieses Kontaktformular.

Depotwechsel: Bis zu 4000 Euro Prämie bei fonds-super-markt.de (bis 31.12.)

Einige Prämien-Angebote für einen Depotwechsel in jüngster Zeit waren schon recht reizvoll, etwa bis zu 1.500 Euro bei der Targobank, aber der Vermittler FondsSuperMarkt der INFOS GmbH legt nochmal ordentlich was drauf und ruft bis zu 4.000 Euro Prämie für einen Depotwechsel auf. Die Aktion läuft noch bis zum 31.12. 2016.

Um die maximale Prämie mitzunehmen, müsste man Fondsanteile für 400.000 Euro übertragen. Hat vielleicht nicht jeder. Aber 1 Prozent Prämie je übertragenem Depotwert sind schon ganz ordentlich. Ab 50.000 Euro sind es somit zum Beispiel 500 Euro, wie diese Übersicht zeigt:

Als Depotbank sind möglich: ebase, Fondsdepot Bank, comdirect, FIL Fondsbank (FFB), Augsburger Aktienbank. Man übertragt also nicht seine Fonds an den Vermittler, wie viele glauben. Der Vermittler wird lediglich bei einer Depotbank wie ebase der Vermittler FondsSuperMarkt eingetragen, der dann künftig die Bestandsprovision eines Fonds bekommt (ist in der laufenden Verwaltungsgebühr des Fonds enthalten).

Wer nach dem Depotübertrag dann via fonds-super-markt.de weitere Fondsanteile kauft, kann das den Angaben zufolge bei 21.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag tun, also ohne Abschlussprovisionen. Die Depotführung ist bereits ab 1.500 Euro Depotvolumen kostenlos, heißt es.

Hinter FondsSuperMarkt steht die 1994 gegründete INFOS GmbH. Das Angebot von FondsSuperMarkt richtet sich an Anleger, die bewusst auf eine Beratung verzichten und ihre Anlageentscheidungen selbst treffen, um so Kosten zu sparen.

