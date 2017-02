Über den Autor dieses Finblog-Artikels Andreas Kunze, Düsseldorf, ist Finanzjournalist und als Finanzexperte aus zahlreichen Auftritten in Radio & TV bekannt, etwa N-TV oder ZDF Wiso. Sein Unternehmen FINTEXT, Agentur für Finanzwissen, arbeitet für namhafte Redaktionen und Finanzunternehmen.Sie haben eine Frage? Dann nutzen Sie bitte das Kontaktformular.

Festgeld vorzeitig auflösen: Der Trick, wann eine Kündigung erlaubt ist

Zuletzt aktualisiert: 31. Januar 2017

Sparbuch und Tagesgeldkonten bringen derzeit teilweise gar keine Zinsen. Etwas mehr Ertrag würde eine Festgeld-Anlage bringen. Allerdings scheuen einige Sparer davor zurück, weil sie sich gerade nicht fest binden wollen. Vielen unbekannt: In Notfällen kann selbst ein Festgeld jederzeit aufgelöst werden, und zwar per fristloser Kündigung.

Banken und Sparkassen bieten Festgeld-Anlagen meist mit Laufzeiten von drei, sechs, neun und zwölf Monaten an. In der Regel wird ein Mindestanlagebetrag gefordert. Die eine Bank begnügt sich mit 500 Euro, die andere will mindestens 2.000 Euro sehen. Einige wenige Anbieter fordern sogar 5.000 Euro Mindestbetrag für die Eröffnung eines Festgeld-Kontos (auch „Termingeld“ genannt).

Für den vereinbarten Anlagezeitraum hat der Sparer den Zinssatz sicher. Das ist der große Vorteil. Die Bank wiederum kann in der Zeit mit dem Geld arbeiten. Verfügungen, etwa eine teilweise Auszahlung, sind anders als bei einem Tagesgeldkonto nicht möglich. Genau das lässt jene Sparer zögern, die gerne für alle Unwägbarkeiten des Lebens gewappnet sein sollen. Möglicherweise kommt eine dicke Steuer-Nachzahlung, der Job wird gekündigt oder aber es findet sich die Traum-Immobilie, für die das Geld dringend benötigt wird.

Fristlose Kündigung des Tagesgeldes bei wichtigem Grund

Gut zu wissen: Bei einem „wichtigen Grund“ kann die Festgeldanlage als ein so genanntes Dauerschuldverhältnis fristlos gekündigt werden. Das ist ein gesetzlicher Anspruch (Paragraf 314 Bürgerliches Gesetzbuch), den die Bank oder Sparkasse nicht im Kleingedruckten ausschließen darf.

Aber was ist ein wichtiger Grund? Der Gesetzgeber hat das wie folgt geregelt. Er liegt vor, „wenn dem kündigenden Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur vereinbarten Beendigung oder bis zum Ablauf einer Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann“. Viele Institute haben diese Formulierung weitgehend wörtlich in die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) übernommen.

Das Festgeld im Todesfall: Erben können Anlage auflösem

Den Tod des Kontoinhabers sehen Bankjuristen ganz klar als einen „wichtigen Grund“. Erben könnten somit das Festgeld vorzeitig beenden. Ebenso wäre nach überwiegender Ansicht eine drohende Insolvenz eines Institutes zu sehen. Ob Arbeitslosigkeit oder eine hohe Steuernachzahlung als „wichtiger Grund“ zu werten sind, darüber lässt sich streiten. Sofern jemand als Hartz IV-Antragsteller von der Arbeitsagentur zur Vermögensverwertung gezwungen wird, dürfte dies zu bejahen sein, meinen Anwälte.

Bei den Banken heißt es, es werde jeweils der Einzelfall geprüft, was als wichtiger Grund anerkannt werde. Hinter vorgehaltener Hand ist zu hören, es komme neben dem wichtigen Grund auf die Dauer der Geschäftsbeziehung sowie weitere Anlagen bei dem Institut an. Guten Kunden kommt man also eher entgegen. Ebenso gibt es einigen Spielraum, wie mit dem Zinsanspruch des Kunden bei vorzeitiger Kündigung verfahren werden. Von vollständigem Verlust bis anteiliger Gutschrift ist alles möglich.

Mein Finanztip: Banken im EU-Ausland bieten derzeit deutlich bessere Festgeld-Zinsen. Eine Anlage dort ist bequem über Zinsbroker möglich. Allerdings gilt in Tschechien, Bulgarien, Italien oder Malta natürlich nicht das BGB. Welche Möglichkeiten der Festgeld-Auflösung es dort gibt, sollte vorher beim Zinsbroker erfragt werden. Hier geht es zum Zinsbroker-Vergleich im Finblog.

Übrigens: Wer ohne besonderen Anlass sein Geld nach dem vereinbarten Anlagezeitraum wiederhaben will, muss unter Umständen rechtzeitig aktiv werden und einer Verlängerung widersprechen. Der Grund: Einige Institute haben Verlängerungsklauseln in die ihren AGBs. Dort heißt es, der Kunde erhalte z.B. zwei Wochen vor Ablauf des Festgeldes ein neues Angebot. Reagiere er darauf nicht, werde das Geld mit gleicher Dauer wieder neu angelegt. Bei solchen Klauseln muss der Festgeldkunde also deutlich sagen, dass er eine Auszahlung wünscht.