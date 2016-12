Depotwechsel-Aktion verlängert: Bis zu 600 Euro Prämie von comdirect

Die comdirect hat die Prämien-Aktion für Depotwechsler verlängert, und zwar bis 11.12.2016. Sparer damit bis zu 600 Euro an Prämie erhalten, wenn sie innerhalb des Aktionszeitraums ihre Fonds, ETFs und Aktien bei anderen Banken oder Fondsgesellschaften zum Übertrag auf ihr comdirect-Depot anweisen.

Anders als etwa bei Depotübertrag-Prämie der Targobank (bis 1.500 Euro) gibt es die Prämie also für alle üblichen Wertpapiere, nicht nur für aktiv gemanagte Fonds.

Die Prämien der comdirect sind wie folgt gestaffelt:

100 Euro Prämie ab einem Übertragsvolumen von 10.000 Euro

250 Euro Prämie ab einem Übertragsvolumen von 50.000 Euro

500 Euro Prämie ab einem Übertragsvolumen von 100.000 Euro

Für Neukunden der Comdirect gibt es zur Wechselprämie noch eine Extraprämie in Höhe von 100 Euro ab einem Übertragsvolumen von 1.000 Euro. Neukunde ist, wer in den letzten sechs Monaten vor Kontoeröffnung nicht bereits Kunde der comdirect bank AG war.Jeder Depotübertrag aus der Aktion von comdirect an andere Institute vor Ende der Haltefrist ist bei Unterschreiten der genannten Prämienstaffeln prämienmindernd. Hier finden Sie die genauen Bedingungen.

